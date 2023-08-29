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Украинский оператор сотовой связи в ходе благотворительной акции назвал цифры потерь армии Украины

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Украинский оператор сотовой связи в ходе благотворительной акции назвал цифры потерь армии Украины

Крупнейший оператор связи Украины «Киевстар» проводит примечательную благотворительную акцию, в которой призывает своих абонентов отправить особое сообщение. Менеджеры компании призывают украинцев отправить слово «Спасибо» на номер, который ранее принадлежал украинскому военнослужащему. Речь идёт о номерах телефонов сотовой связи военнослужащих, которые к настоящему моменту погибли.


При этом в акции указано на то, что «400 тысяч героев уже никогда не смогут ответить на звонок и сообщение», и добавляется, что они «сложили голову за Украину».

Такого рода сообщения от оператора сотовой связи Украины были опубликованы в ролике, на который успели обратить внимание в сети. Ролик «Киевстар» удалил, однако информация из него успела разойтись по сети. Внимание на «благотворительную акцию» обратил и председатель движения «Вместе с Россией» из Запорожской области Владимир Рогов.

Он указывает на то, что таким образом украинский оператор обозначил реальные безвозвратные потери украинской армии с начала российской спецоперации. При этом Рогов задаётся вопросом:

Это общие потери ВСУ или потери только среди военнослужащих, которые были абонентами «Киевстара»?

Официально власти Украины число потерь не называют, заявляя, что это относится к информации, которая может быть опубликована только после окончания боевых действий.
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42 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 21:59
    +4
    Менеджеры компании призывают украинцев отправить слово «Спасибо» на номер, который ранее принадлежал украинскому военнослужащему. Речь идёт о номерах телефонов сотовой связи военнослужащих, которые к настоящему моменту погибли.


    При этом в акции указано на то, что «400 тысяч героев уже никогда не смогут ответить на звонок и сообщение», и добавляется, что они «сложили голову за Украину».


    Они уже в подвале СБУ?Эти менеджеры.

    За три месяца ВСУ добились крайне скромных тактических успехов ценой огромных потерь. Только в попытках взять штурмом посёлок Работино на запорожском направлении потери составили около 7000 военнослужащих. Именно столько украинских некрологов с пометкой «погиб у Работино» доступны в интернете. В реальности количество погибших в боях за посёлок больше – кто-то остался лежать в полях и лесопосадках, кто-то умрёт от ран в госпиталях.

    Британский политик Дэвид Кёртен написал, что в войне погибли более полумиллиона украинских мужчин и призвал прекратить финансирование режима Зеленского. Вряд ли цифры украинских потерь настолько высоки, но смело можно утверждать о более чем 300 тысяч убитых солдат и офицеров ВСУ, подтверждённых опять-таки некрологами в открытом доступе.Натовцы упрекают украинских генералов в нарушении первоначального плана контрнаступления, украинские генералы оправдываются, что натовская стратегия против русских не сработала.


    https://1rodina.ru/article/o-chyom-sheptalsya-s-natovcami-v-polshe-general-zaluzhnyy
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 22:05
      +7
      Официально власти Украины число потерь не называют, заявляя, что это относится к информации, которая может быть опубликована только после окончания боевых действий.

      Конечно будет опубликована, но что-то мне подсказывает - не вами. no
      1. guest
        guest Сегодня, 00:12
        0
        Цитата: Ясная
        Конечно будет опубликована, но что-то мне подсказывает - не вами.

        Но они сами могут пополнить этот список.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 00:03
      0
      Они уже в подвале СБУ?Эти менеджеры.
      Не они уже в майами. СМСки платные. Так, по мелочи - 100гривен.
      100*400000/37=Лям баксов с мелочишкой на дорогу. laughing
  2. Влодек
    Влодек Вчера, 22:07
    +4
    а сколько их не было абонентами Киевстар? кто им "спасибо" отправит? какое количество пшеков так сим карту украинскую и не успели купить? всем смс ка от Бандеры с кодом доступа в ад пришла...
    1. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 00:49
      +3
      Отправить "Спасибо", а в ответ придёт " Пожалуйста". На меня например 6 симок зарегистрировано, личная, рабочая + две для детей + ещё одна для магнитолы в авто и одна для сигнализации.... В случае чего меня за 6 убитых считать?
  3. Ясная
    Ясная Вчера, 22:08
    +11
    компании призывают украинцев отправить слово «Спасибо»

    Вот тупоголовые fool , пора-бы уже писать слово "Спасите!"
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 22:10
      +9
      Так спасибо или дякую?А то тут зрада намечается.
      1. Ясная
        Ясная Вчера, 22:13
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Так спасибо или дякую?А то тут зрада намечается.

        Ну, пусть дико орут "Спасите!", я не против. request
      2. guest
        guest Сегодня, 00:15
        0
        Да это уже не актуально надо писать исключительно на языке хозяина "thanks". laughing lol
    2. velikoros-88
      velikoros-88 Вчера, 22:21
      +1
      Цитата: Ясная
      компании призывают украинцев отправить слово «Спасибо»

      Вот тупоголовые fool , пора-бы уже писать слово "Спасите!"

      "Спасите наши души"
      Боюсь большинство людей уже не спасти, настолько извращено их сознание...
  4. отважный
    отважный Вчера, 22:09
    +7
    Денацификация идет полным ходом, это еще не конец
  5. Dizel200
    Dizel200 Вчера, 22:15
    0
    Вопрос не корректный,но а наши потери каковы?
    1. Dima68
      Dima68 Вчера, 22:58
      +2
      Ближе к 80 000, именно такую цифру указывал МакГрегор, когда приводил 400 000 в качестве украинских потерь.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 00:02
        0
        Цитата: Dima68
        Ближе к 80 000, именно такую цифру указывал МакГрегор, когда приводил 400 000 в качестве украинских потерь.

        Стыкуется с тем, что Путин о потерях говорил.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 22:18
    +4
    400 тысяч это по данным только одного оператора?
    Значит значительно больше. Цифра -более полумиллиона, ближе к реальности.
    Именно поэтому на Украине выгребают всех мужиков подряд от юнцов до пенсионеров.
  7. al3x
    al3x Вчера, 22:31
    0
    Интересная "перекличка". Кто-то сам себе отправил, по-любому. Да и фиг с ними.
  8. Есаул
    Есаул Вчера, 22:42
    +5
    Скорее всего это только по абонентам Киевстара данные.

    Кстати, вчера в телеграмме наткнулся на пост со фото справки о смерти очередного всушника из Винницы. Справка выдана 28 августа 2023 года за номером 7357 Винницким объединенным городским территориальным центром комплектования и социальной поддержки за подписью подполковника.
    Отсюда можно сделать вывод, что в Винницкой области с начала 2023 года было выдано уже более 7357 справок о смерти. Если посчитать долю Винницкой области в общем населении окраины (за вычетом подконтрольных нам территорий), то получится примерно 1 к 22. Статистически можно принять потери Винницкой области за средние по стране, соответственно кол-во погибших за 2023 год можно оценить как 7357 * 22 = 161 854. Сюда, конечно, не входят гниющие и неопознанные тела на полях сражений, иностранные наёмники и калеки, которые больше не могут воевать, поэтому кол-во выведенных из строя всушников за 2023 год можно смело умножать минимум на 2 и получим более 320 000 человек. Если прибавить погибших и покалеченных за прошлый год, то будет точно больше 500 тысяч...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 00:21
      -1
      Цитата: Есаул
      Если прибавить погибших и покалеченных за прошлый год, то будет точно больше 500 тысяч...

      спасибо. Очень толковые расчёты.
      Кстати!
      Борис Рожин:
      По состоянию 28 августа 2023 общее количество уничтоженных украинских офицеров, подтвержденное по открытым источникам, составляет 2483 человека, в числе которых 9 иностранцев.

      Один офицер на 200 солдат? Скорее, что смертность среди офицеров раз в 5 меньше, чем среди солдат.
  9. gmss
    gmss Вчера, 22:45
    +3
    интересно, откуда менеджеры компании получают информацию, что номер принадлежит военнослужащему и именно погибшему? все списки потерь согласовываются с киевстаром?
    зы. представляю как на смску приходит ответ от укробеженца из какой нибудь испании - " Нема за що!"
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 22:59
      +1
      Цитата: gmss
      интересно, откуда менеджеры компании получают информацию, что номер принадлежит военнослужащему и именно погибшему?

      Менеджеры компании призывают украинцев отправить слово «Спасибо» на номер, который ранее принадлежал украинскому военнослужащему. Речь идёт о номерах телефонов сотовой связи военнослужащих, которые к настоящему моменту погибли.

      Мама посылает СМС на номер погибшего сына, невеста- жениху, первоклассник- папе. Посылающие СМС люди либо точно знают, либо так или иначе предполагают гибель адресата. Только о стоимости СМС умалчивается, оно бесплатное?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 00:56
        0
        Цитата: михаилл
        Мама посылает СМС на номер погибшего сына, невеста- жениху, первоклассник- папе.

        Это уже 3 SMS на одного погибшего.
        Могут ещё и друзья, сослуживцы скинуть.
        => достоверность цифр сомнительна.
        Погрешность отклонений в обе стороны не ясна.
        1. михаилл
          михаилл Сегодня, 02:01
          0
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Это уже 3 SMS на одного погибшего.
          с
          Вот и возник у меня вопрос об оплате этих СМС.
          Крупнейший оператор связи Украины «Киевстар» проводит примечательную благотворительную акцию, в которой призывает своих абонентов отправить особое сообщение.

          Когда я слышу слово "благотворительность", то рефлекторно нажимаю на красную кнопку телефона.
    2. Dima68
      Dima68 Вчера, 23:01
      +1
      Это элементарно, Ватсон. Легко определить по региону нахождения абонента.
  10. умный_русский
    умный_русский Вчера, 22:47
    +3
    - Да земля им стекловатой, чего уж их - жалеть....
    Вырусь....

    Бачилы очи, що купувалы, тапер йишты, хочь обоцритесь....

    Итог - закономерен и - ожидаем!

    Ляхи, болглары, чехи, румыны и пр. молдоване - готовьтесь! Вы - следующие - на мясо...

    "А - насрать!!!", - как говаривал, бывало, в кругу друзей, за чашкой водки, Александр Васильевич_(не Масляков), граф Суворов, генералиссимус Российский...
    Поскольку всему миру известны РАТНЫЕ подвиги русского воинства!!!

    Сил, здоровья и - победы нашим, там....
  11. VicVic
    VicVic Вчера, 22:55
    +2
    У них продолжает работать мобильная связь, а оператор ещё и акции проводит ... Удивительная война. Тоже всякие Абрамовичи не позволяют свои активы уничтожить
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 00:23
      +1
      Цитата: VicVic
      У них продолжает работать мобильная связь, а оператор ещё и акции проводит ... Удивительная война. Тоже всякие Абрамовичи не позволяют свои активы уничтожить

      Контрольный пакет акций компании «Киевстар» принадлежит норвежской телекоммуникационной компании Telenor (54.2%), 40,1 % — ООО «Сторм» (российской группе компаний «Альфа»), 5,66% — ООО «Омега».
      Кто контролирует Киевстар?
      «Киевстаром» владеет телеком-холдинг Veon, принадлежащий олигархам Михаилу Фридману, Герману Хану и Андрею Косогову.
  12. rocket757
    rocket757 Вчера, 22:56
    0
    Официально власти Украины число потерь не называют
    Ну да, кто ж их всех считать будет, ведь отчитываться не перед кем...
  13. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 22:58
    +1
    «400 тысяч героев уже никогда не смогут ответить на звонок и сообщение», и добавляется, что они «сложили голову за Украину».

    Это те кто официально сдох сколько с канавах сгнили у дороги никто не скажет сколько наёмышей сколько нацей типа навоза которых и в плен почти не берут, сколько теробороны которых везде чисто как мясо используют а тяжёлых 300х ещё больше, ляпота за миллион уже.
  14. Бром4ег
    Бром4ег Вчера, 23:08
    +1
    Если ВСУ победят, то никого не будет интересовать, какие потери у них. В Харьковском контрнаступе они положили кучу чубов. Об этом писали даже в некоторых западных СМИ. Но успехи наступа были настолько впечатляющими, что про это никто не думал. Надеюсь, что наши мужики выстоят и победят.
  15. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 23:10
    +5
    Надеюсь это правда. Если перефразировать известное пен дос ское клише от Джефферсона: "Дерево американской свободы нужно время от времени поливать кровью всяких лохов вроде украинцев".
  16. Hashmaster
    Hashmaster Вчера, 23:18
    -2
    Интересно было бы найти первоисточник, поиск отправляет на этот сайт и ещё на парочку довольно сомнительных сайтиков.
  17. Ив762
    Ив762 Вчера, 23:41
    -1
    what Как "операторы" установили факты смерти абонента? Им девайсы сообщения: "абонент request не в зоне доступа сети" - отправляет, как кардиограмма выпрямляется.?.
    Или "операторам" сводки о потерях быстрее чем в штаб приходят.?.
    request Фигня какая-то. Выкладки на стол, иначе - нафиг.
    1. telobezumnoe
      telobezumnoe Сегодня, 01:30
      0
      оператор видит на какой вышке (соте) в последний раз был зарегистрирован абонент, все передвижения каждого абонента логируются, и по ним ясно, где и когда было последнее соединение с абонентом
  18. SanJoHun
    SanJoHun Вчера, 23:54
    +1
    Интересно откуда Киевстару знать об этом?
  19. Nord11
    Nord11 Сегодня, 00:48
    0
    Ну и суровая статистика войны.. на одного погибшего приходится 3-4 раненых. Из них один остается инвалидом из-за потери конечностей, серьезных ЧМТ и внутреполостных повреждений. И тут не учитываются психические травмы, порою выбивающие человека из общества..
  20. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 00:51
    0
    Цитата: Ив762
    what Как "операторы" установили факты смерти абонента? Им девайсы сообщения: "абонент request не в зоне доступа сети" - отправляет, как кардиограмма выпрямляется.?.
    Или "операторам" сводки о потерях быстрее чем в штаб приходят.?.
    request Фигня какая-то. Выкладки на стол, иначе - нафиг.

    Ну, если абонент вдруг не абонент? Если ранен, так снова звонит, а если перестал и к другим операторам не ушел, значит, умер. Или в плену. Или дезертировал. Результат для армии один и тот же.
  21. certero
    certero Сегодня, 00:55
    0
    Вот не верю. Если бы такое число погибших в которому добавилась бы в два-три раза больше раненых у противника войска же не осталось бы.
  22. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 01:19
    0
    Псковский аэропорт только что атаковали беспилотники. Пожар в районе аэропорта точно есть. Видно из города зарево. 4 ил-76 повреждены
    1. Озирис
      Озирис Сегодня, 01:30
      +1
      Если это правда, то это плохая новость - даже очень плохая ! Опять ПВО проворонило - не первый случай у нас . Вполне допускаю, что их дроны вели янки по GPS
      1. Акс Мэтт
        Акс Мэтт Сегодня, 01:55
        0
        Увы((( Из окна зарево было видно и взрывы поначалу приняли за грозу. Потом прочли в местной ленте новостей. А сейчас вот ещё и по Брянску прилетело…
  23. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 01:39
    0
    400к могли просто укатить за границу и выкинуть прошлую жизнь, вместе с паспортом. Симка не показатель, это расходник который меняют и выкидывают.