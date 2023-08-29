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Financial Times: Помощь Украине от ЕС оказалась под угрозой из-за споров по поводу бюджета

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Financial Times: Помощь Украине от ЕС оказалась под угрозой из-за споров по поводу бюджета

20 млрд евро финансовой помощи, которые Киеву пообещал Евросоюз, оказались под угрозой. И дело здесь не в том, что ЕС не может позволить себе выделение подобных траншей или у Еврокомиссии изменилось отношение к киевским властям и текущему конфликту в целом.


Как ни странно, но Украина в данном случае вообще не при чем. Помощь Киеву может быть оказана с серьезной задержкой из-за того, что в странах Евросоюза возникли бюджетные споры, пишет Financial Times.

В материале говорится, что Брюссель решил объединить транш для Украины с другими требованиями по пополнению бюджета ЕС. В частности, для покрытия процентных расходов и увеличения заработной платы еврочиновникам на фоне роста инфляции.

В итоге, общая сумма, на которую должны пополнить бюджет страны-участницы ЕС, составляет 86 млрд евро.

Как сообщает издание, против финансовой помощи Киеву никто не выступает, а вот по второй части требований возникли серьезные споры. Сопротивление возглавили ФРГ и Нидерланды.

В частности, один из евродипломатов отметил, что в нынешних реалиях увеличение заработных плат чиновникам в ЕС является не самым лучшим и популярным решением.

Чем завершится возникший спор - неизвестно. Между тем эксперты предполагают, что он может затянуться до конца года.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 17:37
    +4
    Зеля байдушке позвонит,примут бюджет в течение суток,иначе всё руководство еаросоюза пойдёт на передовую... wassat
    1. Shurik70
      Shurik70 Вчера, 17:58
      +4
      ОХ-РЕ-НЕТЬ попил.
      Российским депутатам до такого расти и расти.
      Чтоб передать Украине 20 млрд, надо увеличить зарплату европейским чиновникам на 86 млрд ...
      1. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Вчера, 20:08
        +1
        А эти "слуги народа" везде одинаковые)))
  2. Лешак
    Лешак Вчера, 17:47
    +3
    Окраину точно не бросят на данном этапе. Денежки пойдут как бы кто не корячился.
  3. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 17:52
    -1
    оказалась под угрозой из-за споров по поводу бюджета
    такая же показуха как и обсуждение повышения планки госдолга в сша... Нажмут на кнопку, вот ещё 100млрд для хох.лов...
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 19:54
      0
      такая же показуха как и обсуждение повышения планки госдолга в сша... Нажмут на кнопку, вот ещё 100млрд для хох.лов...
      Так дело не в xoxлах. Евросвора похоже то же просекла фишку. Если зеле можно, то почему б и нам для себя не потребовать? lol
      Щас ливера начнут иметь все кому не лень.