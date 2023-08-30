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Российские бойцы контратаковали в районе села Вербовое на Ореховском направлении, вытеснив противника с нескольких позиций

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Российские бойцы контратаковали в районе села Вербовое на Ореховском направлении, вытеснив противника с нескольких позиций

Длящееся без малого три месяца контрнаступление ВСУ так и не принесло декларируемых до его начала Киевом результатов, в то время как российская армия не просто держит оборону, но и развивает успех на Купянском и Красно-Лиманском направлениях.


Российские каналы подтверждают публикуемую и в западной прессе информацию, что ВСУ удалось продвинуться на Ореховском направлении Запорожского фронта и вклинится в первую линию нашей обороны в районе села Работино. Сейчас противник при поддержке артиллерии старается развить успех, пытаясь обойти село в сторону Новопокровки и с запада на Вербовое. В то же время, центр Работино находится в серой зоне, ВС РФ продолжают удерживать южные окраины, украинские подразделения закрепились на севере населенного пункта.

Наша артиллерия и авиация продолжают массированно обрабатывать позиции врага, плотный огонь ведется по стягиваемым на этот участок резервам ВСУ. Одновременно российские бойцы контратаковали в районе села Вербовое, вытеснив противника с нескольких позиций. Командование ВС РФ ввело в бой находившиеся на доукомплектовании подразделения, ранее смененные 7-й ДШД. В Работино враг вводит тяжелую бронетехнику: у села уничтожен один танк «Леопард» и несколько бронемашин.



На данном участке фронта вскрыты признаки изменения стратегии ВСУ: после открытого недовольства Западом результатами украинской стратегической наступательной операции противник стягивает все силы в ударный кулак, стараясь достичь успеха до осенней распутицы.

Ночью ВКС РФ отработали ФАБами по лесополосам, судя по радиоперехватам у противника в районе Работино ситуация становится все хуже, резервы истощаются, эвакуационным группам ездить все тяжелее из за сильных обстрелов. Концентрация украинских БПЛА уменьшилась из-за активной работы наших РЭБ.

На Южно-Донецком направлении украинские военные закрепляются в практически разрушенных до основания Старомайорском и Урожайном, сюда ВСУ продолжают переброску дополнительных сил, готовясь к атаке в направлении Старомлиновки. Наша разведка наблюдает за перемещениями врага, по местам скопления живой силы и техники непрерывно наносятся артудары.



Хорошие новости приходят с Артемовского направления. К югу от города ВС РФ не только отбили все атаки на Клещеевку, но удачно контратаковали в районе Курдюмовки, взяв под контроль часть ранее утраченных позиций. Противник несет значительные потери, но попыток вести наступательные действия не оставляет, правда, без особого успеха.

На Купянском направлении российская армия продолжает наступление, как минимум постепенно выравнивая линию фронта у Кисловки и Нововодяного. В течение минувших суток был взят еще один опорник ВСУ в районе Синьковки. Все попытки противника контратаковать успешно отражены.

На Херсонском направлении уничтожены лодки, на которых противник вновь предпринял попытку высадить десант на острова в пойме Днепра.

Генштаб ВСУ сообщает о произошедших за вчерашний день тридцати боестолкновениях. В частности, ВС РФ атаковали в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской республики, а также в Марьинке и в районе Авдеевки.
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23 комментария
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 11:46
    +2
    Позавчера еще хриплая крыса в своем обращении упомянул Марьинку и Авдеевку. Я так и понял, что на Орехове всё у них очень плохо, коль Авдеевку вспомнил. Авдеевку они упоминают всегда когда дела плохи, намекая, что могут и дальше терроризировать Донецк, обстреливая мирных жителей. Крыса в агонии, не знает что делать.
    Я очень соболезную жителям Донецка. К сожалению, в ближайшем будущем мы ничего сделать не сможем. Но поверьте, они за все ответят!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:27
      +1
      Так крыса то в агонии?С чего бы нам и от Донецка ударирить дабы мирных жителей спасти?Или,не все так просто?Точнее крысе до агонии ой как далеко?
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 13:13
        -3
        Они понимают, что это начало конца. Крыть больше нечем, кроме Авдеевки и террора.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:47
    +2
    Бойцам огромное уважение, при этом идея воевать автомат на автомат при наличии разрушительного оружия (ЯО, вакуум, кассеты) тупиковая.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:47
    +1
    Потерь по нашим СМИ и военкорам у ВСУ просто караул, а по сообщениям тех же СМИ и военкоров натиск не ослабевает, атаки идут регулярно да на разных участках да ещё на протяжении 3 почти месяцев. Это странно.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:53
      -3
      Просто потери врага как обычно в 2-3 раза преувеличивают,
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:59
      +1
      Не особенно. Моб. потенциал там достаточный, страна на подсосе, поэтому выгрести можно всех до единого плюс д.е.р.ь.ма подвезти со своего мира. В этих условиях кремль изображает непойми что, точечно и конвенциально фехтуя в одиночку.Нормальный для нас выход не бодаться со всем миром через укрорейх а связь эту нарушить и задушить г.а.д.и.ну.
    3. Евгений Попов_3
      Евгений Попов_3 Сегодня, 12:03
      -2
      Какой "караул"? Тот же Конашков о сотне-две в сутки озвучивает. Для ВСУ это не критично
    4. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:03
      +5
      Они готовились наступать собрали резервы, получили технику и боеприпасы, что странного в том, что у них пока есть определенный ресурс?
      Но, другой вопрос, что этот ресурс не бесконечен и у него будет предел, тогда и начнется настоящий расклад. Сегодняшняя тактика хохла не оставляет ему шансов на победу, попросту люди закончатся. Да и с техникой будут проблемы.
      Наши на Запорожском направлении все грамотно организовали, бои тяжелые, но противник то дохнет пачками и практически не движется.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 12:12
        +4
        Сегодняшняя тактика хохла не оставляет ему шансов на победу, попросту люди закончатся. Да и с техникой будут проблемы.
        Скажем так, наступательный потенциал иссякнет. Это еще не сразу. Но, качество солдата уже плохое, уже сами начинают выходить на наши частоты, самострелы есть. Далее - только хуже.
        Скоро уход в глухую оборону. Это начало конца.
    5. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: Ропот 55
      Потерь по нашим СМИ и военкорам у ВСУ просто караул, а по сообщениям тех же СМИ и военкоров натиск не ослабевает, атаки идут регулярно да на разных участках да ещё на протяжении 3 почти месяцев. Это странно.


      Подробнее про боевые действия с картами на сегодняшний день по ссылкам ниже.

      https://dzen.ru/a/ZO3-kfthzAHx7WE3

      https://dzen.ru/a/ZO7zZ8bJOkHrBnRq
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:47
    +1
    Мы должны вести борьбу с укронаыизмом до полного уничтожения его носителей.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:53
    +2
    Ложка меда это конечно хорошо на фоне последних провалов ПВО и массовых прилетов. Только утром в среду не очень сладко. Транспортники жалко, на ВО народ радовался каждому введенному в эксплуатацию после модернизации, а тут, пожалуйте бриться.
    Не, конечно прорвемся, что было, то было, никто не знает, что еще будет. Разберемся.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:53
    +2
    "Старомайорское противник вчера активизировался, загнал в лесополосы к северу от Приютного подразделения теробороны численностью до роты, сначала их проредили артой и тяжёлым вооружением, потом штурмовики из 127 мсд сходили на зачистку, после которой 15 оставшихся боевиков были уничтожены. Эти же штурмовики сильно удивились, когда в разговоре им сообщили, что противник успел заявить о каком-то продвижении на данном направлении." телеграмм канал Воин DV good
  7. vet
    vet Сегодня, 11:53
    -2
    Идут позиционные бои местного значения в духе 1 мировой войны. Такое впечатление, что учебники о стратегии и тактике времен 2 мировой в российском генштабе и МО утеряны, а двоечники-генералы в академиях прогуляли лекции, где говорилось о тактике блицкригов Гудериана или советской операции "Багратион".
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:01
      -3
      vet hi, когда проводились указанные вами операция и коммандовал указанный вами организм, не было и половины тех технологий и оружия что есть сейчас, и это надо учитывать, в описываемое вами время народ СССР воспитывался по другим законам и пдумал по другому, количество солдат в армиях было другое, а главное тогда была ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, а сейчас проводиться С. В. О.
      1. Евгений Попов_3
        Евгений Попов_3 Сегодня, 12:08
        0
        До ВОВ был халкин-гол, финская кампания и польская. Дело не в названии совсем
      2. Tma197725
        Tma197725 Сегодня, 12:28
        -1
        Это вы солдатам расскажите разницу между СВО и ВОВ , судя по уровню самопожертвования среди наших они так не думают. Идёт выманивание крыс из норки, то о чем тут так долго говорили . Бои в обороне на степной местности при превосходстве в небе мечта каждого полководца ,идёт реальное перемалывание сил противника, пружина сжимается и по законам физики отыграет в обратку ещё с большей силой .
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:04
      -1
      Будем сидеть в обороне, покуда противник кулаки не сотрет и как говаривали Песков/Лавров/Шувалов и т.п. стратеги - "перебесится". Чего еще ждать от "вхожденцев", перестроивших под свою цель всю структуру экономики (сырьевой уклон, независимый центробанк). В лучшем случае - долгое осознание с долгими ломками.
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:06
      -1
      Нет сил на эти операции. К такому масштабу боевых действий мы не готовились. А НАТО вообще не действует войсковыми операциями, у них всегда была тактика как сейчас у хохла. И эта тактика провальная. Даже в самом НАТО это уже осознали и чешут репу, как им теперь свои стратегии перестраивать...
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:51
    +1
    Для России очень опасно, если Украина закрепит свое небольшое наступление в районе Работино. Если вы не контратакуете решительно и немедленно, вы можете проиграть войну и потерпеть катастрофу. Вы должны использовать все оружие из своего арсенала, чтобы нейтрализовать наступление украинцев и закрыть фронт.
  9. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:08
    +2
    Значит правда .... ВСУ уже от Работино дальше наступают на Вербовое , расширяют горловину прорыва
  10. Петрович44
    Петрович44 Сегодня, 14:17
    +1
    На Купянском направлении российская армия продолжает наступление, как минимум постепенно выравнивая линию фронта у Кисловки и Нововодяного. В течение минувших суток был взят еще один опорник ВСУ в районе Синьковки.

    Сколько там этих опорников осталось до Купянска, хотелось бы знать для понимания картины. Сотня, две?