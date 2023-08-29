Financial Times: Помощь Украине от ЕС оказалась под угрозой из-за споров по поводу бюджета

20 млрд евро финансовой помощи, которые Киеву пообещал Евросоюз, оказались под угрозой. И дело здесь не в том, что ЕС не может позволить себе выделение подобных траншей или у Еврокомиссии изменилось отношение к киевским властям и текущему конфликту в целом.Как ни странно, но Украина в данном случае вообще не при чем. Помощь Киеву может быть оказана с серьезной задержкой из-за того, что в странах Евросоюза возникли бюджетные споры, пишет Financial Times.В материале говорится, что Брюссель решил объединить транш для Украины с другими требованиями по пополнению бюджета ЕС. В частности, для покрытия процентных расходов и увеличения заработной платы еврочиновникам на фоне роста инфляции.В итоге, общая сумма, на которую должны пополнить бюджет страны-участницы ЕС, составляет 86 млрд евро.Как сообщает издание, против финансовой помощи Киеву никто не выступает, а вот по второй части требований возникли серьезные споры. Сопротивление возглавили ФРГ и Нидерланды.В частности, один из евродипломатов отметил, что в нынешних реалиях увеличение заработных плат чиновникам в ЕС является не самым лучшим и популярным решением.Чем завершится возникший спор - неизвестно. Между тем эксперты предполагают, что он может затянуться до конца года.