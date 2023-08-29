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В Киргизии начнётся строительство нескольких российских школ

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В Киргизии начнётся строительство нескольких российских школ

Строительство российских школ в трех городах Киргизии начнется 1 сентября текущего года. Об этом сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.


Возведение средних учебных заведений с преподаванием на русском языке начнется в столице республики Бишкеке и в двух областных центрах - Караколе и Баткене. Строительство в Киргизии еще шести российских школ начнется позже.

Согласно достигнутым между Москвой и Бишкеком договоренностям, российская сторона выделяет средства на строительство школ с обучением на русском языке в каждой из семи административных регионов Киргизии. Каждая из новых школ может вместить 1 220 учащихся, комплексы будут оборудованы спортзалами и бассейнами. Выпускники российских школ после завершения обучения получат аттестаты российского и киргизского образцов.

В настоящее время в Киргизии насчитывается 2 300 общеобразовательных школ, в около 200 из них преподавание ведется на русском языке, имеющим официальный статус в стране.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров в декабре прошлого года заявил, что предложил полностью перевести ведение документооборота на киргизский язык. Это обусловлено тем, что при ведении документации на русском языке чиновники нередко допускают ошибки. Жапаров также добавил, что при наличии в стране качественных русскоязычных школ, спустя 5-10 лет русский язык в Киргизии вновь будет развиваться.

Парламент Киргизии ранее принял закон о языке, согласно которому предполагается существенно расширить сферу использования в стране киргизского языка, в частности, на него обязаны перейти госчиновники и СМИ.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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26 комментариев
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  1. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 16:37
    +2
    В Киргизии начнётся строительство нескольких российских школ
    *если посол СШП не будет против.
  2. Румaтa
    Румaтa Вчера, 16:37
    +10
    Куда делись советские "русские" школы?
    1. kromer
      kromer Вчера, 16:47
      +4
      Цитата: Румaтa
      Куда делись советские "русские" школы?


      В Киргизии всего 5 процентов русских, а русские школы открывают. Сравните с Казахстаном.
      1. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Вчера, 16:56
        -9
        В Кыргызстане 95 процентов понимают русский язык и 85 говорят по-русски. Так что правильно, что строят.
        Крыгызстанцы уважают русских граждан и относятся радушно.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 17:25
          +5
          Цитата: Сергей_Белый
          Крыгызстанцы уважают русских граждан и относятся радушно.

          вы готовите передовицу для газеты?!!!
          что за ересь про "уважают" и "относятся радушно"?

          1. AdAstra
            AdAstra Вчера, 19:24
            0
            Ага, в ещё сегодня в новостях прочитал, что СПЧ призвал МИД заступиться за избитых в Киргизии русских.
        2. Xenofont
          Xenofont Вчера, 18:06
          +8
          Уважают, конечно! То-то новости об избиении националистами русской семейной пары вдохновляют на адекватный ответ. Может хватит патоку лить?
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 16:59
        +11
        тогда второй вопрос куда дели русское население?!!
        на 89 год 22 процента от численности, причем самих киргизов 45-50 процентов
      3. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Вчера, 17:00
        +4
        Цитата: kromer
        В Киргизии всего 5 процентов русских, а русские школы открывают. Сравните с Казахстаном.

        Сравните сколько казахов, киргизов, узбеков, таджиков работает в России и сколько граждан России этих национальностей.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 17:11
          +6
          Цитата: Анатоль Клим
          Сравните сколько казахов

          правды ради казахов хорошо поменьше
    2. cast iron
      cast iron Вчера, 16:58
      +4
      Туда же куда и Советский Союз. Россия благодаря демократическому правительству ушла отовсюду. В том числе и из стран, имеющих с ней общую границу. Скажите спасибо Ельцину, Горбачеву, Медведеву и Путину. А также самому себе тоже не забудьте сказать спасибо за то, что 33 года голосуете за национал предателей, фарцовщиков, уголовников и просто болтунов.
  3. ximkim
    ximkim Вчера, 16:44
    -3
    Все правильно.
    Нужно наращивать темп подготовки новых граждан РФ.
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Вчера, 16:51
      +7
      Цитата: ximkim
      Нужно наращивать темп подготовки новых граждан РФ.

      Следующий этап, вместе с российским аттестатом выдавать киргизским выпускникам российский паспорт, а правительственным российским чиновникам рапортовать об увеличении населения России.
      1. cast iron
        cast iron Вчера, 16:55
        +1
        Россия просто обязана иметь культурное влияние на своих соседей. Иначе это влияние будет оказывать США или ещё кто то.
  4. Vita VKO
    Vita VKO Вчера, 16:50
    +8
    Какие могут быть школы, да ещё за счёт россиян когда такое происходит
    Что известно о нападении на русскую пару в Киргизии, с которым будет разбираться МИД?
    Сегодня с просьбой защитить пострадавших россиян обратился глава СПЧ Валерий Фадеев
    В российский МИД направили обращение с просьбой разобраться в ситуации с нападением на российскую пару в Киргизии. Письмо в ведомство написал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев

    Причём реакция появилась только после распространения пострадавшими видео на российских ресурсах. В то время как местная киргизкая полиция вообще ни как на заявление пострадавших не отреагировала.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 17:10
      +8
      если руководство РФ на все это смотрит сквозь пальцы что мы хотим?!!
      а выслали бы для начала 25 процентов киргизов домой народное хозяйство поднимать, глядишь и киргизы бы начали иначе себя вести в местных ментовках
  5. ximkim
    ximkim Вчера, 17:00
    +2
    Цитата: Анатоль Клим
    Цитата: ximkim
    Нужно наращивать темп подготовки новых граждан РФ.

    Следующий этап, вместе с российским аттестатом выдавать киргизским выпускникам российский паспорт, а правительственным российским чиновникам рапортовать об увеличении населения России.

    Поток дело времени.
  6. Див Дивыч
    Див Дивыч Вчера, 17:09
    +12
    Советский Союз много чего строил в разных странах, и все его потом предали, построенное конфисковали.

    Значит не нужно строить чужим, лучше строить в России учебные учреждения и научные лаборатории.
    А потом приглашать к нам из других стран победителей олимпиад и конкурсов для обучения в ВУЗАх и последующей работы у нас. И нам выгодно, и им выгодно.
    1. Artemion3
      Artemion3 Вчера, 17:19
      +5
      Советский Союз многим помогал по всему миру и за это нам всегда срали на голову.)
  7. dump22
    dump22 Вчера, 17:10
    -5
    российская сторона выделяет средства на строительство школ с обучением на русском языке


    Вот это наконец правильный подход!
    Это то, что реально поможет в сближении Киргизии и России.

    А кричать, что нас все обижают, что зажимают русский язык - только злить местные власти.
  8. максим1987
    максим1987 Вчера, 17:15
    +10
    Цитата: kromer
    Цитата: Румaтa
    Куда делись советские "русские" школы?


    В Киргизии всего 5 процентов русских, а русские школы открывают. Сравните с Казахстаном.

    документооборот и СМИ на киргизском, а 200 школ для 5% русскоязычных? Скорее всего , за наш счет, построят очередные инкубаторы для будущих мигрантов
  9. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 17:19
    +1
    Это школы для наших будущих сограждан - возможно жителей новой Москвы или пригородов Питера, выучат русский язык заранее, не придётся обходными путями получать справки о знании языка...
  10. antiaircrafter
    antiaircrafter Вчера, 17:58
    +3
    российская сторона выделяет средства на строительство школ с обучением на русском языке в каждой из семи административных регионов Киргизии.

    Ух ты!!! Оккупанты обратно ринулись школы строить.
    Так и до театров и прочих филармоний докатиться можно!
  11. Million
    Million Вчера, 18:08
    +1
    Пусть строят,лишь бы потом к нам не приезжали.
    1. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 18:42
      +4
      Цитата: Million
      Пусть строят,лишь бы потом к нам не приезжали

      Ну вы же понимаете, что цели как раз противоположные!
  12. smart fellow
    smart fellow Вчера, 20:19
    +3
    российская сторона выделяет средства на строительство школ с обучением на русском языке в каждой из семи административных регионов Киргизии. Каждая из новых школ может вместить 1 220 учащихся, комплексы будут оборудованы спортзалами и бассейнами.

    Может быть их в России лучше построить?