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Дальность увеличилась в полтора раза: Южная Корея разработала новый 155-мм снаряд

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Дальность увеличилась в полтора раза: Южная Корея разработала новый 155-мм снаряд

Южнокорейская компания Poongsan заявила о значительном достижении: создан 155-мм снаряд увеличенной дальности, оправдавший все требования Минобороны страны.


Как сообщается в издании The KED Global, новый боеприпас при отстреле с самоходной гаубицы K9 Thunder демонстрирует впечатляющее увеличение радиуса действия - в полтора раза:

Дистанция полета снаряда возросла на 50%, повысившись с 40 км до 60 км. Расширяя зону действия артиллерии, военные могут поражать более глубокие районы дислокации противника.

Начало массового производства нового изделия запланировано на 2024 год.

В настоящее время САУ K9 Thunder обладает способностью запускать не только типовые для НАТО снаряды, но и боеприпас K307, разработанный Poongsan. В его состав входит газогенератор, способный работать около 30 секунд после выстрела и обеспечивающий вместе с дополнительным зарядом высокую дальность стрельбы за счет снижения аэродинамического сопротивления.

Новый боеприпас, ТТХ и механизм работы которого не раскрываются, был создан, по всей видимости, на базе К307. Масса К307 вместе с взрывателем и газогенератором составляет 46,4 кг, длина 945 мм, начальная скорость полета 928 м/с.

На оснащении российской армии имеются боеприпасы как с донным газогенератором (например, 152-мм 3ОФ61 «Алагез»), так и АРС, имеющие вместо газогенератора реактивный двигатель (ЗОФ30). Они стали массово поступать в войска после начала СВО.

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23 комментария
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 19:09
    -1
    Каким образом газогенератор может снизить аэродинамическое сопротивление?
    1. ism_ek
      ism_ek Вчера, 19:28
      -2
      Газогенератор, это мудреное название твердотопливного двигателя. По сути это не снаряд, а ракета.
      1. ColdWind
        ColdWind Вчера, 19:36
        +20
        Нет. Во время полета снаряда за ним образуется зона разряженного воздуха, практически вакуум, что тормозит снаряд. Газогенератор не дает создаться этому «вакууму», заполняя его газом.
        Это не твердотопливная ракета, сам по себе газогенератор тягу не дает.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Вчера, 19:49
          +2
          Тогда непонятно, почему донце снаряда делают плоским, а не остроконечным, чтобы снизить разряжение. Можно ведь просто на резьбе, сзади, конус прикрутить.
          Может вопрос и дилетантский, но ответ хочется услышать.
          1. Escariot
            Escariot Вчера, 19:56
            +3
            Цитата: СергейАлександрович
            Тогда непонятно, почему донце снаряда делают плоским, а не остроконечным, чтобы снизить разряжение. Можно ведь просто на резьбе, сзади, конус прикрутить.
            Может вопрос и дилетантский, но ответ хочется услышать.

            Наверное из-за того, что это увеличит площадь снаряда и воздух будет за эту лишнюю площадь "цепляться".
          2. Авиатор_
            Авиатор_ Вчера, 20:52
            +1
            Тогда непонятно, почему донце снаряда делают плоским, а не остроконечным,
            Только для того, чтобы не заморачиваться с импульсом, который дают снаряду продукты сгорания пороха в стволе орудия. Давление на плоский торец - самое оптимальное решение. Представьте, какое отклонение от начального положения приобретёт снаряд, если конус окажется слегка несимметричным. Единственное, что делается для уменьшения донного сопротивления - небольшая обратная конусность в задней части снаряда.
          3. alexoff
            alexoff Вчера, 20:59
            +1
            Делают сглаженным как раз в таких снарядах повышенной дальности
        2. alystan
          alystan Вчера, 22:11
          +1
          Это не твердотопливная ракета, сам по себе газогенератор тягу не дает.

          Тогда он дает снаряду возможность "отталкиваться" от уже не пустоты.
          Если не тянет, то значит толкает, в каком-то смысле.
          Вот и превращается в двигатель этот газогенератор...
        3. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Вчера, 22:32
          0
          Цитата: ColdWind
          Во время полета снаряда за ним образуется зона разряженного воздуха, практически вакуум, что тормозит снаряд. Газогенератор не дает создаться этому «вакууму», заполняя его газом.
          Это не твердотопливная ракета, сам по себе газогенератор тягу не дает.

          О,yes !
        4. stankow
          stankow Сегодня, 00:21
          +1
          Да, тягу не дает, но торможение снижает. Заполнение вакуума еще предотвращает образованию вихрей. Что зквивалентно улучшению обтекаемости.
      2. velikoros-88
        velikoros-88 Вчера, 20:56
        -3
        Цитата: ism_ek
        Газогенератор, это мудреное название твердотопливного двигателя. По сути это не снаряд, а ракета.

        Если правильно понимаю, по сути это двухступенчатая твердотопливная ракета, запускаемая из ствола артилерийского орудия. Первая ступень метательный заряд, а вторая собственно реактивная часть самого снаряда.
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Вчера, 22:49
          +2
          Цитата: velikoros-88
          по сути это двухступенчатая твердотопливная ракета, запускаемая из ствола артилерийского орудия. Первая ступень метательный заряд, а вторая собственно реактивная часть самого снаряда.

          Донный газогенератор (ДГГ) построен по принципу твердотопливного ракетного двигателя (РДТТ), но ,в отличие от РДТТ, ДГГ содержит гораздо меньше окислителя ... он ,как бы, "тлеет" ;а не горит ! Потому , ДГГ и меньше по размерам "собрата " РДТТ ! По такому же принципу построены газогенераторы "твёрдотопливных "ПВРД ... ! Но в таких ПВРД в камере горения происходит дожигание горючих газов ,образующихся при "тлении" топлива газогенератора !
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 20:46
      +3
      Каким образом газогенератор может снизить аэродинамическое сопротивление?
      Он снижает так называемое донное сопротивление, ликвидируя отрывную зону на торце снаряда.
  2. ism_ek
    ism_ek Вчера, 19:27
    -4
    Запулить на такую дистанцию снаряд не сложно, проблема в точности. На Цезарях, Panzerhaubitze 2000 ну и Коалиции проблема точности отчасти решается установкой радаров, но даже с ними на 60-ти км точность будет никакая.
    Плюс снижение могущества снаряда, т.к. полезный объем будет съедать двигатель
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 19:35
      -1
      Вообще то траекторию полёта снаряда сейчас несложно корректировать. Если бы ваши слова соответствовали действительности то дальнобойной артиллерии просто не было бы!
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Вчера, 19:52
        +3
        Модуль коррекции по GPS это серьезное удорожание выстрела. И даже применение кассетных боеприпасов не гарантирует поражение цели из-за большого рассеивания.
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:39
    +3
    У нас проблема в том что даже корректируемые снаряды летят меньше чем на 40 километров,а нужно для эффективной контрбатарейной борьбы стрелять на дальность 45-60 километров. На данный момент только надежда на появление в войсках Коалиции СВ.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 21:02
      +2
      У нас контрбатарейной борьба на такие дальности ведётся ланцетами, но их не хватает для коренного перелома. А для артиллерии так далеко некому делать целеуказание - станций контрбатарейной борьбы три с половиной штуки и для них спецов нигде не готовят. И на такие дальности она работать не умеют.
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Вчера, 21:57
      0
      Цитата: Бережливый
      У нас проблема в том что даже корректируемые снаряды летят меньше чем на 40 километров,а нужно для эффективной контрбатарейной борьбы стрелять на дальность 45-60 километров. На данный момент только надежда на появление в войсках Коалиции СВ.

      Для управляемых снарядов дальность ограничена механической прочностью электроники. Она ограничивает начальную скорость (точнее, ускорение) снаряда.
      Гораздо проще и дешевле использовать на ту же дальность управляемые ракеты с той же боевой нагрузкой.
      При равной массе боевой части и снаряда, в БЧ ракеты можно разместить кратно больше ВВ из-за меньших требований к корпусу БЧ чем к корпусу снаряда (из-за меньшего стартового ускорения).
  4. Ив762
    Ив762 Вчера, 20:06
    +2
    На оснащении российской армии имеются боеприпасы как с донным газогенератором (например, 152-мм 3ОФ61 «Алагез»), так и АРС, имеющие вместо газогенератора реактивный двигатель (ЗОФ30). Они стали массово поступать в войска после начала СВО.

    no Есть-то есть, а вот дальности 40+ таки не дают. Да и в общем 155-е орудия САУ подальнобойней будут 152-х.
    В общем .. request .. Чем ответим?
  5. old_pferd
    old_pferd Вчера, 20:23
    +1
    А какое там рассеяние? Если 150 м по дальности на 30 км, как у прочих аналогичных западных, так не лучше ли ударить Торнадо-Г или - С?
  6. КСВК
    КСВК Вчера, 20:34
    +5
    Цитата: СергейАлександрович
    Тогда непонятно, почему донце снаряда делают плоским, а не остроконечным, чтобы снизить разряжение. Можно ведь просто на резьбе, сзади, конус прикрутить.
    Может вопрос и дилетантский, но ответ хочется услышать.

    Полый конус на донце снаряда сплющит давлением при выстреле. А заполненный изменит центр массы снаряда, что в свою очередь потребует бОльшей угловой скорости для стабилизации. БОльшая угловая скорость достигается бОльшей крутизной нарезов. БОльшая крутизна нарезов ведёт к падению начальной скорости. А падение начальной скорости к уменьшению дальности. laughing
    Есть такая наука, баллистика называеЦЦа. Если интересно, почитайте. Там много чего интересного. И про форму пуль/снарядов и про ФГС и про БК и про траектории. Как и везде компромиссы.
  7. КСВК
    КСВК Вчера, 21:29
    +2
    Цитата: Авиатор_
    Представьте, какое отклонение от начального положения приобретёт снаряд, если конус окажется слегка несимметричным.

    Никакого. По нарезам пойдёт как миленький, деваться ему некуда, только вперёд.