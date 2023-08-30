45-й президент США: Из-за действий Байдена может начаться Третья мировая война

Мало того, что бесчестный Джо Байден тупой и некомпетентный, так оно ещё и сбрендил. Он – буйный сумасшедший со своими ужасными деревьями, угрожающими окружающей среде, открытыми границами и политикой министерства юстиции по оружию . Именно он является психической катастрофой, которая приведёт нашу страну в ад. Из-за действий этого человека может произойти Третья мировая война, без всяких на то причин

Бывший президент США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь обрушился с критикой в адрес действующего американского лидера-демократа Джо Байдена.– негодует экс-хозяин Белого Дома.Стоит отметить, что действующий глава американского государства уже неоднократно становился объектом жёсткой критики со стороны 45-го президента Соединённых Штатов. Не так давно, Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social также написал о том, что Байден сошёл с ума, назвав его «ментальной катастрофой» для США.Обращает на себя внимание и тот факт, что Дональд Трамп по-прежнему продолжает занимать лидирующие позиции в опросах своих однопартийцев перед президентскими выборами, намеченными на 2024 год. Его внутрипартийный рейтинг приближается к 70%.Напомним, что ранее бывший американский лидер заявил о подаче апелляции на решение Федерального суда столичного округа Колумбия о переносе разбирательства касательно событий вокруг штурма Капитолия, имевшего место 6 января 2021 года (за 2 недели до инаугурации Байдена) на 4 марта будущего года.