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Ракета Meteor слишком дорогая: на Западе началась разработка нового изделия класса «воздух-воздух»

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Ракета Meteor слишком дорогая: на Западе началась разработка нового изделия класса «воздух-воздух»

Япония, Британия и Италия заключили трехстороннее соглашение о партнерстве в создании ракеты класса «воздух-воздух» следующего поколения, традиционно обосновав сотрудничество «угрозами» со стороны России и Китая. На данный момент разработка нового изделия находится на стадии проектирования.


Новая ракета сможет обеспечить улучшенные характеристики при потенциально более низкой стоимости по сравнению с существующей Meteor

- заявляется в западной прессе.

По состоянию на 2019 год стоимость одной УР Meteor составляла 2 млн евро. В России, создавая ее аналог в лице К-77ПД, сочли в итоге изделие слишком дорогим и свернули проект, ограничившись созданием более дешевой ракеты К-77М. На Западе также оказались недовольными ценой Meteor и намерены добиться ее оптимизации.

Как Meteor, так и К-77ПД в отличие от обычных ракет «воздух-воздух» используют прямоточный воздушно-реактивный двигатель для поддержания тяги на скоростях, превышающих 4 Маха, тем самым увеличивая свою дальность и эффективность. Оба изделия имеют радиолокационную ГСН с АФАР, что увеличивает устойчивость к помехам и коэффициент перехвата.

При создании замены Meteor «трио» указанных стран намерено усовершенствовать радиолокационные системы для улучшения обнаружения целей; использовать полупроводниковые элементы из нитрида галлия для повышения эффективности радара; обеспечить интеграцию с другими платформами, например, с БПЛА; разработать новый двигатель для увеличения дальности полета и скорости ракеты.

Как ожидают в Токио, новая ракета будет совместима с будущими японскими истребителями 6-го поколения, хотя конкретные технические детали (как самолета, так и УР) еще предстоит доработать.

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8 комментариев
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  1. gsev
    gsev Вчера, 18:09
    +1
    Вчера иранцы вбросили информацию, что Иран вместе с Россией, КНР и КНДР владеет технологией создания прямоточных двигателей и намерен ускорить изготовления вооружения на базе этой технологии.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Вчера, 18:27
      +3
      Иран известен именно тем, что регулярно вбрасывает о своих достижениях. Из них реальных достижений, воплощающихся в серийные изделия в разы меньше. В самолет он так и не смог, теперь обещает стелс-бпла на базе этого нелетающего пластикового макета 2013г. Авиационного двигателя у Ирана нет. Иран хорош именно в простых и дешевых массовых видах вооружения.
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 18:34
      0
      gsev-а что у нас нету такой технологии минимум пару десятков лет уже???
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 19:54
        0
        А разве есть?Гремлин и Остроту пока на вооружение не приняли,а там именно ПВРД.
  2. paul3390
    paul3390 Вчера, 18:17
    +3
    сочли в итоге изделие слишком дорогим

    Не очень понятный тезис - даже если шмальнуть тремя ракетами и одна попадёт, один хрен сбитый самолёт ощутимо подороже будет...
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Вчера, 18:30
      0
      Более дорогая в сравнении с К-77М. Иногда МО экономит на спичках.
  3. air wolf
    air wolf Вчера, 18:17
    +4
    А зря наши отказались от К-77ПД, даже две ракеты на борту дадут больше вероятности уничтожить вражеский самолёт am
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 19:58
      +1
      Характеристики «Метеора» таковы. Стартовая масса — 165 кг. Длина — 3650 мм, диаметр — 180 мм. Размах крыла — 400 мм, оперения — 630 мм. Дальность полета — 200 км. Скорость — больше 4 М. Допустимый диапазон перегрузок цели — 11g.

      Можно конечно посетовать что уже готовую ракету К-77ПД в 2012 году из-за дороговизны завернули.Но нужно не забывать что лучшее враг хорошего. И всё же та же Р-77М не намного уступает К-77ПД.

      А между тем у нас мог бы уже быть свой «Метеор». В 2012 году КБ «Вымпел» завершило ОКР по созданию ракеты К-77ПД («изделие 180ПД»). И готовилось производство опытной партии ракет для поставки в армию для опытной эксплуатации. Однако тему закрыли из-за того, что ракета получилась слишком дорогой. (Отметим в скобках, что «Метеор» стоит 1 млн. евро, стоимость российской ракеты неизвестна). И было принято решение сосредоточиться на разработке более дешевой и простой ракеты К-77М («изделие 180»), о которой пропагандисты ОПК громогласно говорят, что нет ей в мире аналогов.Ну а зарубленная К-77ПД — это как раз ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. И дальность ее достигает 192 км. Ракета, как и «Метеор» имеет активную радиолокационную головку самонаведения с активной фазированной антенной решеткой, что существенно повышает помехоустойчивость ГСН, а также делает перехват любых аэродинамических целей на дальней дистанции гарантированным. Но все это в теории. Экономика не потянула практику.

      https://svpressa.ru/war21/article/306329/

      Правда надо признать что у прошедшей гос.испытания Р-77М(К-77М) дальность поражения 200 км,хотя её тоже назвать дешёвой сложно из-за АФАР.

      У Р-77М дальность поражения увеличена до 200 километров, а головка наведения с АФАР устойчива к помехам и другим средствам РЭБ. Используя дополнительные радары в кромках крыльев и эти ракеты, истребитель способен эффективно бороться со стелс-самолетами.

      https://rg.ru/2022/02/23/raketnaia-batareia-na-sverhzvuke-mw-rasskazal-ob-arsenale-su-35.html