Украинский оператор сотовой связи в ходе благотворительной акции назвал цифры потерь армии Украины

Это общие потери ВСУ или потери только среди военнослужащих, которые были абонентами «Киевстара»?

Крупнейший оператор связи Украины «Киевстар» проводит примечательную благотворительную акцию, в которой призывает своих абонентов отправить особое сообщение. Менеджеры компании призывают украинцев отправить слово «Спасибо» на номер, который ранее принадлежал украинскому военнослужащему. Речь идёт о номерах телефонов сотовой связи военнослужащих, которые к настоящему моменту погибли.При этом в акции указано на то, что «400 тысяч героев уже никогда не смогут ответить на звонок и сообщение», и добавляется, что они «сложили голову за Украину».Такого рода сообщения от оператора сотовой связи Украины были опубликованы в ролике, на который успели обратить внимание в сети. Ролик «Киевстар» удалил, однако информация из него успела разойтись по сети. Внимание на «благотворительную акцию» обратил и председатель движения «Вместе с Россией» из Запорожской области Владимир Рогов.Он указывает на то, что таким образом украинский оператор обозначил реальные безвозвратные потери украинской армии с начала российской спецоперации. При этом Рогов задаётся вопросом:Официально власти Украины число потерь не называют, заявляя, что это относится к информации, которая может быть опубликована только после окончания боевых действий.