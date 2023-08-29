Западная пресса: «Налеты дронов мешают российским войскам укреплять вторую линию обороны»

Налеты дронов мешают российским войскам укреплять вторую линию обороны на Донбассе, замедляя темп строительных работ

Укрепление второй оборонительной линии может указывать на отсутствие уверенности [командования] ВС РФ в удержании позиций первого эшелона в течение длительного периода.

Если первая линия действительно окажется прорванной, а вторая линия укреплений не будет должным образом подготовлена, то мы может стать свидетелями российского разгрома на Украине