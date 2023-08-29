Военное обозрение
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Глава украинской службы спецсвязи заявил о планах по созданию за год полноценной армии дронов

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Глава украинской службы спецсвязи заявил о планах по созданию за год полноценной армии дронов

Украина рассчитывает в сжатые сроки создать полноценную армию дронов. Об этом заявил руководитель государственной службы специальной связи Юрий Щиголь.


По его словам в течение суток боевых действий украинские войска теряют от 40 до 45 различных дронов. При том уровне производства и поставок, который есть сейчас, компенсировать потери, по утверждению Щиголя, невозможно.

Щиголь:

Такого количества никто не производит ни на украинской территории, ни в мире.

При этом, по словам украинского госчиновника, Киев делает всё возможное для расширения производства беспилотников различного типа. Также, по его словам, идут постоянные переговоры с зарубежными партнёрами о поставках дронов.

Щиголь:

Мы планируем за год произвести и купить 200 тысяч дронов различного типа.

Стоит отметить, что с начала СВО Украина аккумулировала на своей территории десятки тысяч дронов. Подавляющий процент из них – дроны иностранного производства. К настоящему моменту львиная доля этих беспилотных средств войсками киевского режима потеряна. Однако режим старается постоянно пополнять свои арсеналы беспилотников, в том числе и для нанесения ими ударов по территории так называемых «старых» регионов России.
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21 комментарий
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  1. Silver99
    Silver99 Вчера, 19:40
    0
    а ведь и сами произведут или купят на Западе, все эти ожидания что они выдохнуться ой как напрасны, это ж сколько прилетов еще будет, а ведь дрон очень не просто засечь и нейтрализовать. В глухой обороне сражения не выигрывают, и своих героев во время войны не снимают с должностей и не уничтожают физически am Против нас война развязана, а мы все про сделки и переговоры думаем, да счеты сводим.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 19:48
      +4
      Это в наших СМИ так пишут, а у них похоже уже перемога по дронам. Умеют они все-таки поднимать моральных дух своей стороны.
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:47
    -5
    Ну ,из за кремлевского соплежуйства они и флотом не только бпла но и обычным обзаведутся. Ибо там где нужна жёсткость мы слышим повизгивание о "партнёрах ".Шкурные интересы как всегда превыше жизни граждан России.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 20:57
      -1
      Точно...а ещё звездой смерти.тут нам и хана...репарации, богата Краина, вареники сами в рот залетают , русские все каються (ну кого в живых оставят ). Ну и с Китаем нас поделят . Все так ?
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 19:48
    -5
    Ну, что ж , все идёт по плану? А, каков план? И чей он? Украина вооружается и темпы внушают уверенность, что вооружатся так, как захотят. А, хотят они очень многого . Естественно, если им это позволят. Запад позволит. А, вот мы? Пока- позволяем.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 20:56
      0
      А теперь можно ответ на постой вопрос? Почему Запад даёт Украине все дозированно. Рааааз и завалили бы оружием. Мнутся каждый раз чего то.Ломаються.
      1. Бывший солдат
        Бывший солдат Вчера, 21:16
        +1
        А теперь можно ответ на постой вопрос? Почему Запад даёт Украине все дозированно. Рааааз и завалили бы оружием.


        Видимо особенно нечем заваливать. То что близко к списанию отдают, а новое жалко- вдруг инопланетяне нападут. wink
        1. Скобаристан
          Скобаристан Вчера, 21:36
          +1
          Ну товарищ или господин выше уверенно говори что дают все что хочешь и дадут ..и темпы прям ух , голова кружится
      2. A2AD
        A2AD Вчера, 21:35
        -1
        Мнутся каждый раз чего то.Ломаються.
        Вооружение так то денег стоит. Жаба душит.
        1. Скобаристан
          Скобаристан Вчера, 22:01
          +3
          Так дело же верное. Потом с репарациям же уххх, все в трехкратным размере минимум. За уже почти полтора года можно было танков отсыпать прям мама не горюй. Ну пусть уровня первых Абраш или последних М60. Например ,.если дело касается брони.Но почему то нет.
      3. olimpiada15
        olimpiada15 Сегодня, 00:11
        -1
        Всё очень просто: происходящее на данной территории является реализацией плана по уничтожению населения, поэтому война должна продолжаться с максимальной гибелью обеих сторон. У этой войны руководители обеих стороны не ставят задачу победить противника: только продолжение военных действий с максимальными потерями. Понятно, что это озвучить нельзя. Это страшно, но, к сожалению, в эту схему прекрасно вписывается всё произошедшее и настоящее: о договорённостях и обмане, и о необходимости передислоцироваться, периодические проблемы с нехваткой снарядов,и разборки с теми, кто поднимает проблемы, вместо решения вопросов и наказания виновных и многие другие события, в т.ч. ликвидация эффективной ЧВК, всё вписывается в эту жуткую схему.
  4. knn54
    knn54 Вчера, 19:49
    -4
    Как ВСЕГДА-ждем российской "ответки".
  5. Облитератор
    Облитератор Вчера, 19:59
    0
    Побывав на недавно прошедшей Дроннице-2023, сделал вывод о том, что вот у нас армию дронов мечтают увидеть в войсках разве что волонтеры и фронтовики, но не МО.
  6. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:02
    -1
    Глава украинской службы спецсвязи заявил о планах по созданию за год полноценной армии дронов

    Спецсвязь, радиопром, частотнадзор... Спецсвязь на Украине расправляет клешни на бюджет? Там новый Голова появился, что ли?
  7. Бывший солдат
    Бывший солдат Вчера, 20:27
    -3
    Щиголь: "Мы планируем за год произвести и купить 200 тысяч дронов различного типа".


    Нда уж. А что если хотя бы половину плана сделают?
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 20:40
    +2
    Через год там одни дроны и останутся... Людей они теряют с катастрофической скоростью... Половины населения уже нет!
  9. fiv
    fiv Вчера, 20:54
    0
    А мы в детстве спрашивали в таких случаях примерно следующее :" А задолбаешься с мягким знаком пишется или как?" Больно оптимистично планировать на год вперед.
  10. тоже-врач
    тоже-врач Вчера, 22:00
    0
    При доступе к комплектующим дроны можно клепать на коленке в гараже. Надеюсь, у Путина хватит ума наладить производство деталек для дронов. Здесь ума много не надо: делай всего и побольше...
    .
    А вот что делать из этих комплектующих и тактика применения должны быть уже осмысленны. Более того, правильная тактика принесёт победу и, одновременно, определяет требования к дронам. Причём решения, верные вчера, завтра устареют.
    Вот здесь я осмысленного поведения я у наших начальничков не наблюдаю.
    .
    Из сравнительно безопасного к разглашению.
    1)Дроны (Герани, ПТУРСы, Краснополи...) должны использоваться массированно сегодня, пока они эффективны. Оставлять резерв на завтра бесполезно: меры противодействия обесценят их. Устаревшие образцы следует модернизировать. По тем же Гераням: скоро они станут совсем бесполезны. Напрашивается модернизация и смена тактики применения: максимальное увеличения боезаряда за счёт уменьшения дальности, установка системы управления от ланцета и применение по ближнему тылу ВСУ, как они применяют по нам химеры...
    2) Дроны должны быть специализированные под каждую цель и условия применения (сезон года, ПВО, дальность, вес заряда...). Не следует делать универсальный и всемогущий дрон. Ежемесячно следует заказывать всё новые и новые модификации и виды дронов, в дополнение к уже имеющимся.
    3) Сегодня нам нужны примерно 40 000 дронов в месяц. На эту цифру следует ориентироваться при планировании производства материалов и комплектующих В ДОПОЛНЕНИЕ к имеющемуся производству.
    Затянем войну на год - потребуется 400 000. Надеюсь, эти счета оплатит Миллер, нажившийся на рекордных ценах.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 22:09
      +2
      Вау. Вы прям такой умный , а в мо одни старые дуболомов. Не так делают , ничего не понимаю. Вот все повально. Как до Гераней додумались вообще не понятно .
  11. Алексей Т.
    Алексей Т. Вчера, 22:16
    0
    Цитата: Скобаристан
    Точно...а ещё звездой смерти.тут нам и хана...репарации, богата Краина, вареники сами в рот залетают , русские все каються (ну кого в живых оставят ). Ну и с Китаем нас поделят . Все так ?

    Глупости, зачем им нас с Китаем делить? Они сначала Москву возьмут, потом Екат, потом Владик, а потом и Пекин. Затем через Гималаи выйдет на Индию, бросок на Нью-Дели. украинец такой, зря надеются наши на утомление - он бессмертен и бесконечен (судя по местным комментариям). Зря ы это начали, все равно хохлам Вашингтон брать.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 22:19
      0
      Ну тоже вариант...а там и Луна потом Марс и дальше...вся Вселенная.