Военное обозрение
Войти Регистрация

«Скоро накидают»: украинские военные сильно торопились, поднимая украинский флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области для фотосессии

54
«Скоро накидают»: украинские военные сильно торопились, поднимая украинский флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области для фотосессии

Военнослужащие ВСУ, видимо, для поднятия духа своих сослуживцев и в целом соотечественников, решили поднять флаг Украины на левом берегу Днепра для фотосессии.


Соответствующее видео разошлось по украинским СМИ и соцсетям.

Судя по тому, что авторы ролика показали Антоновский мост, который располагался сзади, и кафе «Наири» – слева от них, то сами бойцы ВСУ находились в районе Дачи.

Что характерно, о наличии у ВСУ небольшого плацдарма на левобережье Днепра, как раз в том районе, сообщали не только украинские, но и российские СМИ. Поэтому манипуляции с флагом являются не более, чем пропагандистским приемом.




В то же время снимающий ролик военный торопил своего сослуживца, опасаясь попасть под артиллерийский обстрел со стороны ВС РФ, что говорит о полном огневом контроле российскими войсками данной территории.

Скоро накидают

- предупредил боец ВСУ своего сослуживца.

В свою очередь, комментируя происходящее, украинский военный подчеркивал, что они с напарником случайно нашли подходящий флагшток, а в кармане случайно оказался украинский флаг...

При этом во время поднятия стяга один из боевиков достал игрушку, которая воспроизводила украинский гимн. Видимо, она также оказалась в кармане случайно или является частью экипировки ВСУ...


По самым скромным оценкам, ВСУ в попытках закрепиться на левом берегу Днепра с того момента, как под их контроль перешёл Херсон, потеряли не менее 80 штурмовых групп, численность одной из которых превышала 150 человек. Также украинскими войсками было потеряно не менее 130 моторных лодок и катеров.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
54 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 17:10
    +26
    Этих действий я вообще не понимаю... Вагнера, когда брали какой-то населенный пункт, всегда поднимали флаг, но он там потом и находился. А украинцы прибегают, как тараканы, вещают тряпку и убегают. У них сейчас жизнь стала, как у матрасов - одно сплошное телешоу для идиотов...
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 17:12
      +11
      Медийная перемога не должна прекращаться. Это один из столпов .
    2. invisible_man
      invisible_man Вчера, 17:35
      -5
      Как минимум из Херсона они пока никуда не убежали.
      1. Sergei Timofeich
        Sergei Timofeich Вчера, 18:07
        +3
        Так Херсон они и не штурмовали,им его подарили....
        1. invisible_man
          invisible_man Вчера, 20:43
          -1
          Так Херсон они и не штурмовали,им его подарили

          Какая разница? Речь-то о бегстве, а не занятии города.
      2. Fitter65
        Fitter65 Вчера, 23:39
        -1
        Цитата: invisible_man
        Как минимум из Херсона они пока никуда не убежали.
        Главное слово ПОКА. А так всему свое время...
    3. Пленник
      Пленник Вчера, 17:37
      +8
      У матрасов поднабрались из всего делать шоу. У них главное не быть, а казаться. Хо-хлы как губка. Опустишь в дерьмо впитают дерьмо, опустишь в нектар впитают его. Как дети малые, ей богу.
      1. котик-русич
        котик-русич Вчера, 20:18
        0
        Цитата: Пленник
        Хо-хлы как губка. Опустишь в дерьмо впитают дерьмо, опустишь в нектар впитают его.
        Так же верно, что любую губку выжимают до суха...
        Во времена СССР, "губка"-УССР напиталась материальными ценностями впитывая их из общей "бочки"... - теперь "губку"-украину, Запад выжимает до суха.
    4. Escariot
      Escariot Вчера, 17:47
      -7
      Цитата: Михаил-Иванов
      Этих действий я вообще не понимаю... Вагнера, когда брали какой-то населенный пункт, всегда поднимали флаг, но он там потом и находился. А украинцы прибегают, как тараканы, вещают тряпку и убегают. У них сейчас жизнь стала, как у матрасов - одно сплошное телешоу для идиотов...

      А почему бы им этого не делать, ежели могут? Помешать им наши войска не в состоянии.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 17:51
        +5
        Их прошлый раз мужик с сайгой прогнал))) Они по ходу реально поверили в то, что последователи великих итальянских диверсантов)))
    5. Комментарий был удален.
    6. Berkut752
      Berkut752 Вчера, 22:34
      0
      Михаил-Иванов (Михаил, ой, вас умаляю. А шо Вы себе думаете, жизнь у них как на корабле - тошнит, а плыть надо.
    7. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 23:08
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      украинцы прибегают, как тараканы, вещают тряпку и убегают. У них сейчас жизнь стала, как у матрасов - одно сплошное телешоу для идиотов...

      По такой логике можно и в центре Москвы украинский флаг развернуть, где-нибудь на Красной площади. Провисит минут несколько - сфотографировать времени хватит. Зато потом можно в укроСМИ рассказать, что ВСУ взяли Москву.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 01:42
        0
        Цитата: Zoldat_A
        ..... По такой логике можно и в центре Москвы украинский флаг развернуть, где-нибудь на Красной площади. Провисит минут несколько - сфотографировать времени хватит. Зато потом можно в укроСМИ рассказать, что ВСУ взяли Москву.

        Именно по этой логике , Игорь bully несколько лет назад, после 2014 уже, один укропитек так и поступал. negative Только круче. Гораздо круче. Было сообщение и фото. Он укро-желто-блакит под куртку прилепил себе. И куртку запахнул и ходил по Красной площади. А для своих знакомых, которые там прохаживались, он куртку на секунду распахивал и они его фотали на фоне Кремля быстренько. Забрали его.
  2. svp67
    svp67 Вчера, 17:11
    +3
    Ну пан Буданов может еще один "плюсик" в свою "резюме" записать....
  3. isv000
    isv000 Вчера, 17:16
    +6
    При этом во время поднятия стяга один из боевиков достал игрушку, которая воспроизводила украинский гимн.

    Ще не вмерла украина - так мы над этим работаем!!!
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Вчера, 17:20
      -8
      Плохо работаем! Вот Гурулёв дело предложил , ТЯО в Работино применить! И как амеры на счёт Хиросимы и Нагасаки ответить "всему мировому сообществу"!
      1. invisible_man
        invisible_man Вчера, 17:40
        +3
        Гурулев - посредственность. Сделал карьеру благодаря папе - генерал-лейтенанту.
        Не надо бы за ним повторять разные глупости.
        1. alexmach
          alexmach Вчера, 17:50
          +2
          Да и вообще столько глупостей уже этот Гурулев понаговорил.
  4. Бережливый
    Бережливый Вчера, 17:17
    -3
    Неважно сколько они штурмовых групп потеряли,Херсон в их руках,город они наверняка уже превратили в крепость и взять его будет ой как сложно.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 17:26
      +3
      Советую перечитать историческое взятие Херсона и Николаева Красной армией во время ВОВ, там все очень быстро и грамотно сделали и брали не с той стороны, гды мы сейчас стоим, а с севера с большим охватом. Немцы бежали, аж пятки сверкали!
      1. Escariot
        Escariot Вчера, 17:46
        +6
        Цитата: Михаил-Иванов
        Советую перечитать историческое взятие Херсона и Николаева Красной армией во время ВОВ, там все очень быстро и грамотно сделали и брали не с той стороны, гды мы сейчас стоим, а с севера с большим охватом. Немцы бежали, аж пятки сверкали!

        Но перед этим Красная Армия освободила Харьков и Киев. Сейчас же подобная перспектива в ближайшем будущем не просматривается
        1. Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов Вчера, 17:53
          +2
          А по другому и не получится! Надо брать левобережье, это даст шанс взять Киев. а Херсон, Николаев и Одесса будут только после этого...
          1. Escariot
            Escariot Вчера, 18:03
            0
            Цитата: Михаил-Иванов
            А по другому и не получится! Надо брать левобережье, это даст шанс взять Киев. а Херсон, Николаев и Одесса будут только после этого...

            Штурм одного Бахмута растянулся на пол года, а Киев и Харьков - города-милионники. Так что и тут вряд-ли получится.
            1. Михаил-Иванов
              Михаил-Иванов Вчера, 18:16
              -1
              Нужны войсковые операции. Города-миллионники без этого не взять. Тех сил что сейчас на фронте явно недостаточно. Сейчас копят оргресурс и отчасти играют политически, скоро все это свернут, проведут мобилизация и погонят хохла вместе с его хозяевами... И года не пройдет...
              1. Lako
                Lako Вчера, 22:05
                0
                Прежде всего для этого нужна политическая воля и решимость одного человека. Но пока, он всем своим поведением показывает, что это СВО его как бы и не касается. Ну занят главнокомандующий другими делами
            2. Oleg Fedechkin
              Oleg Fedechkin Вчера, 19:27
              0
              А кто Бахмут брал, эти черти могли его и пять лет брать!! Им спешить некуда!!!! Срок идет и хорошо!!
    2. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 17:41
      +3
      Вы эта.....ну как бы отслеживайте что "коллеги" выше пишут. А то прям как то не удобно получается. Два раза почти одинаковые комменты. Творчески надо к работе относится. Понимаю тяжело , рутина, шаблоны. Но как то скучно читать.
    3. alexmach
      alexmach Вчера, 17:51
      0
      Какой Херсон. Они этот плацдарм в Дачах на левом берегу уже месяца 2 как удерживают, а вы про Херсон.
      1. Скобаристан
        Скобаристан Вчера, 17:54
        +3
        Прям плацдарм ? Удерживают? И много их ...удержальщиков плацдарма?
        1. Escariot
          Escariot Вчера, 18:08
          +1
          Цитата: Скобаристан
          Прям плацдарм ? Удерживают? И много их ...удержальщиков плацдарма?

          А какая разница? Мост через реку Конка простреливается вражеской артиллерией. Фактически обе стороны используют мелкие катера для доставки подкреплений и припасов, соответственно и большой ударный кулак там невозможно сконцентрировать.
          1. Скобаристан
            Скобаристан Вчера, 18:21
            +2
            Если что в моем ответе про плацдарм был сарказм. Ибо мелкие группы на дачах , это не плацдарм.
            1. Escariot
              Escariot Вчера, 18:42
              -1
              Цитата: Скобаристан
              Если что в моем ответе про плацдарм был сарказм. Ибо мелкие группы на дачах , это не плацдарм.

              Это как раз самый настоящий плацдарм. Противник постоянно перебрасывает подкрепления втягивая наши войска в сражение на истощение в выгодном для себя формате. Причем из-за того, что это остров наши части не могут доставить туда свою главную ударную силу - тяжёлую бронетехнику.
              1. Скобаристан
                Скобаристан Вчера, 19:05
                +4
                Сидя под ударами и шугаясь по дачам ? Это плацдарм ? Как на видео повесть флаг и деру быстрее . Какой смысл в это "плацдарме " сидеть по нормам и думая что кого то оттягивают. Нуну
                1. Escariot
                  Escariot Вчера, 19:44
                  0
                  Цитата: Скобаристан
                  Сидя под ударами и шугаясь по дачам ? Это плацдарм ? Как на видео повесть флаг и деру быстрее . Какой смысл в это "плацдарме " сидеть по нормам и думая что кого то оттягивают. Нуну

                  Наши войска точно так же сидят на этом же острове под ударами противника.
                  1. Скобаристан
                    Скобаристан Вчера, 20:54
                    0
                    Ааа то есть у ВСУ это плацдарм , а наши бедные несчастные сидят под ударами..Логично.
                    1. Escariot
                      Escariot Вчера, 23:51
                      0
                      Цитата: Скобаристан
                      Ааа то есть у ВСУ это плацдарм , а наши бедные несчастные сидят под ударами..Логично.

                      Ну под ударами сидят обе стороны примерно одинаково. С другой стороны конкретно на этом участке противник смог исключить из сражения нашу главную ударную силу - танки. Так что подобный формат боёв скорее в плюс для ВСУ
  5. максим1987
    максим1987 Вчера, 17:17
    +3
    Какая великая цель, тряпку повесить fool
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 17:29
      +4
      Цитата: максим1987
      Какая великая цель, тряпку повесить fool

      Селфи. Тырнет. Хайп. Бабосики (возможно).
      1. роман66
        роман66 Вчера, 17:51
        +2
        Если что тяжёлое не прилетит...
        Ттттть
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 22:22
          0
          Цитата: роман66
          Если что тяжёлое не прилетит...

          Не если, а пока winked
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Вчера, 17:19
    +4
    В Работино они уже отказались от этой идеи , да и не безопасно это для жизни. wink
  7. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 17:24
    +1
    Цитата: Михаил-Иванов
    Этих действий я вообще не понимаю...

    Это демонстрация их возможностей!!! Мы себе подобного позволить не можем, а они могут
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 17:28
      0
      Цитата: Владимир80
      Цитата: Михаил-Иванов
      Этих действий я вообще не понимаю...

      Это демонстрация их возможностей!!! Мы себе подобного позволить не можем, а они могут

      Дружище, вы ошибаетесь. Флагов РФ на левом берегу Днепра - более чем достаточно.
      1. Владимир80
        Владимир80 Вчера, 17:30
        -1
        Флагов РФ на левом берегу Днепра - более чем достаточно

        А на правом берегу?
        1. Escariot
          Escariot Вчера, 17:34
          +5
          Цитата: Владимир80
          Флагов РФ на левом берегу Днепра - более чем достаточно

          А на правом берегу?

          Тоже есть, но в основном в Смоленской области
          1. Репеллент
            Репеллент Вчера, 18:02
            0
            Цитата: Escariot
            Цитата: Владимир80
            Флагов РФ на левом берегу Днепра - более чем достаточно

            А на правом берегу?

            Тоже есть, но в основном в Смоленской области

            good laughing good
          2. Михаил-Иванов
            Михаил-Иванов Вчера, 18:34
            -1
            К вечеру народ развеселился))) laughing laughing laughing
            Надо насчет флагов в Смоленской области хохлам сказать)))
  8. Tagan
    Tagan Вчера, 18:02
    +1
    Цитата: Владимир80
    Цитата: Михаил-Иванов
    Этих действий я вообще не понимаю...

    Это демонстрация их возможностей!!! Мы себе подобного позволить не можем, а они могут

    А какой великий смысл этих ваших "возможностей" в конкретной ситуации, чего достигли? Ведь в итоге они свалили. Уподобляться мартышкам?
    1. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 18:09
      -2
      Ведь в итоге они свалили

      Не знаю, свалили или нет. Читал что они в Крыму высадились и потом безнаказанно уплыли. И в Брянской области убили нескольких наших военных и так же безнаказанно вернулись.
      1. Скобаристан
        Скобаристан Вчера, 18:23
        +2
        Дада , видео уже облетело интернет ,.как их мужик в труселях и Сайгой шуганул. Блестящая операция.....можно объявлять что Крым отвоевали. Перемога.
  9. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Вчера, 18:26
    +3
    После провала РФ, под Харьковом и в Херсоне . Все перемоги кончились.
    Да и их и не было.
    Россия, казачьим набегом залетела , без тылов , та когда стало ясно что план, даже не план сама концепция операции провальна, пришлось ретироваться, с Херсона вообще без потерь. Не было котлов, уничтожения группировки, просто оставили неудобные позиции. Да это провал РФ, но не Перемога каклов.. Даже гибель Москвы не Перемога .
    Перемога взятие Мариуполя, сотни азовцев под трибуналом.
    Нет украинцы у вас перемог и не будет.
  10. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 18:34
    -5
    Цитата: Михаил Шаманов
    сотни азовцев под трибуналом.

    Это хорошо, если правда, я думал их всех Абраша в Турцию на курорт отвез
  11. Tagan
    Tagan Вчера, 18:36
    +2
    Цитата: Владимир80
    Ведь в итоге они свалили

    Не знаю, свалили или нет. Читал что они в Крыму высадились и потом безнаказанно уплыли. И в Брянской области убили нескольких наших военных и так же безнаказанно вернулись.

    Сие действо, приведенное в статье, вам сильно импонирует. Потому как тактика ваша точно такая же - нагадить и скрыться, пока не наступили на хвост.
  12. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Вчера, 21:00
    -1
    Да нее, 1300 лодок и катеров, по-любому