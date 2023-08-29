Мария Захарова в интервью итальянским журналистам напомнила про ось зла НАТО

Официальный представить МИД России Мария Захарова в интервью итальянским журналистам прокомментировала инициативы и заявления папы римского Франциска. Напомним, что глава римской католической церкви, обращаясь накануне к российской католической молодёжи (в России около 200 тысяч), призвал её в сердце нести наследие Великой Матушки России. Также папа римский в течение всего последнего времени выступает за прекращение вооружённого конфликта между Киевом и Москвой.
Мария Захарова отметила, что в России ценят усилия папы римского по прекращению вооружённого конфликта. Она добавила, что диалог между Москвой и Ватиканом по вопросам украинского урегулирования продолжается и является конструктивным и уважительным.
Захарова:
К сожалению, мирные инициативы, исходящие от главы римской католической церкви, отвергаются киевским режимом.
Также в интервью речь зашла о западном санкционном давлении на Российскую Федерацию, конкретно – о влиянии западных санкций на экономику нашей страны. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что, несмотря на тысячи санкций, экономика России растёт.
Захарова:
Такая реальность приводит в ужас всю ось зла НАТО.
Мария Захарова посетовала на то, что на данные момент тесные связи России и Италии оказались разрушены, причём не по вине России. При этом она выразила надежду на то, что итальянские власти, учитывая экономические причины, а также культурную и историческую близость народов Италии и России, всё же придут к пониманию того, что восстановление связей необходимо.