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МИД Британии: конфликт на Украине станет одной из тем британско-китайских переговоров

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МИД Британии: конфликт на Украине станет одной из тем британско-китайских переговоров

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли намерен обсудить с официальными лицами КНР проблему кибербезопасности. Конфликт на Украине также станет одной из тем британско-китайских переговоров.


Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

В сообщении говорится, что визит главы британского внешнеполитического ведомства в китайскую столицу намечен на завтра, 30 августа. Это первая поездка главы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства в Китай за последние пять лет.

Прибыв в Пекин, Клеверли увидится со своим коллегой из МИД КНР Ван И. Также его примет вице-председатель республики Хань Чжэнь.

Как сообщили в Лондоне, высокопоставленный британский чиновник в ходе поездки в Пекин призовет руководство Китая, которого там рассматривают как крупного глобального игрока, к ответственному отношению к вопросам международной безопасности, содействию в урегулировании украинского конфликта, разрядке ситуации в Южно-Китайском море и прекращению кибератак хакерами из КНР.

Глобальное значение Китая предполагает ответственность в области международной безопасности

- такой посыл будет сформулирован в заявлениях Клеверли в адрес китайского руководства.

Также глава МИД Британии собирается обговорить с официальными лицами КНР вопросы, связанные с глобальными климатическими изменениями.

Такие вопросы, как изменение климата, не могут быть решены без Китая

- считают в Лондоне.
Использованы фотографии:
http://cleverly4braintree.com/
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19 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 16:11
    +2
    Конфликт на Украине также станет одной из тем британско-китайских переговоров.
    Ой, не хочу.... feel Где Китай и где Украина. request
    1. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 16:19
      +4
      Цитата: Mavrikiy
      Где Китай и где Украина

      Как раз там и происходит столкновение двух "континентальных плит", американской и китайской...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 16:42
      +3
      Цитата: Mavrikiy
      Ой, не хочу.... Где Китай и где Украина.

      И где от Украины и Китая, находится Британия. И наверное не знает министр, сколько зла принесла Британия Китаю, но китайцы этого не забыли.
    3. knn54
      knn54 Вчера, 16:56
      +1
      Интересно,что визит проходит после заявления Риши Сунака о завершении «золотой эры британо-китайских отношений».
      КНР надо быть готовым,как минимум,к заварушкам в СУАРе и Гонконге.
      1. parabyd
        parabyd Вчера, 17:05
        0
        И, кстати, на фоне лозунгов "Ни слова об Украине без Украины"...

        Или забыт уже? А как произносили, как произносили... С придыханием аж...
  2. Uprun
    Uprun Вчера, 16:14
    -1
    Исходя из повестки, с учетом чванливости, в последующие 5 лет бритам в Китае делать будет нечего.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:15
    0
    МИД Британии: конфликт на Украине станет одной из тем британско-китайских переговоров
    . Обсуждать можно много чего, вопрос в том, будут ли их слушать вообще???
  4. Румaтa
    Румaтa Вчера, 16:21
    +1
    Ни одно правительство в мире, а тем более китайское, не заинтересовано в скором прекращении войны вна Украине.
    Впрочем, наверное РБ заинтересована.
  5. Фразах
    Фразах Вчера, 16:31
    +1
    Ликом напоминает загоревшего и помолодевшего Лаврова. Дядю отправили мутить с китайцами, остальная братва там уже отметилась.
    1. Ирса
      Ирса Вчера, 16:35
      0
      А мне кажется, чистокровное лицо гангстера laughing
  6. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 16:32
    +3
    *МИД Британии: конфликт на Украине станет одной из тем британско-китайских переговоров*
    это этот гамадрил?? laughing
  7. kromer
    kromer Вчера, 16:33
    +3
    Интересно, рискнёт ли он так стоять перед Ван И, как перед Зеленским? laughing

  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Вчера, 16:44
    0
    Мне понравилось как британцы призывают к ответственному отношению к вопросам международной безопасности, при этом участвуя в войне на Украине, поставляя туда всё что можно из вооружения, наёмников и собственно военные подразделения, как спецназ и специалистов штабного планирования.
    Вот и Китаю так же зеркально поступить помогая России, вооружением и добровольцами, которых в принципе от бурят не отличить. Ну и обкатать своих военных в боевых условиях. soldier
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Вчера, 16:48
      -2
      "что дозволено юпитеру не дозволено быку" и Китай тут далеко не Юпитер. Американцы притащив старуху Пелоси на Тайвань под аккомпанемент визга китайцев, сдули воздух из этой надувной панды.
  9. Aken
    Aken Вчера, 16:45
    0
    Как-то англичанин странно выглядит.
    1. parabyd
      parabyd Вчера, 17:03
      0
      Вы ещё их премьера и сборную по футболу не видели
  10. Oleg812spb
    Oleg812spb Вчера, 17:50
    0
    Британия хочет склонить Китай к участию в этом конфликте?
  11. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 21:34
    0
    Полудурок не понимает, что сейчас не 19-ый век и диктовать Китаю условия не получится?)))
  12. костя1
    костя1 Вчера, 21:53
    0
    А какое дело Мелкобритании-да и Китаю до конфликта на Окраине?