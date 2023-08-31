Сильный ход, которого реально опасаются США

Фотографии, появившиеся недавно в социальных сетях, дают нам представление о первом из новых китайских фрегатов типа 054B. Обладая множеством передовых функций, военный корабль следующего поколения продолжает программу расширения военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и эксперты прогнозируют, что фрегат может стать одним из самых важных кораблей флота этой Армии в будущем.
На фотографиях показан первый в своем классе Type 054B, который, по-видимому, еще не имеет названия, на верфи «Hudong» в Шанхае. Корабль выглядит почти готовым, с красными вымпелами, выстроенными по всей его длине, как это принято в Китае на официальной церемонии спуска на воду. Неясно, когда были сделаны фотографии, но по состоянию на 27 августа были неподтвержденные сообщения о том, что военный корабль был официально спущен на воду. Вообще китайцы – большие специалисты хранить молчание тогда, когда в этом есть необходимость.
Независимо от точного статуса этого конкретного корабля, фотографии дают очень хорошее представление о внешнем виде этого военного корабля и проливают свет на многие его особенности, хотя большое количество характеристики остается за кадром.
В носовой части установлена 32-ячеечная система вертикального пуска (VLS). Это может быть так называемая универсальная система вертикального пуска, или UVLS, которая установлена на эсминцах Type 055 и Type 052D и которая использует ракеты как горячего, так и холодного запуска.
Другим вариантом является VLS, используемый предыдущим фрегатом, Type 054A, который может запускать ракеты класса «земля-воздух» HQ-16 (ЗРК) и ракетные торпеды Yu-8.
Предыдущие анализы Type 054B предполагали, что он будет вооружен 100-мм основным орудием, в отличие от Type 054A, который вооружен 76-мм пушкой. Смена орудия теперь подтверждена, хотя и здесь остаются вопросы. Есть некоторые визуальные сходства с существующим H/PJ-87, которым оснащались два единственных фрегата типа 054 и различные старые эсминцы, но неясно, какое точно орудие будет устанавливаться на Type 054B – старая модель или ей на смену китайцы уже создали новое.
ПВО фрегата состоит из двух систем: большой дальности, представленной зенитными ракетами, запускаемыми с VLS, и ПВО ближней дистанции, которое состоит из 11-ствольной 30-мм автоматической пушки H/PJ-11 (перед мостиком), а на вертолетном ангаре расположена пусковая установка ЗРК HQ-10.
Что касается борьбы с надводными целями, можно ожидать, что мы увидим угловые пусковые установки для одной из многих китайских противокорабельных ракет (ПКР), расположенных на миделе на Type 054B. Однако в настоящее время они отсутствуют. Однако, за главной мачтой корабля запланировано размещение 8 наклонных ПУ с универсальными контейнерами для противокорабельных ракет «Инцзи-83» (дозвуковая) или «Инцзи-18» (сверхзвуковая).
Следует отметить, что вместо наклонных ПУ возможно размещение вертикальных ПУ на 12 или 24 ячейки в центральной части корабля, в которых будут установлены от 4 до 8 противолодочных УР типа «Рыба-8 или 11», от 8 до 12 дозвуковых и до 8 сверхзвуковых ПКР. Такое решение позволит дополнительно снизить радиолокационную заметность корабля.
Тот факт, что пусковые установки противокорабельных ракет не были установлены до приема корабля в состав флота, наталкивает на предположения о том, что на этой позиции будет находится вторая ВПУ. Американские эксперты расходятся во мнениях, чем в итоге оснастят Type 054B, ВПУ или наклонными пусковыми, но все с нетерпением ждут новостей.
Набор датчиков Type 054B, вероятно, также не полностью установлен, хотя основной радар представляет собой заметную двустороннюю вращающуюся активную решетку с электронным сканированием (AESA/АФАР) на главной мачте.
Обнаружение подводных целей возлагается на среднечастотную активную буксируемую гидроакустическую станцию SJD-9, которая должна обеспечивать наведение торпед и низкочастотную активно-пассивную буксируемую ГАС переменной глубины «Тип 311». В совокупности две ГАС смогут обнаруживать подводные цели на удалении до 80 км и одновременно позволят сопровождать до 5 целей.
Вспомогательное оборудование включает коробчатые пусковые установки Type 726, которые смонтированы по обе стороны от кормовой части надстройки. Эти 24-ячеечные пусковые установки могут быть загружены сигнальными ракетами, патронами с дипольными отражателями, которые ослепляют радары противника, активными ложными целями, оснащенными небольшими радиочастотными постановщиками помех, и даже противолодочными ракетами, вооруженными небольшими глубинными бомбами. Таким образом, эти пусковые установки могут обеспечить защиту от приближающихся противокорабельных ракет, но также могут использоваться для поражения подводных лодок, торпед и боевых водолазов.
На таком раннем этапе готовности корабля нет никаких доказательств проведения авиационных испытаний, которые обычно проводятся по выходу корабля на испытания в море. Предполагается, что на Type 054B будет размещен Z-20F, многоцелевой морской вертолет, который имеет много общего с американским SH-60 Seahawk, включая очень похожий общий внешний вид.
Z-20 будет обеспечивать важную часть возможностей противолодочной борьбы Type 054B, но также будет выполнять вспомогательные миссии и, вероятно, также вести борьбу с надводными целями.
Принимая во внимание растущий интерес китайских военных к беспилотным платформам, также не будет сюрпризом, если класс Type 054B также в конечном итоге будет эксплуатировать какой-то беспилотник вертикального взлета и посадки (VTOL), подобный тому, который уже проводил испытания на авианосце «Shandong».
Беспилотник Sea Cavalry SD-40 VTOL пролетает над палубой эсминца PLAN Type 052C во время испытания в 2019 году
Наконец, следует отметить функции снижения сигнатуры, реализованные в конструкции Type 054A. Судно имеет малозаметную конструкцию, которая явно предназначена для уменьшения отражения радиоволн за счет таких мер, как «чистая» надстройка и общая форма. В этом отношении китайский военный корабль можно сравнить с фрегатом класса «Аквитания» французской разработки, который использует аналогичные принципы снижения сигнатуры.
Что касается роли Type 054B, то американские эксперты считают, что новый класс фактически станет продолжением предыдущего Type 054A. Это означает, что он будет в первую очередь выполнять противолодочную оборону «с надежной противовоздушной борьбой и ролью противолодочной обороны в качестве второстепенных целей общего назначения».
Однако сделать четкие выводы о том, насколько эффективен этот корабль, можно будет только тогда, когда станет открыта вся номенклатура вооружения и средств защиты.
Но в целом предполагается, что основная функция Type 054B будет заключаться в улучшении противолодочной обороны по сравнению с Type 054A, вероятно, включая превосходные акустические характеристики и новейшее оборудование при работе в этой роли.
Также интересно сравнить китайский подход к проектированию Type 054B с собственным фрегатом класса Constellation ВМС США. Хотя это число может возрасти, военно-морской флот США в настоящее время планирует построить 20 таких кораблей, которые больше, чем тип 054B, водоизмещением 7 291 тонну.
В то время как военные корабли США описываются как многоцелевые, руководитель проекта сказал, что Constellation является «в первую очередь платформой противолодочной обороны».
Художественный рендеринг фрегата с управляемыми ракетами класса Constellation
Однако здесь стоит заметить, что фрегаты класса Type 054B уже есть в металле и на воде, а вот Constellation все еще в планах и разработках.
Масштабы программы постройки Type 054B пока остается неясными, хотя известно, что производство ведется в двух местах: на верфи «Hudong» в Шанхае и верфи «Huangpu Wenchong» в Гуанчжоу. Строительство второго Type 054B уже идет полным ходом в Гуанчжоу, а спуск ожидается до конца года.
И, пока в США разрабатывают новый корабль, который планируют построить в количестве 20 штук, сколько за это время Китай сможет построить своих фрегатов? Стоит напомнить: Type 054 с 2005 года был построен в количестве 44 штук, 4 для Пакистана и 40 для ВМС НОАК.
То есть, производственный цикл на указанных верфях отлажен по полной программе. Конечно, чтобы выпустить еще 40 фрегатов, потребуется изрядное количество времени, но ничего фантастического в данной задаче нет. И построить еще 40 фрегатов китайские верфи смогут.
А основной потенциал Type 054В в том, что его возможности в плане систем наблюдения и вооружения зачастую схожи с возможностями эсминца, что может просто-напросто снять нагрузку с этого класса дорогих кораблей.
Кроме того, не стоит забывать, что Type 054А имел хоть и небольшой, но опыт экспорта. И Type 054В точно так же может стать привлекательным для иностранных клиентов в будущем. Более того, Type 054A был адаптирован как Type 818, используемый китайской береговой охраной, и вполне возможно, что модификация Type 054B с его большими размерами также может представлять интерес для все более расширяющегося флота береговой охраны.
Действительно, разница в размерах между типом 054A и типом 054B такова, что ранее высказывались предположения о том, что он может быть обозначен как тип 057, представляющий собой совершенно новую конструкцию, а не продолжение. Но решили оставить как есть.
В целом, Type 054B, по-видимому, является значительным шагом вперед по сравнению с Type 054A. Да, до сих пор доступны только оценочные данные, свидетельствующие о том, что Type 054В имеет несколько большую длину и на 2 000 тонн большее водоизмещение, чем Type 054А. Плюс Type 054В шире, что реально делает его схожим с эсминцем Type 052.
В то время как многие детали Type 054B еще не проявились, дизайн явно является модернизацией плодовитого Type 054A. Эти два класса, а также корвет типа 056A, похоже, в конечном итоге составят очень универсальный надводный флот, который будет подходить для широкого круга миссий, как вокруг побережья материкового Китая и Тайваня, так и для проецирования морской мощи дальше в Южно-Китайское море, часть Тихого и Индийского океанов. В общем – туда, куда распространяются интересы Китая, а они, как известно, простираются весьма далеко.
Корвет Type 056 на вооружении НОАК в 2013 году. Именно этот корабль был передан китайской береговой охране.
Так что с перспективой еще одного крупного производственного цикла, военный флот Китая станет еще одним фактором головной боли для США. Американских флотских аналитиков давно беспокоит разница в возможностях двух стран в плане строительства новых военных кораблей. Беспокоит американцев и общая прогрессирующая численность китайского ВМФ.
Как недавно сообщало издание The War Zone, Управление военно-морской разведки считает, что китайские судостроители способны производить надводные боевые корабли и подводные лодки в количествах, в десятки раз превышающих способности кораблестроения США.
Таким образом, сочетая в себе качество и растущее количество, Type 054B можно рассматривать как еще один индикатор растущего и тревожного разрыва в размерах флота между Китаем и Соединенными Штатами, а также как символ расширения военно-морских возможностей Пекина на техническом уровне.