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«Щиты защищали от осколков снаряда»: в западной прессе оценили испытания КАЗ «Афганит» на танке Т-14

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«Щиты защищали от осколков снаряда»: в западной прессе оценили испытания КАЗ «Афганит» на танке Т-14

В западной прессе обратили внимание на испытания комплекса активной защиты «Афганит», установленного на танке Т-14, сделав вывод о продолжающемся совершенствовании новейшего российского ОБТ.


Как указывается в издании Altair, тестирование было призвано оценить эффективность радарных и оптоэлектронных датчиков, входящих в состав КАЗ и отвечающих за обнаружение угроз, а также контратакующих боеприпасов, призванных собственно поражать летящие в сторону танка снаряды.

Внимание привлекает использование толстых щитов, установленных перед корпусом танка. Они предназначены для защиты машины от повреждений осколками снаряда, уничтоженного контратакующими средствами

- отмечается в издании.

В ходе указанных испытаний требовалось удостовериться в эффективности поражения боеприпасов, поэтому, как полагает автор, повреждение танка осколками было бы излишним.

Тестирование системы проводится в рамках заключительных этапов испытаний перед внедрением Т-14 в серийное производство. Однако это [развертывание выпуска Т-14] кажется маловероятным из-за сложности этих танков, что нежелательно в условиях военного производства

- полагает автор, видимо, считая, что Минобороны РФ делает ставку на поставки в войска более простых в производстве и эксплуатации Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.
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20 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 20:36
    +10
    Тестирование системы проводится в рамках заключительных этапов испытаний перед внедрением Т-14 в серийное производство. Однако это [развертывание выпуска Т-14] кажется маловероятным из-за сложности этих танков, что нежелательно в условиях военного производства


    Пытаются выдать желаемое за действительное и противоречат сами себе.С одной стороны ясно что заключительный этап испытаний перед внедрением Т-14 в серийное производство,а с другой им так хочется верить что этого не произойдёт и они тут же начинают искать причину почему это не произойдёт. Сложность танков,что нежелательно в условиях военного производства.Ну тогда западные танки из-за их сложности ,следуя этой логике, вообще производить не следует.Возьмите последние новейшие модификации западных Леопардов,Леклерков,Абрамсов.
    1. ИВЗ
      ИВЗ Вчера, 20:45
      +3
      Нечто подобное произошло с автоматом Никонова. После успешного прохождения испытаний Приказом был принят на вооружение, но в серийное производство не передавался. Причина - сложность и дороговизна конструкции.
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Вчера, 20:54
        +5
        Цитата: ИВЗ
        Нечто подобное произошло с автоматом Никонова. После успешного прохождения испытаний Приказом был принят на вооружение, но в серийное производство не передавался. Причина - сложность и дороговизна конструкции.

        Вы не правы АН ограниченными партиями поступал в подразделения армии и внутренних войск МВД России. Принимал участие в Чеченских компаниях.
        1. котик-русич
          котик-русич Вчера, 21:10
          +1
          Цитата: Коте пане Коханка

          Вы не правы АН ограниченными партиями поступал в подразделения армии и внутренних войск МВД России. Принимал участие в Чеченских компаниях.
          АН-94 принят на вооружение в 1997г - снят с производства в 2008г.
          На 2000г
          1-ый отряд спецназа МВД "Витязь"
          спецподразделение ДОН
          Ижевский СОБР
          Группа "Альфа" ЦСН ФСБ
          спецназ ФСИН
          hi
          1. ИВЗ
            ИВЗ Вчера, 21:48
            0
            Мелкие партии АН передавались в различных силовые структуры (ещё и в Белоруссию по- моему) в опытную эксплуатацию, но сколько -нибудь большой серии выпущено не было.
            1. Bad_gr
              Bad_gr Вчера, 22:40
              -1
              Цитата: ИВЗ
              Нечто подобное произошло с автоматом Никонова.
              На конкурсе с ним конкурировал автомат Стечкина ТКБ-0146. На мой взгляд, по-интересней будет.

              PS
              У автомата Никонова магазин в автомате расположен не строго вертикально (как у того же АК), а под небольшим углом вправо, поэтому при стрельбе упереть магазином в землю и вести стрельбу, крайне неудобно. Были отзывы о нём совсем не лесные.
      2. Казак ЛиХой
        Казак ЛиХой Сегодня, 01:05
        0
        +, хоть Вы и не правы в выводах.. Причина не какая-то дороговизна и пр. бред. Есть открытая инфа о гос испытаниях, но не о ней речь. А о гос. лобби КонцернаКалашникова- КК... Абаканец - на голову выше АК ( по кучности, хотя бы- показатель№1), скажет любой, кто его "щупал")). В войсках у спецов ВВ, МВД, ВДВ, ГРУ был, и нравился л/с.. Лично свидетельствую))) - Вещь! У нас же с 1991 года не для войск делают изделия "разные" для МО, а для заработка неимущих хенералов и их кураторов.. Как-то так происходит и по сей день... Беда..
    2. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 00:56
      +1
      Так же можно сказать и в обратную сторону, что некоторые хотят выдать желаемое за действительное и верят что танк пойдёт в серию ( не шёл не шёл, а тут вдруг что то поменялось и пойдёт)
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 20:38
    0
    С этим проектом больше рассказов чем реальности. Не скоро мы их увидим в серии, если вообще увидим...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 20:43
      +1
      Серия уже есть.Я имею ввиду мелкосерийное производство Т-14.

      Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в Вооруженные силы РФ до конца 2021 года поступят 20 танков Т-14 «Армата».Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Мощность двигателя танка составляет 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 75-80 километров в час, а запас хода — 500 километров. Главное оружие танка — 125-миллиметровая пушка 2А82.

      https://info.sibnet.ru/article/606393/
      1. Nesvoy
        Nesvoy Вчера, 21:13
        -2
        20 танков это да же не мелкосерийное, а штучное производство.
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 20:43
    -7
    Похоже что Т14 останется парадным танком,в войска они поступят в количестве сотни три максимум. И то ,это действительно случится ещё не скоро,не горят желанием форсировать даводку до серийного производства наши высокие военные чины..
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 21:34
      0
      С точки зрения производства, с Арматой все просто - по деньгам сейчас выгоднее производить Т-90М. К тому же Армата сырая и недоработанная машина. Ее во многом планировали на экспорт, но до этого точно дойдет не скоро...
      А 20 единиц в войсках это ни о чем, увы... Хотя в этот танк заложены передовые идеи. он в ближайшие годы так и будет проектом...
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Вчера, 22:10
        -1
        Цитата: Михаил-Иванов
        Хотя в этот танк заложены передовые идеи.

        Этим идеям более 50 лет.
        Публиковались они в открытой литературе, т.е. общеизвестны.
        А они так и остаются "передовыми" и не внедренными в серийные конструкции.
      2. ZeeD
        ZeeD Сегодня, 00:11
        +1
        Цитата: Михаил-Иванов
        Ее во многом планировали на экспорт, но до этого точно дойдет не скоро...


        Откуда такая информация? )
  4. ettore
    ettore Вчера, 21:11
    -5
    Внимание привлекает использование толстых щитов, установленных перед корпусом танка. Они предназначены для защиты машины от повреждений осколками снаряда, уничтоженного контратакующими средствами

    Что за танк если боится осколков снаряда, который сам и сбил? Значит оборудование расположено неудачно. В бою танк тоже будет ездить обвешанный бетонными плитами?
    1. Bad_gr
      Bad_gr Вчера, 22:53
      +3
      Цитата: ettore
      Что за танк если боится осколков снаряда, который сам и сбил? Значит оборудование расположено неудачно.
      Идёт отладка оборудования. Не факт, что КАЗ сработает как надо и тогда по танку прилетит или кумулятивный снаряд или подкалиберный, с соответствующими последствиями для танка. На доводку КАЗ будем каждый раз новый танк выставлять ?
      А на фото всё по уму, при проблеме с КАЗ, снаряд ударит в бронеплиты, а не в танк (центральная плита под углом стоит, видать для рикошета снаряда если что не так). Но судя по пятну от взрыва перед танком, всё отработало штатно.
  5. Непостижимый
    Непостижимый Вчера, 21:11
    +6
    Щиты защищали от осколков снаряда»:
    в западной прессе оценили испытания
    КАЗ «Афганит» на танке Т-14.

    Ну, коли, западная пресса оценила, а Смирнов допустил к публикации... Давным давно было издание "Желтая газета" публикующая всякую хрень, на любые темы. Вот и Военное обозрение питает нас всякой ерундой, не относящемуся к военному делу.

    Простите, конечно... Это ради Царя местного Смирного! Мое мнение не совпадает с твоим, посему требует удаления и бана, как ты любишь!
    1. Above_name
      Above_name Сегодня, 01:35
      0
      Ну, коли, западная пресса оценила, а Смирнов допустил к публикации... Давным давно было издание "Желтая газета


      Такида.
  6. Александр Кочурков
    Александр Кочурков Вчера, 23:58
    +2
    "Болтун - находка для шпиона!" Выскажу сугубо личное мнение: обсуждение некоторых тем очень вредно, если не сказать больше.. Когда про новое вооружение рассуждают люди, которые ничего конкретно не знают, то это безобидный треп, проблема возникает тогда, когда в пылу дискуссии раскрываются какие-то реальные проблемы или характеристики. Не надо этого делать... пожалуйста!