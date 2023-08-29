В Киргизии начнётся строительство нескольких российских школ

Строительство российских школ в трех городах Киргизии начнется 1 сентября текущего года. Об этом сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.Возведение средних учебных заведений с преподаванием на русском языке начнется в столице республики Бишкеке и в двух областных центрах - Караколе и Баткене. Строительство в Киргизии еще шести российских школ начнется позже.Согласно достигнутым между Москвой и Бишкеком договоренностям, российская сторона выделяет средства на строительство школ с обучением на русском языке в каждой из семи административных регионов Киргизии. Каждая из новых школ может вместить 1 220 учащихся, комплексы будут оборудованы спортзалами и бассейнами. Выпускники российских школ после завершения обучения получат аттестаты российского и киргизского образцов.В настоящее время в Киргизии насчитывается 2 300 общеобразовательных школ, в около 200 из них преподавание ведется на русском языке, имеющим официальный статус в стране.Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров в декабре прошлого года заявил, что предложил полностью перевести ведение документооборота на киргизский язык. Это обусловлено тем, что при ведении документации на русском языке чиновники нередко допускают ошибки. Жапаров также добавил, что при наличии в стране качественных русскоязычных школ, спустя 5-10 лет русский язык в Киргизии вновь будет развиваться.Парламент Киргизии ранее принял закон о языке, согласно которому предполагается существенно расширить сферу использования в стране киргизского языка, в частности, на него обязаны перейти госчиновники и СМИ.