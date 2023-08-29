Пентагон: «Мы подавим массу китайских войск тысячами беспилотников»

Китай добился численного перевеса над США в корабельном составе, не за горами день, когда он опередит Штаты и в количестве боевых самолетов. На фоне потери своего превосходства Пентагон изыскивает способы добиться разгрома потенциального противника.
28 августа в Вашингтоне состоялась конференция Национальной оборонно-промышленной ассоциации, на которой выступила Кэтлин Хикс, заместитель министра обороны США. Как было заявлено, в настоящее время Китай обладает крупнейшим флотом в мире, около 2000 боевых самолетов и чуть более 2,3 млн военнослужащих [без учета народного ополчения НОАК].
Новая программа Replicator призвана помочь нам преодолеть самое большое преимущество Китая – массы его войск. Мы собираемся противостоять массе НОАК нашей собственной массой. Но наши [войска] будут более неуловимыми, и их будет труднее победить. Китайские массы будут подавлены тысячами беспилотников [воздушного, наземного и морского базирования], которые вооруженные силы получат в течение 18-24 месяцев
- заявила замглавы Пентагона, слова которой приводятся в издании DayFR Euro.
Как отмечается в издании, в связи с озвученными планами Минобороны США возникают два неясных момента: что будет делать Пентагон, если Китай ответит развертыванием аналогичной программы, и на сколько времени хватит «тысяч беспилотников», если, по подсчетам британских экспертов, ВСУ теряют ежемесячно 10 тыс. БПЛА.
Также следует помнить, что в США уже реализуются программы развертывания дронов. Например, проект CCA предусматривает разработку и приобретение тысячи БПЛА типа «верный ведомый» для сопровождения боевых самолетов; а в рамках NGAD планируется закупка таких беспилотников как XQ-58A Valkyrie. На эти программы уже было выделено $5,8 млрд, хотя они еще не принесли ощутимых результатов.