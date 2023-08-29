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В результате украинского обстрела из РСЗО пгт Климово Брянской области погиб ребенок

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В результате украинского обстрела из РСЗО пгт Климово Брянской области погиб ребенок

Приграничные районы Брянской области в очередной раз подверглись обстрелам со стороны боевиков киевского режима. В частности, как сообщает губернатор региона Александр Богомаз, из РСЗО был обстрелян поселок Климово.

В результате обстрелов пострадали административные здания, частные дома и школа. Также нарушены линии электропередач, вследствие чего населенный пункт остался без электроснабжения.



Также погибли два местных жителя, один из которых - десятилетняя девочка, в момент обстрела игравшая на детской площадке, куда прилетела ракета украинской РСЗО. Еще пятеро местных жителей получили ранения, среди них несколько детей. На месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В МО РФ сообщают о попытке украинских боевиков нанести удар по объектам в Брянской области при помощи беспилотников, один из которых удалось уничтожить.

Кроме того, украинские боевики в очередной раз обстреляли город Горловка в ДНР, в результате чего погибли трое местных жителей.

Накануне сообщалось об обстрелах Белгородской области. В приграничном Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксированы прилеты 22 минометных боеприпасов. Повреждены несколько частных домов, в которых посечены фасады и крыши. К счастью, никто не пострадал. Кроме того, обстрелам подверглись села Середа и Муром, а также МАПП "Шебекино".
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30 комментариев
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  1. Сибирь55
    Сибирь55 Вчера, 19:09
    +2
    " Информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась, сообщил губернатор Брянской области

    В настоящее время погибли двое мирных жителей -мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил Александр Богомаз."
    Телега
    1. Silver99
      Silver99 Вчера, 19:32
      +14
      И что это меняет ? 20 лет и 29 лет как думаете на чьей совести, только не спешите с ответом. Каждый день в новостях "отбили атаку ВСУ" мы что для этого туда пришли отбиваться и констатировать разрушения и гибели мирного населения на территории России ? Уж сколько тут твердят почему Зе и Ко до сих пор коптят небо, а Киев живет мирной жизнью ?
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Вчера, 19:52
        +2
        Да, очень точно подметили! Но, походу, "наших" это все устривает.
      2. nordscout
        nordscout Вчера, 22:57
        0
        Уважаемый Silver99! Вы задаёте вопросы, на которые, Вы, вероятно, и знаете ответы.... Про Зелю & Ko, которые, ещё, "коптят" небо Укрорейха и про мирный Киев - отдельная песня.... Попробую отгадать с одного раза: Киев, уже, ком-то обещан (из "столпов" отечественного бизнеса)... А относительно Зели - "дали слово" не трогать убогова, самому "секретарю" Вашингтонского обкома, вероятно, до "особого распоряжения"... Вот поэтому, до сих пор, Киев манит ночными огнями и ночными клубами с зажигательными хохлушками, а Зеля & Ko прогуливаются по Крещатику и Банковской и ездят по миру.....
    2. A2AD
      A2AD Вчера, 20:46
      0
      Информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась, сообщил губернатор Брянской области
      Ну да, как же, подтвердят они. Им лишние неудобные вопросы не нужны.
      "СВО идет по плану."
      Тфу!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 19:11
    +7
    Подобный кошмар уже комментировать бесполезно.С ответственных-безответственных лиц,как с гуся вода..
    1. Egeny
      Egeny Вчера, 20:06
      +1
      А что ты хочешь, Дима, в думе обеспокоены ношением бороды в армии, а "активная оборона" - верх стратегического мышления генштаба.
  3. osp
    osp Вчера, 19:15
    +4
    Что-то больно часто у нас стали разные пожары.
    То склады с пиротехникой взрываются, то склады с вещевым имуществом и стройматериалами.
    И пожары регулярные на разных предприятиях.
    Сейчас в Москве у площади трех вокзалов очередной пожар на складе.

    Возможно все это следствие диверсионных операций, а где-то и так дронов которые свободно долетают
    до Москвы практически каждую ночь.

    И каждую ночь из-за этого закрывают аэропорты. А это огромные убытки.
    1. AdAstra
      AdAstra Вчера, 19:30
      +7
      А вы что хотели? С нами воюют в серьез и без сантиментов, а не сво проводят.
      1. Ясная
        Ясная Вчера, 19:36
        +6
        Цитата: AdAstra
        А вы что хотели? С нами воюют в серьез и без сантиментов, а не сво проводят.

        Именно так и есть.
        Возможно не хватает сил их отогнать. Тогда понятно.
        И этот долбанный контрнаступ уже длится три месяца... и не кончаются резервы.
        Продолжаем ждать и позволять разгуливать по Киеву всевозможным западным гостям снабжающих укробандеровцев вооружением убивающих наших граждан.
        1. osp
          osp Вчера, 19:48
          +1
          Эти западные гости едут в Киев далеко не с добром и миром.
          Они едут договариваясь о новых поставках оружия и боеприпасов , новых финансовых вливаниях в ВСУ, о подготовке личного состава в странах НАТО и др.

          Поэтому все подобные персонажи должны признаваться не въездными в Россию!
          Так мол и эдак, вы даете деньги и оружие эти упырям , считаете Россию врагом - значит тут им не место!
          А с особенно агрессивными странами вроде Польши давно надо приостанавливать дипломатические отношения.
          Хотя торговля с поляками идет, и довольно бойкая.
      2. carpenter
        carpenter Вчера, 19:37
        +5
        Цитата: AdAstra
        А вы что хотели? С нами воюют в серьез и без сантиментов, а не сво проводят.

        А мы еще, не начинали. Гибнут люди, а ответственных нет.
        1. osp
          osp Вчера, 19:54
          +2
          Кто бы что не говорил, но передача Украине F-16 (вероятно с пилотами-наемниками) очень сильно способна осложнить нам жизнь.
          На позиции наших войск будут постоянно и обильно сбрасывать кассетные бомбы , JDAM и другие такие боеприпасы.
          Начнут превращать в пыль все рубежи обороны и укрепления.

          Само собой, крылатые ракеты большой дальности будут лететь по Крыму и глубине нашей территории намного чаще чем сейчас. С гораздо большей точностью, ибо истребители эти интегрированы
          в Link-16 для обмена данными.
          Вообщем быть беде если эти самолеты появятся да еще и в количестве. С пилотами-наемниками.
        2. V.B.
          V.B. Вчера, 20:23
          +2
          Ответственный один, прекратите дурака валять, или пишите или нет. Это Верховный Главнокомандующий- Путин В.В.
    2. A2AD
      A2AD Вчера, 20:49
      +2
      Возможно все это следствие диверсионных операций, а где-то и так дронов которые свободно долетают
      Что значит возможно? Вон сегодня же была новость о очередном пойманом диверсанте. При чем уже после диверсии. А скольких не поймали?
      1. AdAstra
        AdAstra Вчера, 21:41
        +1
        Так диверсантов ловить это не на Гелендвагенах ездить.
  4. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Вчера, 19:16
    +6
    Ну и сколько еще будет жить руководство Украины???? То есть убийство детей Украиной на территории России для руководства России это нормально???? Руководство УКРАИНЫ ДОЛЖНО МЕЛКИМИ ПЕРЕБЕЖКАМИ жуя свои галстуки перемещаться по Украине, а не встречать гостей из Европы!!!!
  5. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:43
    +2
    Для жителей кремля это всего лишь цифры,не их же родные и близкие под обстрелом,не их дети там гибнут,к сожалению!!!!
    1. osp
      osp Вчера, 19:59
      +1
      Это уже как сказать.
      Обитателям Кремля уже знакомы визиты украинских БПЛА.

      Потом, в башнях "Москва-Сити" не живут дворники-таджики.
      Сидят там люди состоятельные, в том числе представители элиты.

      Атаки укро-БПЛА на них фактически каждую неделю, иногда и чаще.
      План "ковер" на московский аэропорты вводят каждую ночь из-за этих гнилых дронов.
      Люди не могут вылететь домой, срываются сроки доставки грузов.
      Авиакомпании терпят убытки из-за этого.
      1. A2AD
        A2AD Вчера, 20:58
        +1
        Это уже как сказать.
        Обитателям Кремля уже знакомы визиты украинских БПЛА.
        А вы заметили, и по центру Киева, и по кремлю, прилетает исключительно ночью. Когда те кто надо попивают дома вискарек или дрыхнут.
        Совпадение? Не думаю.
        1. osp
          osp Сегодня, 00:28
          0
          А теперь давайте выясним как осуществляются эти атаки но Москву и почему они происходят ночью.
          Примерно около полуночи или чуть после нее, когда наибольшая темнота в сутках сейчас, эти дроны запускают где-то недалеко от границы.
          При скорости 150-180 км/ч им примерно 3-4 часа лета до Москвы.
          Потому долетают они примерно к рассвету в столицу.

          В темноте и ночью потому что так их очень сложно визуально обнаружить.
          Как пилотам боевых самолетов и вертолетов патрулирующих границу, так и другим наблюдателям.

          А зоны ПВО легко обходят по данным западных разведок - там проблем нет с этим.
      2. Escariot
        Escariot Вчера, 22:36
        0
        Цитата: osp
        Это уже как сказать.
        Обитателям Кремля уже знакомы визиты украинских БПЛА.

        Потом, в башнях "Москва-Сити" не живут дворники-таджики.
        Сидят там люди состоятельные, в том числе представители элиты.

        Атаки укро-БПЛА на них фактически каждую неделю, иногда и чаще.
        План "ковер" на московский аэропорты вводят каждую ночь из-за этих гнилых дронов.
        Люди не могут вылететь домой, срываются сроки доставки грузов.
        Авиакомпании терпят убытки из-за этого.

        Противник тоже научился делать Герани - вот неожиданность же. Кто бы мог подумать
    2. nordscout
      nordscout Вчера, 23:30
      0
      Уважаемый Бережливый! Недавно, один уважаемый адмирал высказал вполне здравую мысль, что СВО можно закончить на польской границе за месяц, при условии, что на фронт придет штурмовая рота сформированная из отпрысков (обоего пола) отечественных "небожителей" и прописанных на Рублёвке и в других элитных посёлках Столицы... И закончится за 2 недели, если, вдруг, на передовой, в окопе окажется "дитё" из из семьи "власть предержащих".... Родительское чувство "здоровой бздиловатости" "поставит крест" на всех договорённостях, международных принципах и правилах ведения войны... И, тогда в пламени напалма сгинет Киев и Львов, а с ними и польский Жешув, взлетят на воздух мосты на Днепре и вся логистическая система Укрорейха превратится в пыль, по позициям ВСУ полетят кассетные боеприпасы и б\п большой мощности....
  6. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 19:50
    +1
    И после такого мы продолжаем брать пленных... am
  7. V.B.
    V.B. Вчера, 20:20
    -2
    Сегодня с утра Соловьев в своём телеграмме брал интервью к генерала Гурулёва. Тот прямо и правильно, Соловьёв был солидарен с ним, что по сконцентрированной группировке в районе Работино, срочно надо нанести тактический ядерный удар. Результат будет исключительный. Мгновенно образуется брешь в порядках и ликвидируются резервы. Хватит уже нянчиться, они враги- насмерть и надо с ними кончать. Жизнь русских солдат дороже ВСЕГО на свете. Правда, Верховный и "эти", с Фрунзенской, на это никогда не пойдут. Имущество и денюшки превалируют над всем. Кто в ВО со мной не согласен- милости прошу на фронт, прихватив близких родственничков! За обстрелы русской земли- ковровые бомбардировки и ракетные обстрелы беспощадные, надо брать пример с американцев. "В Гражданской войне нет пленных". Л.Г.Корнилов (и мирных тоже). Посмотрите, как их дети нас ненавидят! https://t.me/c/1653700350/1432
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 21:01
      0
      Щас вас либерда и недалекого ума ХППшники заминусуют.
  8. 1 z1
    1 z1 Вчера, 20:58
    -1
    10-летняя девочка оказалась жива.

    Ребёнок получив тяжёлые ранения ног и рук. Сейчас за жизнь девочки борются врачи. Вероятно ей придется ампутировать ноги

    В ответ на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово подразделениями МО РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка, — сообщил губернатор Александр Богомаз.


    Вот так ....
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 21:04
      +2
      Вот так ....

      Охренеть как всей искалеченной девочке "повезло". Вы у нее лет через 10 спросите, не лучше б было если б она погибла?
      Всю эту бандерву, не то что в плен не брать. Резать на куски, живьем.
      А всем белоперчаточникам, раздать фотки этой девочки, что б они на нее смотрели прежде чем бандерву брать в плен.
  9. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 21:27
    +1
    Цитата: Сергей3
    после такого мы продолжаем брать пленных

    Именно так... Более того, болтуны продолжают пустые шоу на ТВ, власти будут открывать концерты и фестивали, а чатботики на известном сайте продолжат неумную и неправдивую пропаганду...
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 01:15
    0
    Также погибли два местных жителя, один из которых - десятилетняя девочка, в момент обстрела игравшая на детской площадке, куда прилетела ракета украинской РСЗО. Еще пятеро местных жителей получили ранения, среди них несколько детей. На месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
    Неужели так сложно провести эвакуацию местных жителей Брянской и Курской областей из приграничных районов на расстояние недостигаемое средствами РСЗО и ДРГ вооружённых сил Украины, а также остальных бандформирований ?! С последующим предоставлением жилья, возможности трудоустроиться, а также для сохранения жизни и здоровья детей