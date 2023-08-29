МИД Британии: конфликт на Украине станет одной из тем британско-китайских переговоров*

Глобальное значение Китая предполагает ответственность в области международной безопасности

Такие вопросы, как изменение климата, не могут быть решены без Китая

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли намерен обсудить с официальными лицами КНР проблему кибербезопасности. Конфликт на Украине также станет одной из тем британско-китайских переговоров.Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединенного Королевства.В сообщении говорится, что визит главы британского внешнеполитического ведомства в китайскую столицу намечен на завтра, 30 августа. Это первая поездка главы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства в Китай за последние пять лет.Прибыв в Пекин, Клеверли увидится со своим коллегой из МИД КНР Ван И. Также его примет вице-председатель республики Хань Чжэнь.Как сообщили в Лондоне, высокопоставленный британский чиновник в ходе поездки в Пекин призовет руководство Китая, которого там рассматривают как крупного глобального игрока, к ответственному отношению к вопросам международной безопасности, содействию в урегулировании украинского конфликта, разрядке ситуации в Южно-Китайском море и прекращению кибератак хакерами из КНР.- такой посыл будет сформулирован в заявлениях Клеверли в адрес китайского руководства.Также глава МИД Британии собирается обговорить с официальными лицами КНР вопросы, связанные с глобальными климатическими изменениями.- считают в Лондоне.