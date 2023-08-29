Заплачено 500 евро за штуку: немецкая компания требует передать «швейцарские» танки Leopard 1

Немецкая компания Global Logistics GmbH (GLS) требует передать ей 25 танков Leopard 1, купленных еще в 2019 году, но которые до сих пор находятся в распоряжении швейцарской фирмы RUAG.
Как указывается в издании Tages-Anzeiger, GLS заплатила 12,5 тыс. швейцарских франков (почти равнозначны евро) за 25 Leopard 1, то есть 500 евро за штуку. Однако Берн, придерживаясь нейтралитета в украинском конфликте, запрещает передавать технику Германии, так как она в итоге будет передана ВСУ и попадет на поле боя.
При этом, по всей видимости, танки находятся на территории Италии, у которой RUAG их и приобрела в свое время. В этой связи возникает вопрос, сколько сотен евро получил Рим за продажу каждого из 96 Leopard 1 швейцарцам.
28 июня Союзный совет Швейцарии отклонил поданное концерном RUAG предложение о продаже 96 экземпляров Leopard 1 немецкой компании Rheinmetall, так как было решено, что эти машины будут отремонтированы и позже доставлены на Украину, что не согласуется с нейтралитетом страны.
После этого, в начале августа, в отставку ушла президент RUAG Брижит Бек, которая выступала за поставки военной матчасти киевскому режиму: танков, 35-мм зенитных орудий, боеприпасов. При этом собственником RUAG является Швейцарская конфедерация. На этом фоне увольнение руководителя компании было воспринято как сигнал Берна об отказе передавать оружие ВСУ, даже через «посредников».