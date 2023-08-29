В результате украинского обстрела из РСЗО пгт Климово Брянской области погиб ребенок

Приграничные районы Брянской области в очередной раз подверглись обстрелам со стороны боевиков киевского режима. В частности, как сообщает губернатор региона Александр Богомаз, из РСЗО был обстрелян поселок Климово.
В результате обстрелов пострадали административные здания, частные дома и школа. Также нарушены линии электропередач, вследствие чего населенный пункт остался без электроснабжения.
Также погибли два местных жителя, один из которых - десятилетняя девочка, в момент обстрела игравшая на детской площадке, куда прилетела ракета украинской РСЗО. Еще пятеро местных жителей получили ранения, среди них несколько детей. На месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В МО РФ сообщают о попытке украинских боевиков нанести удар по объектам в Брянской области при помощи беспилотников, один из которых удалось уничтожить.
Кроме того, украинские боевики в очередной раз обстреляли город Горловка в ДНР, в результате чего погибли трое местных жителей.
Накануне сообщалось об обстрелах Белгородской области. В приграничном Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксированы прилеты 22 минометных боеприпасов. Повреждены несколько частных домов, в которых посечены фасады и крыши. К счастью, никто не пострадал. Кроме того, обстрелам подверглись села Середа и Муром, а также МАПП "Шебекино".