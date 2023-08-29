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Заплачено 500 евро за штуку: немецкая компания требует передать «швейцарские» танки Leopard 1

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Заплачено 500 евро за штуку: немецкая компания требует передать «швейцарские» танки Leopard 1

Немецкая компания Global Logistics GmbH (GLS) требует передать ей 25 танков Leopard 1, купленных еще в 2019 году, но которые до сих пор находятся в распоряжении швейцарской фирмы RUAG.


Как указывается в издании Tages-Anzeiger, GLS заплатила 12,5 тыс. швейцарских франков (почти равнозначны евро) за 25 Leopard 1, то есть 500 евро за штуку. Однако Берн, придерживаясь нейтралитета в украинском конфликте, запрещает передавать технику Германии, так как она в итоге будет передана ВСУ и попадет на поле боя.

При этом, по всей видимости, танки находятся на территории Италии, у которой RUAG их и приобрела в свое время. В этой связи возникает вопрос, сколько сотен евро получил Рим за продажу каждого из 96 Leopard 1 швейцарцам.

28 июня Союзный совет Швейцарии отклонил поданное концерном RUAG предложение о продаже 96 экземпляров Leopard 1 немецкой компании Rheinmetall, так как было решено, что эти машины будут отремонтированы и позже доставлены на Украину, что не согласуется с нейтралитетом страны.

После этого, в начале августа, в отставку ушла президент RUAG Брижит Бек, которая выступала за поставки военной матчасти киевскому режиму: танков, 35-мм зенитных орудий, боеприпасов. При этом собственником RUAG является Швейцарская конфедерация. На этом фоне увольнение руководителя компании было воспринято как сигнал Берна об отказе передавать оружие ВСУ, даже через «посредников».
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16 комментариев
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  1. Normann
    Normann Вчера, 21:50
    0
    Так-то оно так, но когда-то уже это было...
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 21:59
      +5
      Понятно, что швейцарцев дожмут, но нам каждый день важен.
    2. Mister X
      Mister X Вчера, 22:14
      0
      С этими танками была афера в лучших традициях

  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 21:50
    +1
    С этой фирмой муть какая-то... Смотрел документальный фильм про этого мужика, который танки по 500 евро купил, так он внятно не мог объяснить зачем это сделал. Скорее всего. кто-то уже тогда готовился к войне и просто решил на этом заработать, а фирма эта обыкновенная прокладка...
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 22:00
      +5
      Цитата: Михаил-Иванов
      С этой фирмой муть какая-то... Смотрел документальный фильм про этого мужика, который танки по 500 евро купил, так он внятно не мог объяснить зачем это сделал. Скорее всего. кто-то уже тогда готовился к войне и просто решил на этом заработать, а фирма эта обыкновенная прокладка...

      Все они знают и понимают, только в своих ответах ходят около вопроса, ищут выгоднее продать.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 00:50
      0
      Смотрел документальный фильм про этого мужика, который танки по 500 евро купил, так он внятно не мог объяснить зачем это сделал.
      Ага, щазз. Он вам всю схему и раскрыл. laughing
      Ясно только одно. По любасу все дело в бабках.
      1. Тут подмазал.
      2. Там закупился.
      3. ...
      4. Профит.
  3. VicVic
    VicVic Вчера, 21:56
    +1
    Интересно сравнить между собой в танковом бою Леопард1 и Тигр.
    По-моему, Леопард должен быть расстрелян Тигром
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 22:03
      +2
      Цитата: VicVic
      Интересно сравнить между собой в танковом бою Леопард1 и Тигр.
      По-моему, Леопард должен быть расстрелян Тигром

      Не знаю, кто из них кого расстреляет первым, но наши бойцы уничтожат и того и другого наверняка.
    2. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 22:04
      +4
      Это сравнение типа , кто сильнее слон или кит. Слишком много факторов . Но если прям голое как доска поле и они друг на друга...Лео выиграет имхо.
      1. VicVic
        VicVic Сегодня, 01:09
        0
        Всё-таки, это не сдон и кит.
        Оба танка сделаны, можно сказать, на одном заводе. Хотя Тигр значительно старше, но за исключением ходовой был танком с достойным резюме. Более современный Леопард не снискал особых лавров за исключением шлейфа славы своих предков.
    3. михаилл
      михаилл Вчера, 22:20
      +2
      Цитата: VicVic
      Интересно сравнить между собой в танковом бою Леопард1 и Тигр.
      По-моему, Леопард должен быть расстрелян Тигром

      Безусловно, тигриная ахт-ахт это противотанковая пушка, подкалибер которой Леопард1 в любой проекции пробивает.
      Впрочем самая имба был Маус, пока ему скорость и ОФснаряды не понерфили.
  4. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон Вчера, 22:45
    +3
    500 евро за штуку?! Я б себе купил. И, возможно, не один. Друзьям на дни рождения
  5. guest
    guest Вчера, 23:26
    +2
    Заплачено 500 евро за штуку

    Это где так дёшево купить можно?
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 23:57
      0
      Цитата: guest
      Заплачено 500 евро за штуку

      Это где так дёшево купить можно?

      Иногда и бесплатно бывает.
      1. guest
        guest Сегодня, 00:07
        0
        Цитата: Румaтa
        Иногда и бесплатно бывает.

        А ведь наше МО вроде бы за каждый такой танк вознаграждение обещало.
  6. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 00:40
    0
    Цитата: guest
    Заплачено 500 евро за штуку

    Это где так дёшево купить можно?

    За морем телушка - полушка, да перевоз-то - рупь!