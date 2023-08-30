Российские бойцы контратаковали в районе села Вербовое на Ореховском направлении, вытеснив противника с нескольких позиций

Длящееся без малого три месяца контрнаступление ВСУ так и не принесло декларируемых до его начала Киевом результатов, в то время как российская армия не просто держит оборону, но и развивает успех на Купянском и Красно-Лиманском направлениях.
Российские каналы подтверждают публикуемую и в западной прессе информацию, что ВСУ удалось продвинуться на Ореховском направлении Запорожского фронта и вклинится в первую линию нашей обороны в районе села Работино. Сейчас противник при поддержке артиллерии старается развить успех, пытаясь обойти село в сторону Новопокровки и с запада на Вербовое. В то же время, центр Работино находится в серой зоне, ВС РФ продолжают удерживать южные окраины, украинские подразделения закрепились на севере населенного пункта.
Наша артиллерия и авиация продолжают массированно обрабатывать позиции врага, плотный огонь ведется по стягиваемым на этот участок резервам ВСУ. Одновременно российские бойцы контратаковали в районе села Вербовое, вытеснив противника с нескольких позиций. Командование ВС РФ ввело в бой находившиеся на доукомплектовании подразделения, ранее смененные 7-й ДШД. В Работино враг вводит тяжелую бронетехнику: у села уничтожен один танк «Леопард» и несколько бронемашин.
На данном участке фронта вскрыты признаки изменения стратегии ВСУ: после открытого недовольства Западом результатами украинской стратегической наступательной операции противник стягивает все силы в ударный кулак, стараясь достичь успеха до осенней распутицы.
Ночью ВКС РФ отработали ФАБами по лесополосам, судя по радиоперехватам у противника в районе Работино ситуация становится все хуже, резервы истощаются, эвакуационным группам ездить все тяжелее из за сильных обстрелов. Концентрация украинских БПЛА уменьшилась из-за активной работы наших РЭБ.
На Южно-Донецком направлении украинские военные закрепляются в практически разрушенных до основания Старомайорском и Урожайном, сюда ВСУ продолжают переброску дополнительных сил, готовясь к атаке в направлении Старомлиновки. Наша разведка наблюдает за перемещениями врага, по местам скопления живой силы и техники непрерывно наносятся артудары.
Хорошие новости приходят с Артемовского направления. К югу от города ВС РФ не только отбили все атаки на Клещеевку, но удачно контратаковали в районе Курдюмовки, взяв под контроль часть ранее утраченных позиций. Противник несет значительные потери, но попыток вести наступательные действия не оставляет, правда, без особого успеха.
На Купянском направлении российская армия продолжает наступление, как минимум постепенно выравнивая линию фронта у Кисловки и Нововодяного. В течение минувших суток был взят еще один опорник ВСУ в районе Синьковки. Все попытки противника контратаковать успешно отражены.
На Херсонском направлении уничтожены лодки, на которых противник вновь предпринял попытку высадить десант на острова в пойме Днепра.
Генштаб ВСУ сообщает о произошедших за вчерашний день тридцати боестолкновениях. В частности, ВС РФ атаковали в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской республики, а также в Марьинке и в районе Авдеевки.