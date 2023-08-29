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Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге, прощание прошло в закрытом формате

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Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге, прощание прошло в закрытом формате

Куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, прощание с ним прошло в закрытом формате. Об этом сообщили связанные с Пригожиным ресурсы.


Прощание и похороны Пригожина состоялись 29 августа примерно в 13:00 на Пороховском кладбище Петербурга рядом с отцом в присутствии минимального количества людей, такое решение приняли родственники. По имеющимся данным, на церемонии присутствовало не более 40 человек, в том числе и представители ЧВК "Вагнер". Теперь все желающие попрощаться с куратором "Оркестра" могут посетить его место захоронения.

Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище

- говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.

Также сегодня в Санкт-Петербурге похоронили одного из соратников Пригожина - Валерия Чкалова с позывным "Ровер", его захоронили на Северном кладбище также без широкой огласки. Присутствовало около 100 человек, в том числе и из "Оркестра", представителей прессы на церемонию не пустили.

Ранее с утра полиция и Росгвардия выставила наряды рядом с Северным и Серафимовскими кладбищами, где, как ожидалось, пройдут похороны погибших при крушении самолета. Однако Пороховское кладбище в этот список не вошло. На данный момент не известно, где будут похоронены все остальные погибшие при крушении самолета, на борту которого было десять человек, включая экипаж.

Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился 23 августа в Тверской области при следовании из Москвы в Санкт-Петербург. Причины крушения установит следствие.
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66 комментариев
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  1. beybender
    beybender Вчера, 18:28
    -52
    Встретится со збитыми его дебилом пвошником лётчиками !!!
    1. KLM77
      KLM77 Вчера, 19:01
      +6
      Шёл бы ты лесом, дядя! Лесом, полем и через лесок!
      1. isv000
        isv000 Вчера, 20:30
        +1
        Цитата: KLM77
        Шёл бы ты лесом, дядя! Лесом, полем и через лесок!

        Далее леска не пускать, там и прикопать!..
    2. Татьяна
      Татьяна Вчера, 19:05
      +13
      Искренне скорбим о преждевременной кончине Евгения Пригожина - героя России!

      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 19:26
        +7
        Россия его не забудет.
        В отличии от тех, кто поливал его грязью.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Вчера, 20:23
          +9
          Прощайте Евгений Викторович. crying Россия будет помнить Вас и ваш подвиг в Бахмуте вечно.Человек Легенда.Без всяких сомнений. Сейчас конечно может быть так и не скажут,но большое видится издалека по прошествии времени и уверен что потомки оценят нынешние события по достоинству.

      2. beybender
        beybender Вчера, 20:01
        -13
        А о летчиках также скорбил деятель?!? Кстати Власов до поры до времени тоже был героем !!!
        1. Alemax
          Alemax Вчера, 21:01
          -3
          Ну, что вы! Про лётчиков сейчас не модно. Лучше вообще забыть поскорее.
          А тому, кто на смерти бабло рубил памятник и слёзы.
    3. Маз
      Маз Вчера, 20:22
      +1
      Светлая память, царствие небесное, земля пухом, небеса по колено. Быть Пригожиным- жить вечно!
    4. nordscout
      nordscout Вчера, 21:06
      0
      Beybender! Не надо "забивать косячёк" каннабиса, на голодный желудок, т.к. очень негативно воздействует на когнитивные способности мозга....
      1. beybender
        beybender Вчера, 21:47
        -3
        Nordscout .Да ты что ?!? Восхвалять человека поднявшего мятеж и забыть про людей им убитых это про таких как ты !!! Феназепам наверное вкушаешь ?!!
    5. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 22:12
      -2
      Что за лётчики? Ни о каких лётчиках Конашенков не сообщал.
      1. beybender
        beybender Вчера, 23:01
        +1
        Жалко что тебя там не было !!! Коротко !!!
    6. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 00:13
      0
      так всуки и палятся) на мелочах) ..Збитыми....по русски пишется через букву С..
    7. srelock
      srelock Сегодня, 02:01
      0
      Цитата: beybender
      Встретится со збитыми его дебилом пвошником лётчиками !!!
      И похоже, это решение сам Господь поддержал good
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 18:30
    +15
    Покойся с миром Воин и Мужчина,патреот опасный для кремля и непонятый властью!!! soldier soldier soldier
    1. Александр Райков
      Александр Райков Сегодня, 02:03
      0
      "Покойся с миром Воин и Мужчина,патреот опасный для кремля и непонятый властью!!!" Будем помнит как тогда пришедшего в 200 км. от столице Вагнера довел до дикого страха вся рат олигархата и вся остальная сволоч и гной... как полетели джети, самолеты, и т.д. СВО показала все уродливое лицо продажного руского либераства!
  3. Неизменный
    Неизменный Вчера, 18:31
    +20
    Пусть земля тебе будет пухом - достойный русский человек с достойной русской фамилией. Всё, что мог - ты сделал и не отступил.
  4. К-50
    К-50 Вчера, 18:32
    +18
    Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге, прощание прошло в закрытом формате

    Весьма неоднозначный человек. Вернее даже Человек. С большой буквы.
    Земля пухом, светлого посмертия и благоволения Богов в другой жизни! soldier
    1. Alemax
      Alemax Вчера, 18:37
      -15
      Угу. И семьям погибших пилотов, которых он разобрал. Про них как то не очень рассказывают, где и как их похоронили.
      Они же не за деньгами на Кремль пёрли, токмо Присягу чли.
      1. Владимир80
        Владимир80 Вчера, 18:40
        -4
        Законы такие приняли... Да и что это изменило бы...
        Цитата: Alemax
        . Про них как то не очень рассказывают, где и как их похоронили
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 18:35
    +4
    А я и не сомневался в таком раскладе! Было итак понятно, что из власти никого не будет и власть не даст из похорон устроить митинг правды...
    1. Облитератор
      Облитератор Вчера, 19:10
      +2
      Цитата: Михаил-Иванов
      А я и не сомневался в таком раскладе! Было итак понятно, что из власти никого не будет и власть не даст из похорон устроить митинг правды...

      То есть вариант похорон в закрытом режиме из соображений безопасности вы не рассматриваете?
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 20:21
        +1
        Я привык рассматривать практически все варианты, которые способен предполагать. И поэтому я долгое время проработал в структурах связанных с безопасностью.
        Но, речь не о безопасности идет, а о простом человеческом уважении. Все что произошло, лично мне говорит о том, что Евгения Викторовича изначально использовали в своих целях определенные люди, а когда он стал очень неудобен, то от него избавились. Об уважении тут говорить не приходится...
        Главное, что люди будут помнить и в историю он вошел.
      2. alystan
        alystan Вчера, 22:08
        -1
        Какая безопасность? Чья безопасность?
        Власть просто отвернулась от него и все.
        Песков даже ходил прощаться/встречаться с Юдашкиным, а вы про безопасность.
        Про себя они думают и пекутся о своей безопасности, обставляя все красивыми словами.
  6. A.A.G.
    A.A.G. Вчера, 18:40
    +4
    Т.е., - Песков, - опять совпавшие?!
    Остается узнать, - этого его инициатива()))), или, - его роль как демпфера, громоотвода...
    Мутно ВСЕ! (начиная с появления ЧВК -вообще, с действий в правовом поле РФ- ДВАЖДЫ!!
    Пиара в СМИ, - третий вопрос.
    Концовка, - вообще - ставит вопрос( ряд вопросов!), о "надёжности", "непоколебимости" властей!...
    1. A.A.G.
      A.A.G. Вчера, 18:48
      +1
      Цитата: A.A.G.
      Т.е., - Песков, - опять совпавшие?!
      Остается узнать, - этого его инициатива()))), или, - его роль как демпфера, громоотвода...
      Мутно ВСЕ! (начиная с появления ЧВК -вообще, с действий в правовом поле РФ- ДВАЖДЫ!!
      Пиара в СМИ, - третий вопрос.
      Концовка, - вообще - ставит вопрос( ряд вопросов!), о "надёжности", "непоколебимости" властей!...

      ... "Т.е., - Песков, - опять совравше?!"
      .. Вроде, Т-9 отключил... Всё равно, - "правят", " прочёсывают"...
  7. Дилетант
    Дилетант Вчера, 18:47
    +12
    В Москве люди несут цветы, свечи и символику «Вагнера» к храму Максима Блаженного на улице Варварка в память о лидерах ЧВК Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине.


    Царствия небесного защитникам Родины Евгению и Дмитрию.
    1. hhurik
      hhurik Вчера, 19:22
      -6
      Если Бог действительно существует, то царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Валерию не светит по совокупности всех смертных грехов.
      1. TwilightElf
        TwilightElf Сегодня, 00:17
        0
        если ты не в курсе поповской ереси, то всем давно прощено..примерно чуть больше 2т лет назад)) ну с момента того самого before death \after death) так что все прямой дорогой без остановки все попадают в рай) в валхаллу ) в джанат...к гуриям) прикинь, как все запущено то) Или ты из секты тех кто думает что где то там есть ..такой как полустанок, где все чего то ждут..не попадая ни туда ни сюда...типо второго пришествия и вот тогда всех по делам их) Голову включай..и меньше попов слушай с их ересью абсолютно лишенной логики)) Жизнь - есть только тут и сейчас.
  8. Egorovich
    Egorovich Вчера, 18:48
    +8
    Достойного Человека-Героя похоронили. Останется в людской памяти и истории в войне с укрофашистскими натовцами. Да будет земля тебе пухом и вечная тебе память!!! Слава вагнеровцам!!!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 18:53
      +4
      Цитата: Egorovich
      Достойного Человека-Героя похоронили. Останешься в людской памяти и истории в войне с укрофашистскими натовцами.

      Один из достойных людей XXI столетия. Память ему.
  9. Santa Fe
    Santa Fe Вчера, 18:50
    -6
    Как принято на Руси, ожидаем скорое появление Лже-Пригожиных

    1. A.A.G.
      A.A.G. Вчера, 20:33
      +2
      Цитата: Santa Fe
      Как принято на Руси, ожидаем скорое появление Лже-Пригожиных


      Вы, похоже, переоценили ... аудиторию. Без смайликов, прямого указания текстом( в доходчивой форме), - не надейтесь на всеобщее понимание иронии, опасения последующих событий.
      Увы, становиться привычным: "Люминь, - значит люминь! И никак не чугуний! "
      Щя, - разделю Вашу минусОвую долю))) ...
      Впрочем, - не смешно: завтра( условно), - эти же люди ( значимая часть из них) с подобным же неистовством станет оправдывать тех, против кого сейчас "гневятся"... (стоит только "правильно" преподнести повестку, "факты". -проходили неоднократно...).
      1. yaglon
        yaglon Вчера, 21:26
        0
        Дурдом, мания текста, ничего личного.
    2. isv000
      isv000 Вчера, 20:33
      0
      Автору подобного "попрошения" кувалду пришлют, даже не сомневаюсь...
  10. spirit
    spirit Вчера, 18:50
    +5
    Татарского вон нормально похоронили с почестями пришли многие кто хотел.А тут потихому.Инересно и кто так распорядился?Кто же так не хотел пышно попрощаться с героем России?Ааа! наверное Французские спецслужбы вмешались!!!!Или ГУР.
    Царство небесное soldier
    1. A.A.G.
      A.A.G. Вчера, 20:17
      0
      Цитата: spirit
      Татарского вон нормально похоронили с почестями пришли многие кто хотел.А тут потихому.Инересно и кто так распорядился?Кто же так не хотел пышно попрощаться с героем России?Ааа! наверное Французские спецслужбы вмешались!!!!Или ГУР.
      Царство небесное soldier

      Мысли о "двойной" игре не рассматриваете?
  11. sagitovich
    sagitovich Вчера, 18:50
    +3
    Пригожин показал себя таким незаурядным человеком, что власть боится его, даже после смерти...
  12. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Вчера, 18:52
    +6
    Человек с большой буквы, как и комрад Уткин... Беда...Скорбим.
  13. Msi
    Msi Вчера, 18:57
    0
    Куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, прощание с ним прошло в закрытом формате.
    всё правильно, нечего из похорон цирк устраивать...
  14. KLM77
    KLM77 Вчера, 18:58
    +3
    Неоднозначная конечно личность, но то, что слышал от "вагнеров"(в том числе бывших зк) вызывает симпатию. Всё обещанное было сделано, деньги выплачены, раненых сопровождали от и до. Царствия Небесного!
  15. Сид2014
    Сид2014 Вчера, 18:58
    +4
    Русский бунт бессмысленнный и беспощадный!!! Слишком многим он был не угоден! Слишком много ПРАВДЫ говорил! Слишком большую популярность набрал! Земля ему пухом! Почему только столь умный человек не просчитал ситуацию? Или на думал, что ТАКОЕ у нас может произойти?
    1. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 00:20
      0
      наверно верил..гениальному...который захотел, дал слова..захотел...попрошу вас отнестись с пониманием..в первый раз что ли? или он первый? или тот первый раз соврал и обманул?
  16. Керенский
    Керенский Вчера, 19:00
    0
    В Валхалле весел пир!................................................
  17. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Вчера, 19:07
    -7
    Да уж. Тоже считаю что ушла сильная, большая но неоднозначная фигура.
    С одной стороны путинский выкормышь, ставший миллиардером на гос контрактах, кормивший отравой школьников.
    С другой стороны организатор внесудебных расправ в Африке, на донбассе с 14 года и в зоне СВО.
    Лоббист идеи выпускать зеков, результаты этого нам еще предстоит хлебнуть.

    В общем человек расправлялся с предателями в интересной манере, в результате его и прибили считая предателем.
    Человек из 90-х, видел систему изнутри и думал что может договориться? Не получилось.
    Как там фильм был про ЧВК Вагнер, «лучшие в аду»? Очень символично, наверняка встретятся там они, перетрут.
  18. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Вчера, 19:11
    -1
    Вечная память патриоту России! И смерть врагам.! Спи спокойно Брат!!!
  19. kventinasd
    kventinasd Вчера, 19:12
    +1
    Также сегодня в Санкт-Петербурге похоронили одного из соратников Пригожина - Валерия Чкалова с позывным "Ровер"

    Не Чкалова, а Чекалова.
  20. Див Дивыч
    Див Дивыч Вчера, 19:14
    -1
    Ушел в мир иной выдающийся воин! Покойся с миром, твой последний бой уже окончен.

    Про таких людей и фильмы можно снимать, с вертолетами, погонями, мясорубкой.

    Хорошо бы тут вспомнить высказывания Евгения Пригожина: "Слона нельзя есть целиком, надо есть по частям" - о Соледаре.
  21. turbina2367
    turbina2367 Вчера, 19:32
    -11
    Бандит, уголовник и вор, укравший у вас же миллиарды рубликов из ваших же карманов, желавший к тому же получить власть, чтобы украсть ещё больше, проливший реки крови простых людей - и вы с таким почтением сюсюкаете по его кончине?
    Кувалдой по голове захотели?
    Что с вами, люди...???!!!
    1. isv000
      isv000 Вчера, 20:35
      +2
      Цитата: turbina2367
      Бандит, уголовник и вор, укравший у вас же миллиарды рубликов из ваших же карманов, желавший к тому же получить власть, чтобы украсть ещё больше, проливший реки крови простых людей - и вы с таким почтением сюсюкаете по его кончине?
      Кувалдой по голове захотели?
      Что с вами, люди...???!!!

      Ну ты и скот...
      1. vitvit123
        vitvit123 Вчера, 20:49
        +4
        Однозначно !
        Краткость - сестра таланта ...
    2. vitvit123
      vitvit123 Вчера, 20:52
      -1
      А кувалдой там за какие " заслуги " , не подскажите?.. или вам знаком такой грешок ?
    3. GRIGORIY76
      GRIGORIY76 Вчера, 21:07
      +1
      Короткая память у нас и у украинцев. Воистину один народ.
  22. vitvit123
    vitvit123 Вчера, 20:07
    -2
    Так то в первые минуты в тг писали , что самолёт сбили ракетами .. свидетели слышали два хлопка и было фото с инверсионным следом , но эту версию быстро замылили, а зря ...
  23. svarog77
    svarog77 Вчера, 20:36
    -6
    Замечательно, каждому такому херою по ледорубу! yes
  24. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Вчера, 21:15
    -1
    Ну вот и все. Орлов уничтожили, остались кремлевские вороны, те самые, что друг-дружке глаз не выклюют. Такое подлое убийство говорит только о диком страхе кремлевской братвы. Убить и совершенно не причастных людей в нагрузку, да уж слов нет.
  25. A2AD
    A2AD Вчера, 21:18
    -1
    Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище
    Так вот оно че Иваныч. Пургомет опять пургу прогнал. Не путин не пошел на похороны. А его просто там не хотели видеть.
  26. костя1
    костя1 Вчера, 21:49
    0
    "В закрытом формате" это типа-всероссийский день скорби не устроили?-наверно пускали-всех кто хотел?
  27. nordscout
    nordscout Вчера, 22:38
    -1
    Евгений Викторович, покойтесь с миром... Есть надежда, что дело, начатое Вами, подхватят крепкие, надёжные и преданные России, люди!
  28. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 22:44
    -1
    Покойся с миром. Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.
  29. larsikkot
    larsikkot Вчера, 22:55
    +2
    У нас в Горячем Ключе в часовне ЧВК Вагнера много народу сьехалось помянуть Батю. Мир его праху.
  30. Rom8681
    Rom8681 Вчера, 23:26
    0
    Земля,ему пухом.
    Смелый был человек, прямой,умный
  31. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 23:37
    +1
    Все-таки удивительно, что вся верхушка Вагнера
    летела вместе в одном самолете. При том, что на них всегда
    была угроза покушений со всех сторон...
    Ведь неглупые, опытные, осторожные люди.
  32. arthh
    arthh Сегодня, 01:20
    0
    Авось кремлевские просто ждали момента... пока все они будут в одном самолете.
  33. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 01:45
    0
    Не зря в Европе и не только сегодня ураганы и штормы, но венцом может оказаться нечто более серьёзное, например землетрясение высокой амплитуды. Погода лучше всего обо всём говорит и показывает...
  34. Комментарий был удален.