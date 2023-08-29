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Пентагон: «Мы подавим массу китайских войск тысячами беспилотников»

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Пентагон: «Мы подавим массу китайских войск тысячами беспилотников»

Китай добился численного перевеса над США в корабельном составе, не за горами день, когда он опередит Штаты и в количестве боевых самолетов. На фоне потери своего превосходства Пентагон изыскивает способы добиться разгрома потенциального противника.


28 августа в Вашингтоне состоялась конференция Национальной оборонно-промышленной ассоциации, на которой выступила Кэтлин Хикс, заместитель министра обороны США. Как было заявлено, в настоящее время Китай обладает крупнейшим флотом в мире, около 2000 боевых самолетов и чуть более 2,3 млн военнослужащих [без учета народного ополчения НОАК].

Новая программа Replicator призвана помочь нам преодолеть самое большое преимущество Китая – массы его войск. Мы собираемся противостоять массе НОАК нашей собственной массой. Но наши [войска] будут более неуловимыми, и их будет труднее победить. Китайские массы будут подавлены тысячами беспилотников [воздушного, наземного и морского базирования], которые вооруженные силы получат в течение 18-24 месяцев

- заявила замглавы Пентагона, слова которой приводятся в издании DayFR Euro.

Как отмечается в издании, в связи с озвученными планами Минобороны США возникают два неясных момента: что будет делать Пентагон, если Китай ответит развертыванием аналогичной программы, и на сколько времени хватит «тысяч беспилотников», если, по подсчетам британских экспертов, ВСУ теряют ежемесячно 10 тыс. БПЛА.

Также следует помнить, что в США уже реализуются программы развертывания дронов. Например, проект CCA предусматривает разработку и приобретение тысячи БПЛА типа «верный ведомый» для сопровождения боевых самолетов; а в рамках NGAD планируется закупка таких беспилотников как XQ-58A Valkyrie. На эти программы уже было выделено $5,8 млрд, хотя они еще не принесли ощутимых результатов.
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30 комментариев
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  1. Скобаристан
    Скобаристан Вчера, 21:17
    +1
    О только ниже новость про Украину и беспилотники эль масс и тут это. Кхм , кто с кого скопировал ?
  2. kventinasd
    kventinasd Вчера, 21:21
    +11
    Китайские массы будут подавлены тысячами беспилотников

    Походу в пентагоне через одного полоумные.
    А если Китай(производитель дронов №1 в мире) поставит не тысячи, а миллионы своих беспилотников, что в пентагоне делать будут?
    и чуть более 2,3 млн военнослужащих
    Мы собираемся противостоять массе НОАК нашей собственной массой.

    Теоретический резерв для мобилизации в Китае – около 600 млн чел.
    Ауу, пентагон!
    1. Jafar
      Jafar Вчера, 22:52
      +3
      Теоретический резерв для мобилизации в Китае – около 600 млн чел.
      Ауу, пентагон!

      Думаю, если такая толпа прыгнет, с определённой синхронизацией, то можно создать наземную волну в определённом направлении, как в том анекдоте laughing
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 00:31
      +2
      Цитата: kventinasd
      Теоретический резерв для мобилизации в Китае – около 600 млн чел.

      Что за бред? Не несите ахинею. При сохранении промышленного потенциала и сохранении экономики без внешней поддерки мобпотенциал Китая не более, чем 150...180 миллионов.
    3. Above_name
      Above_name Сегодня, 02:16
      0
      . Походу в пентагоне через одного полоумные.

      В ставке Бидона все малахольные.
  3. Deadушка
    Deadушка Вчера, 21:25
    +9
    Китайские массы будут подавлены тысячами беспилотников [воздушного, наземного и морского базирования]
    - Китайцы: хе-хе... и запускают пару миллионов беспилотников в ответ.
  4. A2AD
    A2AD Вчера, 21:27
    +6
    Китайские массы будут подавлены тысячами беспилотников [воздушного, наземного и морского базирования], которые вооруженные силы получат в течение 18-24 месяцев
    Ой дypa... Пока вы клепаете тысячи, китай наклепает миллионы. На примере вмс они уже это доказали.
  5. Chem1st
    Chem1st Вчера, 21:31
    +5
    Стесняюсь спросить - а как китайские солдаты и американские беспилотники (учитывая Тихий океан между ними) встретятся в прямом бою?
  6. blackcat
    blackcat Вчера, 21:33
    +9
    "Наши войска будут неуловимы" это конечно перл , в переводе с американского на китайский, это " вас слишком много , поэтому будем тикать и прятаться , а потом выпустим все свои беспилотники и снова тикать и прятаться даст бог не догонят и не найдут am
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 21:37
    +11
    Матрасы как обычно, всех заранее победили. Из Афгана сбежали сверкая пятками, а хотят Китай победить... Страна фантазеров, ни одной войны после ВМВ не выиграли, зато всем рассказывают о своем могуществе.
    1. Normann
      Normann Вчера, 21:58
      -2
      ни одной войны после ВМВ не выиграли

      А значит они выиграли, вот оно как.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 23:00
      +2
      Цитата: Михаил-Иванов
      Страна фантазеров, ни одной войны после ВМВ не выиграли, зато всем рассказывают о своем могуществе.

      Иногда почитываю историческую фантастику. Сейчас вспомнилось "Человек в высоком замке". Фантазия Ф.Дика на тему того, что антигитлеровская коалиция проиграла Вторую мировую войну.
      Интересно было бы посмотреть в смысле фантастика на мир и Америку в нём, если бы Советский Союз лёг бы под Германию за месяц. Как, например, "победители"-французы.

      Америка сейчас всему миру рассказывает, что это она победила Германию. А по какое место Америка торчала бы из германского седалища без Советского Союза - это они "не помнят".
      Британия не существовала бы как государство уже к концу 1941-го или началу 1942-го. Уверен, сумрачный германский гений нашёл бы способ форсировать Атлантический океан, а при форсировании Берингова пролива главной трудностью была бы переброска войск через всю территорию СССР и зимнее обмундирование. Расстояние и климат, всё-таки.

      Если говорить дальше об альтернативной истории, то Гитлеру не воевать с Советским Союзом нужно было дружить, а не воевать. Поделил бы со Сталиным весь мир.
      Хотя нам-то оно на фига? Мы не Германия, нам "жизненного пространства" и без Америки более, чем достаточно.
      1. Avi2023
        Avi2023 Сегодня, 01:48
        0
        Война была навязана России Германией, и это не был предварительный выбор мира или войны, наоборот, Сталин заключил мир с Гитлером, который предал его и нарушил соглашение, и тогда, даже если США воевали без России, они все равно имели неограниченная власть тысячи танков тысячи линкоров миллионы Солдаты и множество самолетов и промышленность производящая оружие без перебоев.Вся экономика была мобилизована.Женщины и мужчины работали в производстве оружия непрерывно и без перерыва.
        США выиграли бы дорогой ценой. Вполне возможно, что им пришлось бы использовать ядерное оружие против Гитлера.
        Если бы не война, длилась бы долго с большим количеством жертв, и Гитлер смог бы получить ядерное оружие в это время, тогда ошибка Гитлера, напавшего на Россию, спасла жизни многих американцев, которые могли погибнуть в бою, или многих жизней европейцев, особенно немцев. который погиб бы от ядерных бомб, которые американские военные сбросили бы на Германию, чтобы она сдалась.
  8. михаилл
    михаилл Вчера, 21:38
    +4
    Но наши [войска] будут более неуловимыми, и их будет труднее победить.

    Сразу вспомнился анекдот про Неуловимого Джо.
  9. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 21:41
    +5
    Когда наконец англосаксы поймут, что их время хищнического ограбления других стран прошло и им надо перестраивать своё отношение к другим, спуститься с небес на землю и уважительно относиться к другим странам?!
    Им надо перестать быть токсичными.
  10. gyn
    gyn Вчера, 21:49
    +2
    "Но наши [войска] будут более неуловимыми, и их будет труднее победить" - неуловимые ковбои Джо? ))
  11. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 21:51
    +2
    было выделено $5,8 млрд, хотя они еще не принесли было выделено $5,8 млрд, хотя они еще не принесли ощутимых результатов

    Ну, это с какой стороны посмотреть. Если результатом рассматривать наполнение определенных карманов - то результат есть - и немалый.
  12. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Вчера, 21:53
    +2
    Почти всё в US Army - made in china... Думается, и полетит это всё добро в обратку). Конечно скорее, не долетит до Китая.. Производство серьёзнейших цепочек в МО ша, а во многом и самих мощностей, просто утеряны.. Парадокс, но факт..
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 22:18
      +4
      Лет 5 назад , кажется , был скандал.. запчасти в армии США были не то что китайские , а ещё и контрафактные. Чем кончилось не помню. А не, посмотрел это было в 12 году вот время то летит
      1. Казак ЛиХой
        Казак ЛиХой Сегодня, 00:52
        0
        "Пилите, Шура, пилите. Они- золотые" (с) )))
  13. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Вчера, 22:33
    +1
    ВООбще то триллион долларов на кону стоит Китайских!!
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 23:27
      0
      Цитата: Oleg Fedechkin
      ВООбще то триллион долларов на кону стоит Китайских!!

      Стоял. yes
      С 2022 года КНР довольно таки резво сбрасывает матрасный трежерис и уже давно уступила пальму первенства держателей американского долга Японии. Сейчас Китай имеет этих бумажек на сумму около 800 млрд.долларов. Конечно же сумма ещё таки не малая, но тенденция к избавлению от доллара на лицо, за полтора года скинули под триста миллиардов.
  14. Шептун
    Шептун Вчера, 22:50
    +2
    Какие же наглые морды, эти американцы. Точно получат за всё сполна!
  15. rocket757
    rocket757 Вчера, 22:54
    +1
    Пентагон: «Мы подавим массу китайских войск тысячами беспилотников»
    . Первое апреля, вроде как давно прошёл... а вот для истерики, глупых заявлений, сроки не определены вообще!
  16. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 00:36
    +1
    Это просто очередная западная болтливая баба. Это там сейчас мода такая - выставить впереди всех болтливую бабу и рулить из-за её задницы. Типа нашего Пескова. Пополам с Димоном.
  17. termos
    termos Сегодня, 00:37
    0
    ё-моё, это очередная попытка запугать. Американцам верить - себя не уважать. В 80-е они пытались СССР на понт взять своими "Звездными войнами", когда в мультике спутники летали и лазерами "пиу-пиу" - на деле чистым разводиловом оказалось, ибо бугага, до сих пор не могут разработать дальнобойные лазеры по ряду причин, в первую очередь сильная расфокусировка из-за лютой ионизации газа на пути луча с огромной плотностью энергии. Да и экономика США с технологиями того уровня не смогла бы осилить столько спутников с таким сложным вооружением, системами наведения. позиционирования.... Чтобы оно могло разметелить ракету, пролетающую на марше несколько километров за 1 секунду. Там импульс в 10 с кучей нулей в степени должен быть, чтобы разрядом, длиной в доли микросекунд пальнуть по корпусу ракеты. Чем и по чему они такой импульс электроэнергии собирались передавать к источнику излучения, особенно в те времена?? =)))
    Второй раунд понтов у них был в нуелвых с их глобальным обезоруживающим ударом. Очередная утка-пугалка, типа в теории-то оно может быть, но на деле выпустить столько систем, и обеспечить функционирование всего этого - опять же тут экономика не вывезет. Сейчас, по ходу, третья попытка всех запугать. Со своим уже за 130% от ВВП госдолгом... против Китая, который сейчас не транжирит сотни млрд долларов на бодание с Россией, а больше бабок зарабатывает... Я умоляю. Только бабушек у подъезда лечить.
  18. Garris199
    Garris199 Сегодня, 00:48
    +1
    Вздумали ежа пугать голой опой. Подозреваю, что Китай может наштамповать БПЛА поболее, чем все НАТО вместе взятое.
  19. Avi2023
    Avi2023 Сегодня, 01:51
    0
    Именно к этому готовится Китай.Он заказал у Ирана тысячи беспилотных аппаратов и будет производить и производить сам.Война с Китаем должна быть ядерной. Американские арсеналы проиграют морскую битву против Китая, и это взаимно приведет к ядерной войне.
  20. Above_name
    Above_name Сегодня, 02:11
    0
    Понтогон в Туиттере уже перемог усих.
  21. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 02:46
    0
    "Космические войны" практически сгубили СССР - решили очередной раз " обкатать" на КНР и кажется зря ,они умеют делать выводы !!!