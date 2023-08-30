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45-й президент США: Из-за действий Байдена может начаться Третья мировая война

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45-й президент США: Из-за действий Байдена может начаться Третья мировая война

Бывший президент США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь обрушился с критикой в адрес действующего американского лидера-демократа Джо Байдена.


Мало того, что бесчестный Джо Байден тупой и некомпетентный, так оно ещё и сбрендил. Он – буйный сумасшедший со своими ужасными деревьями, угрожающими окружающей среде, открытыми границами и политикой министерства юстиции по оружию. Именно он является психической катастрофой, которая приведёт нашу страну в ад. Из-за действий этого человека может произойти Третья мировая война, без всяких на то причин

– негодует экс-хозяин Белого Дома.

Стоит отметить, что действующий глава американского государства уже неоднократно становился объектом жёсткой критики со стороны 45-го президента Соединённых Штатов. Не так давно, Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social также написал о том, что Байден сошёл с ума, назвав его «ментальной катастрофой» для США.

Обращает на себя внимание и тот факт, что Дональд Трамп по-прежнему продолжает занимать лидирующие позиции в опросах своих однопартийцев перед президентскими выборами, намеченными на 2024 год. Его внутрипартийный рейтинг приближается к 70%.

Напомним, что ранее бывший американский лидер заявил о подаче апелляции на решение Федерального суда столичного округа Колумбия о переносе разбирательства касательно событий вокруг штурма Капитолия, имевшего место 6 января 2021 года (за 2 недели до инаугурации Байдена) на 4 марта будущего года.
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15 комментариев
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  1. HAM
    HAM Сегодня, 13:40
    -2
    А тебя всё равно посадят! Хорошо,что не как с Кеннеди....пока.....достанешь-у "демократии" не заржавеет.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:41
    +1
    Насколько я помню этот бывший президент говорил что при нем бы СВО не было бы, так как он залил бы Украину оружием. И очень он хотел с Китаем повоевать. Он угрозами мировой войны мир спасал бы?
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 13:46
    +2
    Со времен "холодной войны" СССР(сейчас РФ) был объявлен главным врагом и эту доктрину тот же Трамп не удосужился отменить.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:47
    +2
    Мало того, что бесчестный Джо Байден тупой и некомпетентный, так оно ещё и сбрендил.
    Диагноз поставлен, пора вызывать "санитаров" с импичментом. Да кто же на это осмелится, а тем более допустит.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 14:14
      0
      Импичмент у них возможен, если президент «будет признан виновным в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках».

      Так что тупость и некомпетентность (и даже полный идиотизм) не могут быть поводом для импичмента.

      P.S. Кстати, в нашей конституции та же самая ситуация. laughing
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: dump22
        Импичмент у них возможен, если ...

        если кланы посчитают это необходимым, все остальное вторично
  5. fif21
    fif21 Сегодня, 13:54
    0
    Она уже началась . Удары по Псковскому аэродрому с территории стран НАТО , это прямая агрессия НАТО в отношении РФ . hi
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:00
      0
      Цитата: fif21
      Удары по Псковскому аэродрому с территории стран НАТО

      простите пожалуйста, факты есть?!!!!
      если да, то прошу их в студию!
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 14:47
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        простите пожалуйста, факты есть?!!!!

        Сам жду подтверждение или опровержение этой информации . hi
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:59
    0
    Бывший президент США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь обрушился с критикой в адрес действующего американского лидера-демократа Джо Байдена.
    чума на оба ваших дома!!!
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:59
    0
    Не припомню, что бы у них дома так глумились над президентами, Обама, Буш и далее по списку. Ну да ладно, им дома виднее, они гораздо ближе, чем мы. Да и отношение к душевнобольным у нас разное. У нас чудо в перьях ЛГБТ пойдет по улице, так в психушку свезут, если от граждан отбить успеют, а у них ничего, еще парочка присоединится.
  8. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 14:02
    0
    Президенты США меняются, а внешняя политика их страны практически неизменна. Выберут Трампа, или кого-то другого, никаких радикальных шагов предпринято не будет. А наговорить, наобещать накануне выборов можно много, что отнюдь не означает, что всё будет исполняться.
    "Вам не нравится этот президент? Можем поставить другого", - Дэвид Рокфеллер.
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 14:05
    0
    Дональд Трамп молодец!
    Мужику уже 77, а он по прежнему бодрый, живой, активный.
    Носится везде, выступает, дает интервью, в соцсетях сам пишет.
    Давай дальше работай, взбаламучивай сильнее болото.

    Надеюсь именно его выберут осенью 2024 вместо Бидона.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: dump22
      Надеюсь именно его выберут осенью 2024 вместо Бидона.

      и в чем вам радость, какая разница скорпион у власти или каракурт ?
  10. blackcat
    blackcat Сегодня, 14:27
    +2
    Они стоят друг друга , и вообще, милые бранятся только тешаться , они ссорятся только из-за способа развязывания мировой войны am