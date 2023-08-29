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Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Стрелкова, признав законным его арест

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Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Стрелкова, признав законным его арест

Игорь Стрелков (Гиркин) останется в СИЗО, Московский городской суд отклонил апелляцию защиты, признав арест законным. Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на решение суда.


Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Стрелкова, подтвердив законность ареста и оставив без изменений постановление Мещанского суда Москвы. Защита Стрелкова просила суд удовлетворить жалобу, заменив содержание под стражей на подписку о невыезде. В качестве причин для этого адвокаты назвали "примерное поведение" экс-министра обороны ДНР, а также добровольное сотрудничество со следствием. Как заявлялось, Стрелков скрываться от следствия не намерен и готов по первому требованию являться в суд и правоохранительные органы. Однако на судью эти доводы не подействовали.

Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения

- говорится в постановлении Мосгорсуда.

Сам Стрелков заявил, что не понимает, почему находится в СИЗО, так как "бегать и скрываться" от правоохранительных органов не намерен. В то же время он не считает себя в чем-то виновным.

Я постоянно находился в поле зрения органов безопасности, нахожусь в розыске по приговору Гаагского трибунала. Не считаю себя виновным и не вижу даже формальной причины скрываться от следствия и суда

- заявил он.

Напомним, что Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали 21 июля 2023 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). Мещанский суд удовлетворил ходатайство ФСБ и вынес в отношении задержанного постановление о заключении под стражу сроком до 18 сентября.
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60 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 17:45
    +36
    Можно сказать, последний из той первой волны, кроме Бородая, кто остался цел. И никому стал не нужен. Любой власти нужны такие лидеры только до поры до времени, как исполнители, потом их убирают и в дело вступают чиновники.
    Посмотрите как живут сегодня Киев и Москва? Как бы и войны сейчас нет...
    1. alexmach
      alexmach Вчера, 17:48
      -11
      Ну вот врятли Киев живет будто войны сейчас нет. Тут сообщают, что и во Львове люди начали в убежища прятаться при каждой воздушной тревоге. А в Киеве из них и не вылезают то особо.
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 18:00
        +20
        Цитата: alexmach
        А в Киеве из них и не вылезают то особо.

        Кто это Вам сказал? Уже давно не реагируют. Будешь тут бежать с 20 этажа, да еще и с неработающим лифтом! Уже как Бог даст, так и будет. Вот и вся философия.
      2. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 18:27
        +18
        На днях репортаж показывали, люди пьют, гуляют, тусуются. Все кабаки работают. А метут простых мужиков по селам и весям...
        1. carpenter
          carpenter Вчера, 19:00
          +6
          Цитата: Михаил-Иванов

          На днях репортаж показывали, люди пьют, гуляют, тусуются. Все кабаки работают.

          А они должны по подвалам и бомбоубежищам сидеть, а не по кабакам ходить.
    2. Silver99
      Silver99 Вчера, 17:53
      +4
      пусть спасибо скажет что в вертолет не посадили
      1. Sadam2
        Sadam2 Вчера, 18:10
        0
        в наше нестабильное время лучше не зарекаться ..
        уж лучше на китче ..
        1. Egeny
          Egeny Вчера, 18:34
          -25
          Причём тут "вертушка" и "китч"...
          Кстати, есть такое словечко «китч». Его люди, считающие себя истинными ценителями искусства, произносят с пафосным презрением, но редко могут объяснить, что это... так что, второй садам, это не про стрелка с седой бородкой и не про тебя.)
          Я и раньше относилась к Гиркину, как к отбросу.
          1. Dart
            Dart Вчера, 18:49
            +3
            Кич-Направление искусства, в котором основное внимание уделяется экстравагантности внешнего облика.
            Китч- Культурно эстетическая категория, которая включает в себя клишированные произведения искусства серийного производства.
            Тут имелось ввиду другое...Кича-это "турма",карцер..просто с ошибкой написали.
            1. Egeny
              Egeny Вчера, 18:56
              -11
              Вадим, я в курсах, просто прикалываюсь...
          2. Egeny
            Egeny Вчера, 20:13
            -11
            мужики, а что вы хотите?
            недокомандир, диссидент, злопыхатель...
            и вы туда же?
      2. invisible_man
        invisible_man Вчера, 18:31
        +30
        Стрелков - единственный, кого посадили за мятеж Пригожина. Хоть он и не участвовал.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Вчера, 18:38
          +4
          Стрелков - единственный, кого посадили за мятеж Пригожина.
          Пригожин сразу отправился на суд небесный, Стрелков видимо туда пройдет по этапам.
          1. Egeny
            Egeny Вчера, 20:11
            -7
            ... скорее, этажом ниже................
        2. AdAstra
          AdAstra Вчера, 19:20
          +3
          Как это вы тонко однако, снимаю шляпу. hi
          1. invisible_man
            invisible_man Вчера, 20:40
            +2
            Никаких тонкостей, абсолютно прямолинейно. Стрелков откровенно всё высказал в те дни.
    3. ААК
      ААК Вчера, 18:00
      +32
      Нам начали наглядно демонстрировать удел "покусившихся" и "громко ропщущих", для народа остаётся только держание фиги в кармане да тихий шёпот на кухне....
      1. AdAstra
        AdAstra Вчера, 19:15
        +9
        Ай-яй-яй, как же так, это ж только в "тоталитарном совке" на кухнях, а у нас демократия и свобода слова. А на самом деле наши "демократы" в этом много сильно переплюнули Союз.
      2. spirit
        spirit Вчера, 19:17
        +5
        остаётся только держание фиги в кармане да тихий шёпот на кухне...

        На кухню тоже придут со временем.Еслт жерло репрессий раскрутились то его не остановить hi
        1. hhurik
          hhurik Вчера, 19:32
          +1
          Штирлиц упал с балкона, и чудом зацепился за карниз этажом ниже. На следующий день чудо распухло и мешало ходить (с)

          Некому их проводить, репрессии. hi В 30-е годы Россия была страной молодых детей крестьян, а сейчас - пожилых городских женщин. Собственно, эти марши справедливости наглядно показали - все держится каким-то чудом и общей инерцией.
    4. Бережливый
      Бережливый Вчера, 18:27
      +18
      Пригожин,Стрелков,это явно устранение неугодных кремлебозеньке,доказательством этого служит масса дерьма типа чортабайса спокойно слинявшего из страны.
      1. carpenter
        carpenter Вчера, 19:03
        +7
        Цитата: Бережливый
        доказательством этого служит масса дерьма типа чортабайса спокойно слинявшего из страны.

        Абрамович летает спокойно из Лондона в Москву и самолет не падает.
  2. Alemax
    Alemax Вчера, 17:50
    -34
    Сам Стрелков заявил, что не понимает, почему находится в СИЗО,


    Ну, раз не понимает, пусть дальше сидит. И не жалуется на больное сердце и шунтирование с которым он воевать собирался.
    1. Reklastik
      Reklastik Вчера, 18:06
      +10
      пусть дальше сидит. И не жалуется на больное сердце и шунтирование с которым он воевать собирался.
      - так его за больное сердце посадили? laughing
      1. Alemax
        Alemax Вчера, 18:12
        -35
        Он же командовать рвался, аж джоппа трещала. Жалился, что не дают. А как присел, так сразу больным невмоготу оказался. Прям вот щяс помрёт, только отпустите.
        Мерзость полнейшая.
  3. Лешак
    Лешак Вчера, 17:52
    +10
    К Стрелкову/Гиркину отношусь скорее отрицательно, но и мне не понятно зачем его мариновать в СИЗО. Домашнего ареста (с запретом всех коммуникаций) вполне достаточно. Браслет на ногу и пусть бродит по квартире без телефона и интернета.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 18:06
      +16
      Цитата: Лешак
      К Стрелкову/Гиркину отношусь скорее отрицательно, но и мне не понятно зачем его мариновать в СИЗО. Домашнего ареста (с запретом всех коммуникаций) вполне достаточно. Браслет на ногу и пусть бродит по квартире без телефона и интернета.

      Думаю чиновники его по себе судят и считают что если отпустить, тут же сбежит на Запад и в обмен на амнистию будет родиной торговать налево и направо, разбалтывая разные секреты, да придумывая всякое.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 18:54
      +17
      Это просто показательрое судилище.Дабы неповадно было.Вот и вся причина,почему в СИЗО.
    3. carpenter
      carpenter Вчера, 19:17
      +12
      Цитата: Лешак
      К Стрелкову/Гиркину отношусь скорее отрицательно, но и мне не понятно зачем его мариновать в СИЗО.

      К Стрелкову можно относится по разному, но он стоял первым у истоков сопротивления нацистам на Донбассе. Он не торговал с нацистами нефтью и газом, не имел предприятий на Украине и не он устраивал позорное Стамбульское соглашение и зерновую сделку. Те кто этим занимался сидят в Подмосковье и Лондоне, а Стрелков в СИЗО.
      Всем по заслугам и по поступкам, но однажды запущенный бумеранг, возвращается попадает во многие умы.
    4. kit88
      kit88 Вчера, 22:48
      0
      В СИЗО сажают если планируется реальный срок, а не условка или штраф какой.
      Кстати по его статье средней тяжести первоходы обычно отделываются условным сроком. Но это явно не наш случай.
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 18:02
    0
    В некоторых своих интервью, он действительно не сдерживался в эмоциях и выражениях мыслей, учитывая что является медийным лицом с крупной публикой. Даже непонятно, смелый или глупый поступок, при нынешних обстоятельствах. Но там ему может быть даже безопаснее какое то время. Вдруг остынет горячая голова. what
    1. Trapp1st
      Trapp1st Вчера, 18:42
      +1
      Но там ему может быть даже безопаснее какое то время. Вдруг остынет горячая голова.
      Сомневаюсь что остывшая голова это хороший для него выход из ситуации. Хотя многие бы удовлетворились таким исходом событий.
  5. Авторитет
    Авторитет Вчера, 18:03
    -7
    Вообще, он часто ссылался на то, что в России нужны жесткие решения, от жесткого лидера (аки Сталин).
    Только Стрелков не учел, что при "жестком" лидере, он уже давно кормил бы рыб на дне.
    Таким образом можно сделать вывод.
    Рот Стрелкова и его мозг, часто не приходили к общему взаимопониманию.

    В Украине ("демократической") его после 1 поста грохнули бы.
    Как и на Западе.
    А в России он столько лет поливал г...м власти, и еще жалуется на отсутствие свободы слова. Удивительно.
    1. Кронос
      Кронос Вчера, 18:10
      +10
      Про запад лож там полно тех кто власти поносят и всех на них плевать.
  6. Million
    Million Вчера, 18:07
    +8
    После марша Пригожина,власть теперь дует на воду.
    1. vitvit123
      vitvit123 Вчера, 21:00
      0
      Может лучше называть это - мятеж ? А то снова получается как у представителей вражеского государства , с которым мы воюем ( так лучше ?), у них там марши были в свое время , теперь нам эту формулировку притянули ?...
      Так это даже не просто мятеж , а полноценный , вооружённый с полной легитимизацией ( lol lol ) власти ...
  7. Bicyclist
    Bicyclist Вчера, 18:15
    -7
    а чувака который убил полтора десятка российских лётчиков чествуют как героя.
    1. Alemax
      Alemax Вчера, 18:19
      -4
      Никто его не чествует. Если в голове мозг, а не каша.
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Вчера, 19:17
      -4
      Цитата: Bicyclist
      а чувака который убил полтора десятка российских лётчиков чествуют как героя.

      чё ж полтора
      пиши больше
      как говорил незабвенный Суворов
  8. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 18:22
    +10
    Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.
    Своё дело сделал, и теперь власти не угоден.
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 18:57
      +7
      Цитата: 16112014nk
      Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.
      Своё дело сделал, и теперь власти не угоден.

      И за такую Россию он сражался у Славянска.
  9. Александр Ра
    Александр Ра Вчера, 18:37
    +13
    Иногда сетуют – нет лидеров. Лидеров заслужить надо и беречь..
  10. КСВК
    КСВК Вчера, 18:47
    +11
    Я так понимаю, что Гиркин сидит за то, что на личности любил переходить. Ну называл Хуженетовича «фанерным маршалом», было. А что не так? Ну светлейшего критиковал. С Пригожиным, кстати сцепился, было. И чего, за это сажать? А блог его в телеге я читал. Наискось конечно. Но никаких экстремистских призывов не видел. Мож зрение плохое? what
    ЗЫ А вот интересно, у местных кремлеботов у всех иконостасы из светлейших ликов наших несменяемых по углам под лампадками висят?
    1. Облитератор
      Облитератор Вчера, 19:08
      +5
      Цитата: КСВК
      Я так понимаю, что Гиркин сидит за то, что на личности любил переходить. Ну называл Хуженетовича «фанерным маршалом», было. А что не так? Ну светлейшего критиковал. С Пригожиным, кстати сцепился, было. И чего, за это сажать? А блог его в телеге я читал. Наискось конечно. Но никаких экстремистских призывов не видел. Мож зрение плохое?
      ЗЫ А вот интересно, у местных кремлеботов у всех иконостасы из светлейших ликов наших несменяемых по углам под лампадками висят?

      Может за КРП и попытки играть в политику. Они там что то даже про партию заикались. А партии у нас могут быть только системными, иначе никак.
    2. AdAstra
      AdAstra Вчера, 19:19
      +4
      Просто вы не "эксперд" вот и не видите. Когда надо "эксперды" даже в поздравлении матери на 8 марта могут экстремизм и призывы к свержению власти найти. А когда не надо, то нет. hi
      1. Облитератор
        Облитератор Вчера, 19:55
        +4
        Цитата: AdAstra
        Просто вы не "эксперд" вот и не видите. Когда надо "эксперды" даже в поздравлении матери на 8 марта могут экстремизм и призывы к свержению власти найти. А когда не надо, то нет.

        Было дело, когда "эксперты" усмотрели демонстрацию свастики в фотографии, где антифашисты стоят ногами на флаге третьего рейха.
        1. AdAstra
          AdAstra Вчера, 21:48
          0
          Вот и я о том же hi """"
  11. spektr9
    spektr9 Вчера, 18:47
    +16
    Интересная однако тенденция, все кто русскую весну на востоке Украины начинали либо убиты, либо сидят. Тот кто активно продвигал фронт вперед загадочно разбился на своем самолете... А вот Зеленский и генералы ВСУ живы-здоровы, и спокойно расхаживают
    1. Karabin
      Karabin Вчера, 19:41
      +7
      Цитата: spektr9
      Интересная однако тенденция, все кто русскую весну на востоке Украины начинали либо убиты, либо сидят.

      Потому что Кремль испугался Русской Весны больше чем бандеровского Киева.
  12. Макс1995
    Макс1995 Вчера, 18:48
    +5
    Заботятся верно.
    Главное ему - никуда теперь не летать. И лучше и не ездить.
    У нас кроме П и Неназываемого, куча народу пострадала при полетах. Включая 2х кандидатов в президенты, реально популярных... (а непопулярные почемуто не страдали ни как)
  13. Алт22
    Алт22 Вчера, 18:58
    +3
    Как вы считаете, за что Стрелкова НА САМОМ ДЕЛЕ бросили за решетку - за то, что возмущался невыплатой денежного довольствия мобилизованным, восклицая в адрес виновных "их за это расстрелять мало!", или за то, что многократно называл Путина ничтожеством и слабаком - не прямо, но чётко подразумевая именно его?
  14. Облитератор
    Облитератор Вчера, 19:03
    +7
    Мда. Морозить ворчливого деда-ветерана в СИЗО, в том время как юридически несуществующие вооруженные формирования безнаказанно захватывают штабы, катаются колоннами по стране, получая от нее миллиарды рублей, а мигранты-исламисты проводят свои марши в городах - просто гениально. Впрочем все мы наверное знаем, после какого именно поста в тг Стрелков заехал на кичу, и это точно не про невыплаты довольствия мобикам.
    1. AdAstra
      AdAstra Вчера, 19:28
      +3
      Браво, вот он самый точный комментарий - не в бровь, а глаз по поводу цирка, что творится. hi
  15. Червоный Байкер
    Червоный Байкер Вчера, 19:18
    +9
    Стрелкову -СВОБОДУ!
    На Свободе, Стрелкову - Свободу действий и Свободу слова!
    Многое из критикуемого Игорем Ивановичем, в действительности намного печальнее.
    Он Солдат - честен, но не всевидящ и до дальних углов чиновничьих "Авгиевых конюшен" его критика, даже не дотягивалась.
    Молчать и терпеть, надеясь, что все сделают за нас и для нас - погубить Россию.
    Фронт сейчас не только там где стреляют.
    Фронт, и там где чиновник лжет, крадет и просто не хочет выполнять свои обязанности.
    Когда "власть" убьет всех пригожиных и посадит всех стрелковых, то окажется, что и защитьть ее будет некому.
    Можео по разному относиться к плеяде пассионариев " Русской весны", но нельзя не заметить, что они покидают наш мир стремительнее и чаще, чем даже самые смелые пркдставления о всесильности злокозненно СБУ и западеых разведок.
    "Пятая колонна" внутри России, действует успешнее укро-вермахта на фронте.
    https://t.me/redbiker
  16. nepunamemuk
    nepunamemuk Вчера, 19:22
    0
    пусть сидит
    целее будет
    в то вдруг
    масло Аннушка разольёт
    интересно а какая чаша получится am
  17. Shamil88
    Shamil88 Вчера, 19:43
    +6
    За то всякая шушера которая 30 лет грабила страну спокойно на своих личных самолётах перемещаются как у себя дома, между Лондоном и Москвой, угощая между делом убийц тирамису, вроде Абрамовича, и таких как он сотни и тысячи которые вывезли из страны триллионы, а Стрелкова посадили после его слов в адрес того кто всю эту систему построил и охраняет. Он там был прав на 1000%.
  18. turbina2367
    turbina2367 Вчера, 19:52
    +5
    Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения

    Кто-нибудь в этом решении сомневался?
    Да здравствует путинский суд, самый справедливый суд в мире!!
  19. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 20:50
    -6
    Зачем его вообще вспоминать и о нем напоминать?
  20. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 21:00
    +3
    Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Стрелкова, подтвердив законность ареста и оставив без изменений постановление Мещанского суда Москвы.
    Иное решение нашей судебной системы было бы удивительным...
  21. Ghost1
    Ghost1 Вчера, 22:10
    +4
    Кто читал тг Стрелкова, смотрел его множественные интервью то во много он оказался прав, и ещё весной того года много он говорил что по итогу мы увидели через какое-то время, а до этого все смеялись и говорили Стрелков гонит пургу.