Военное обозрение
Войти Регистрация

Мария Захарова в интервью итальянским журналистам напомнила про ось зла НАТО

9
Мария Захарова в интервью итальянским журналистам напомнила про ось зла НАТО

Официальный представить МИД России Мария Захарова в интервью итальянским журналистам прокомментировала инициативы и заявления папы римского Франциска. Напомним, что глава римской католической церкви, обращаясь накануне к российской католической молодёжи (в России около 200 тысяч), призвал её в сердце нести наследие Великой Матушки России. Также папа римский в течение всего последнего времени выступает за прекращение вооружённого конфликта между Киевом и Москвой.


Мария Захарова отметила, что в России ценят усилия папы римского по прекращению вооружённого конфликта. Она добавила, что диалог между Москвой и Ватиканом по вопросам украинского урегулирования продолжается и является конструктивным и уважительным.

Захарова:

К сожалению, мирные инициативы, исходящие от главы римской католической церкви, отвергаются киевским режимом.

Также в интервью речь зашла о западном санкционном давлении на Российскую Федерацию, конкретно – о влиянии западных санкций на экономику нашей страны. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что, несмотря на тысячи санкций, экономика России растёт.

Захарова:

Такая реальность приводит в ужас всю ось зла НАТО.

Мария Захарова посетовала на то, что на данные момент тесные связи России и Италии оказались разрушены, причём не по вине России. При этом она выразила надежду на то, что итальянские власти, учитывая экономические причины, а также культурную и историческую близость народов Италии и России, всё же придут к пониманию того, что восстановление связей необходимо.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Галеон
    Галеон Вчера, 17:09
    +5
    Редакторы, исправьте: у вас в тексте "американские журналисты" вместо итальянских.
    После исправления можете мое сообщение удалить.
    А вообще конфуз. Мы-то ладно, привыкаем к подобным ляпам, но ВО и за границей читают.
    1. Комментарий был удален.
  2. Неизменный
    Неизменный Вчера, 17:17
    0
    Мария Захарова отметила, что в России ценят усилия папы римского ...

    Этот папа, не наш совершенно, только недавно, буквально - только что на днях, продюсировал на весь мир, в т.ч. православный, католическую гомо-лесбо-молодёжь в России и - тут же получил признание в МИД РФ ... ??...
    Официальный представить МИД России Мария Захарова - тоже, что ли, католичка ? Кто знает ?..
    В общем, про католичек в МИД-е пишите в личку, а про эту каталичку - обязательно, здесь, в первую очередь bully
  3. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 17:19
    +4
    где она нашла историческую близость народов россии и италии ,уже такую чушь несут как самим не смешно
    1. DMFalke
      DMFalke Вчера, 17:32
      0
      А Россия перестала быть христианской? Ветви разные, суть одна. Плюс походите по столицам - много интересного - дело рук итальянских мастеров средневековья и нового времени. Всегда нормально относились друг к другу, если насильно не стравливали.
    2. Неизменный
      Неизменный Вчера, 17:35
      -3
      Царственные особы общались по другому последние 1-2 тысячи лет. Они гуляли и пили вместе, пока все голодали и умирали от болезней порознь. Иногда войнушки устраивали, когда уж совсем скучно было. Но, дальше всё возвращалось к пирам и близости, в т.ч. ниже пояса - история просто вопиёт примерами об этом...
      Полагаю, Захарова причислила себя, не иначе как, к царскому роду, но - явно не Романовых. Они-то на стороне православной веры смерть приняли.
      А эта - живая ходит, католикам приветы шлёт.
      А, может, крыша уже от всего течёт, вот и кидат её несчастную куды ни попадя, то - в жар, то - в холод. smile
      Согласитесь, не каждый человек способен выслушать столько бреда про Россию сегодня, дать аргументированный ответ на все вопросы и остаться в себе, с неповедённой крышей ...
    3. Володин
      Володин Вчера, 17:35
      -3
      Цитата: Ryaruav
      где она нашла историческую близость народов россии и италии

      Город Бари хотя бы погуглите.
      1. Неизменный
        Неизменный Вчера, 17:50
        0
        Погуглите Украину, Азовсталь и роль Красного Креста в безнаказанном выводе преступникиков, изуверов, садистов и истязателей невинных женщин и детей из-под нашего гуманитарного окружения ... нет, не в наш гуманитарный плен с борщём, сметаной и медобеспечением, а сразу туда - в просвещённую Европу, точнее в просвищённую, от слова свищ...
        И самый большой свищ сегодня - в голове папы римского. Там просто ветер гуляет, с ближайщей книжной помойки в его же заведении.
        Это всё по официальным заявлениям, которые уже не сотрёшь...
        1. Володин
          Володин Вчера, 18:45
          +1
          Папа римский к народам Италии и России какое отношение имеет? В укрозомби с их лозунгами и упоротостью превращаетесь? Для вас итальянская культура, итальянское кино, искусство, опера - это что, пустой звук? За отмену тОпите? Ну-ну... Вот такие "на той стороне" тоже патриотов из себя до мозга костей строят, а на деле - пшик. Микеланджело католик, Рафаэль - католик, Феллини - скорее всего, католик. Их что, стереть, запретить, отменить?
  4. IlgizL
    IlgizL Вчера, 21:04
    0
    Стоит напомнить как моряки нашего корабля в начале 20-го века помогли жителям города Италии подвергшемуся землетрясению.