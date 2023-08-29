«Щиты защищали от осколков снаряда»: в западной прессе оценили испытания КАЗ «Афганит» на танке Т-14

Внимание привлекает использование толстых щитов, установленных перед корпусом танка. Они предназначены для защиты машины от повреждений осколками снаряда, уничтоженного контратакующими средствами

Тестирование системы проводится в рамках заключительных этапов испытаний перед внедрением Т-14 в серийное производство. Однако это [развертывание выпуска Т-14] кажется маловероятным из-за сложности этих танков, что нежелательно в условиях военного производства