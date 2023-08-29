«Скоро накидают»: украинские военные сильно торопились, поднимая украинский флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области для фотосессии

Скоро накидают

Военнослужащие ВСУ, видимо, для поднятия духа своих сослуживцев и в целом соотечественников, решили поднять флаг Украины на левом берегу Днепра для фотосессии.Соответствующее видео разошлось по украинским СМИ и соцсетям.Судя по тому, что авторы ролика показали Антоновский мост, который располагался сзади, и кафе «Наири» – слева от них, то сами бойцы ВСУ находились в районе Дачи.Что характерно, о наличии у ВСУ небольшого плацдарма на левобережье Днепра, как раз в том районе, сообщали не только украинские, но и российские СМИ. Поэтому манипуляции с флагом являются не более, чем пропагандистским приемом.В то же время снимающий ролик военный торопил своего сослуживца, опасаясь попасть под артиллерийский обстрел со стороны ВС РФ, что говорит о полном огневом контроле российскими войсками данной территории.- предупредил боец ВСУ своего сослуживца.В свою очередь, комментируя происходящее, украинский военный подчеркивал, что они с напарником случайно нашли подходящий флагшток, а в кармане случайно оказался украинский флаг...При этом во время поднятия стяга один из боевиков достал игрушку, которая воспроизводила украинский гимн. Видимо, она также оказалась в кармане случайно или является частью экипировки ВСУ...По самым скромным оценкам, ВСУ в попытках закрепиться на левом берегу Днепра с того момента, как под их контроль перешёл Херсон, потеряли не менее 80 штурмовых групп, численность одной из которых превышала 150 человек. Также украинскими войсками было потеряно не менее 130 моторных лодок и катеров.