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Западная пресса: «Налеты дронов мешают российским войскам укреплять вторую линию обороны»

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Западная пресса: «Налеты дронов мешают российским войскам укреплять вторую линию обороны»

ВСУ опубликовали кадры поражения FPV-дронами строительной техники российских войск. Как утверждается в западной прессе, она задействована на возведении укрепленных позиций глубоко в тылу.


Налеты дронов мешают российским войскам укреплять вторую линию обороны на Донбассе, замедляя темп строительных работ

- говорится в издании World Defence News.

Это притом, что ранее то же издание писало о наличии у России как минимум трёх укреплённых линий обороны в Запорожской области.

Данный вывод подразумевает массовые атаки украинских БПЛА, однако он базируется на единственном видео и то неясного происхождения. При этом подобные заключения служат отправной точкой для дальнейших размышлений автора:

Укрепление второй оборонительной линии может указывать на отсутствие уверенности [командования] ВС РФ в удержании позиций первого эшелона в течение длительного периода.



Как отмечает автор, российская оборона доказала свою эффективность во время украинского контрнаступления. Тем не менее, возможен прорыв вблизи Работино. Поэтому ВС РФ занимаются обустройством второго эшелона.

Если первая линия действительно окажется прорванной, а вторая линия укреплений не будет должным образом подготовлена, то мы может стать свидетелями российского разгрома на Украине

- делает вывод автор, основываясь на единственном видео и, видимо, забывающий о том, что совсем недавно сам рассуждал о ряде линий обороны ВС РФ южнее Орехова. Как говорится, другого уровня аналитиков у Запада для своего обывателя нет...
Использованы фотографии:
World Defence News
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6 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Вчера, 19:09
    +7
    Если первая линия действительно окажется прорванной,

    А, если не будет? winked
  2. Сибирь55
    Сибирь55 Вчера, 19:17
    +9
    Если первая линия действительно окажется прорванной, а вторая линия укреплений не будет должным образом подготовлена, то мы может стать свидетелями российского разгрома на Украине

    Как увязываются понятия прорыв первой линии обороны с разгромом Российской армии?
    Надеюсь лыжи всё-таки не едут
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:31
    +8
    За сожженные краны всукам ордена дадут-с закруткой на спине!
  4. carpenter
    carpenter Вчера, 19:40
    +5
    вторая линия укреплений не будет должным образом подготовлена, то мы может стать свидетелями российского разгрома на Украине .....

    ..... сказал рак на горе и свистнул. Ждите.
  5. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:21
    -1
    Налеты дронов мешают российским войскам укреплять вторую линию обороны на Донбассе, замедляя темп строительных работ

    На Донбассе...
    Не возле такого то или такого то населённого пункта, а вообще "там, у русских".
    Оказывается и в "просвещённых странах" не видел, но все именно так, популярно. Надо же заполнять страницы NYT, ZDZ, AFP, ST, и других газет хоть чем то.
  6. Roust
    Roust Сегодня, 03:08
    0
    Салом не корми, но дай помечтать о перемоге.