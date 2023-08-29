Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге, прощание прошло в закрытом формате

Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище

Куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, прощание с ним прошло в закрытом формате. Об этом сообщили связанные с Пригожиным ресурсы.Прощание и похороны Пригожина состоялись 29 августа примерно в 13:00 на Пороховском кладбище Петербурга рядом с отцом в присутствии минимального количества людей, такое решение приняли родственники. По имеющимся данным, на церемонии присутствовало не более 40 человек, в том числе и представители ЧВК "Вагнер". Теперь все желающие попрощаться с куратором "Оркестра" могут посетить его место захоронения.- говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.Также сегодня в Санкт-Петербурге похоронили одного из соратников Пригожина - Валерия Чкалова с позывным "Ровер", его захоронили на Северном кладбище также без широкой огласки. Присутствовало около 100 человек, в том числе и из "Оркестра", представителей прессы на церемонию не пустили.Ранее с утра полиция и Росгвардия выставила наряды рядом с Северным и Серафимовскими кладбищами, где, как ожидалось, пройдут похороны погибших при крушении самолета. Однако Пороховское кладбище в этот список не вошло. На данный момент не известно, где будут похоронены все остальные погибшие при крушении самолета, на борту которого было десять человек, включая экипаж.Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился 23 августа в Тверской области при следовании из Москвы в Санкт-Петербург. Причины крушения установит следствие.