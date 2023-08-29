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На Украине провели полевые тесты разработанных для ВСУ наземных роботизированных платформ

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На Украине провели полевые тесты разработанных для ВСУ наземных роботизированных платформ

Украинская армия уже в ближайшей перспективе намерена поставить на вооружение наземные роботизированные системы, способные участвовать в боевых действиях в качестве средств огневой поддержки, а также выполнять другие функции. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.


На Украине провели полевые тесты разработанных для ВСУ наземных беспилотников, свои разработки представили как государственные, так и частные компании, в том числе и небольшие. Всего было представлено 25 роботизированных платформ, способных выполнять функции огневой поддержки, доставки боеприпасов, эвакуации раненых с поля боя, а также саперные функции.

Технологии и инновации — ключ к нашей победе. Эти революционные решения позволят получить преимущество на поле боя и спасти жизни наших воинов. Уже скоро они помогут военным эффективнее уничтожать врага

- заявил Федоров.


Особый интерес у немногочисленных зрителей вызвали именно боевые установки, вооруженные пулеметами. Также демонстрировались установки РЭБ, видимо для борьбы с беспилотниками, а также роботы, способные доставлять мины по указанным координатам.

Как заявляется, Украина "делает ставку" на развитие роботизированных платформ с дальнейшим их внедрением в структуру ВСУ. В Киве намерены создать "современную армию", во всем соответствующую стандартам НАТО. Отмечается, что ряд разработанных платформ уже испытывается в боевых условиях на фронте. Ранее сообщалось, что ВСУ получили для испытаний наземный робот, способный доставить танковую мину ТМ-62 под днище бронетехники и уничтожить ее.

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21 комментарий
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  1. poquello
    poquello Вчера, 20:08
    -1
    то есть буржуи совсем оборзели и собрались воевать роботами на территории укропии, так нефиг тогда прятаться за укропским флагом
  2. Roust
    Roust Вчера, 20:31
    0
    Ну, так недавно показывали, как хохлоробот тащил по земле раненого так, что бедолага помер. Если и другие задумки у них такие же, то желто - блакидная тряпка им в руки.
    1. Arzoo
      Arzoo Вчера, 20:40
      0
      Основная проблема колесных вундерваффе это дальность применения. Он либо недалеко работает от передатчика, либо через коптер ретранслятор, либо должен тащить с собой 2-3-метровую антенну струну. Хотя есть еще старлинк, но это куда менее надежно чем регулируемые радиочастоты.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 22:00
      +2
      Тащили тело убитого солдата, естественно.
      Для этого на работе рука-манипулятор.
      Роботы для вывоза раненых тоже есть. Но кладут
      на них раненых люди.
  3. JustMe
    JustMe Вчера, 20:33
    +2
    И что я там вижу..
    Шерп - разработка российского энтузиаста, все права на интеллектуальную собственность которого забрал себе кто-то из украинских толстосумов. Потом он с ними бодался по этому поводу, но наша фемида оказалась на стороне Украины.
    1. Sadok
      Sadok Вчера, 20:38
      0
      вроде не совсем Шерп. похож, да. но в любом случае - мечта гранатометчика
  4. Krugov
    Krugov Вчера, 20:34
    -1
    Очень сильно напоминает всяческие вундервафли в конце существования 3-го рейха, разработали тогда фашисты дохрена, не помогло им нихрена! Как-то очень схоже получается.
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 23:54
      0
      Цитата: Krugov
      Очень сильно напоминает всяческие вундервафли в конце существования 3-го рейха, разработали тогда фашисты дохрена, не помогло им нихрена! Как-то очень схоже получается.

      Скорее напоминает теле-танки Тухачевского.
  5. Бережливый
    Бережливый Вчера, 20:47
    +3
    Они как мы,работают на будущее,а мы им в этом активно не мешаем !
  6. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Вчера, 20:47
    +2
    Но идея то стоящая, даже немцы во время ВОВ пытались нечто подобное использовать, а они много стоящих вещей тогда придумывали. Лучше такого монстра послать с пулемётом и РПГ, чем людей ложить в атаках. А если таких штук 10 на опорник послать? Да ещё и ночью и с шахидом одним? А если огнемёт прикрутить? Жогово будет по-любому. А у нас как то не особо гляжу эту тему рассматривают(
    1. Мамин-Сибиряк
      Мамин-Сибиряк Вчера, 21:18
      +3
      А зачем? Огнемет потащите вы. Или я.
    2. Eroma
      Eroma Вчера, 21:35
      +2
      У нас Маркер должег атомные станции охранять, в робот Зубило должен врага пугать soldier
    3. seamen2
      seamen2 Вчера, 21:40
      -3
      *Лучше такого монстра послать с пулемётом и РПГ, чем людей ложить в атаках*.
      эт почему? люди-то дешевле у юкрейновцев.
      А робот, он дорогой.
      и еще-не нужно сравнивать немецкий подход и юкрейновский.
      укры просто пилят гривну. Cколково их вдохновило-*а что, так можно было*?
  7. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 21:37
    +1
    "Пошли робота, поймать робота". Skynet становится реальностью.
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 21:39
    -2
    Сразу вспомнил фильм "Безумный Макс".))) Только украинцев надо еще и переодеть в том же антураже)))
    Помнится у них был танк Булат, якобы очень хороший... Сколько единиц они выпустили?
  9. Reindeer
    Reindeer Вчера, 22:02
    +3
    Идея вполне здравая и давно уже рассматривается основными игроками достаточно серьезно.
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 22:09
    +1
    Смешного ничего нет. В отличии от человека, машине плевать на пули и осколки. Вполне возможно дистанционно куда нибудь подобраться, и просто кого нибудь расстрелять, либо подорвать собой.
  11. km-21
    km-21 Сегодня, 00:55
    0
    На нижней фотографии изображена реплика вездехода "Шерп" от известного питерского конструктора вездеходов Алексея Гаргашьяна.
  12. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 01:05
    0
    Всё знают почему это происходит. Принуждение не прокатит при работающих производствах. Ещё хлебнём не один раз, без воли кремля.
  13. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 01:05
    0
    Всё знают почему это происходит. Принуждение не прокатит при работающих производствах. Ещё хлебнём не один раз, без воли кремля.
  14. telobezumnoe
    telobezumnoe Сегодня, 01:45
    0
    "запорожец", ты ли это?