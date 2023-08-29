Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Стрелкова, признав законным его арест

Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения

Я постоянно находился в поле зрения органов безопасности, нахожусь в розыске по приговору Гаагского трибунала. Не считаю себя виновным и не вижу даже формальной причины скрываться от следствия и суда

Игорь Стрелков (Гиркин) останется в СИЗО, Московский городской суд отклонил апелляцию защиты, признав арест законным. Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на решение суда.Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Стрелкова, подтвердив законность ареста и оставив без изменений постановление Мещанского суда Москвы. Защита Стрелкова просила суд удовлетворить жалобу, заменив содержание под стражей на подписку о невыезде. В качестве причин для этого адвокаты назвали "примерное поведение" экс-министра обороны ДНР, а также добровольное сотрудничество со следствием. Как заявлялось, Стрелков скрываться от следствия не намерен и готов по первому требованию являться в суд и правоохранительные органы. Однако на судью эти доводы не подействовали.- говорится в постановлении Мосгорсуда.Сам Стрелков заявил, что не понимает, почему находится в СИЗО, так как "бегать и скрываться" от правоохранительных органов не намерен. В то же время он не считает себя в чем-то виновным.- заявил он.Напомним, что Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали 21 июля 2023 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). Мещанский суд удовлетворил ходатайство ФСБ и вынес в отношении задержанного постановление о заключении под стражу сроком до 18 сентября.