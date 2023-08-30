Закрытие многочисленных европейских промышленных предприятий не только несет в себе негативные последствия для экономики государств Евросоюза, но и приводит к более позитивным результатам. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.По утверждению западного СМИ, закрываясь, европейские заводы перестают потреблять газ. Соответственно, снижается общий уровень потребления газа в Европе и в мире в целом, и это способствует снижению цен на «голубое топливо».После введения антироссийских санкций только в Германии промышленность демонстрирует сокращение темпов производства на протяжении последних 14 месяцев. Германия, некогда потреблявшая большое количество российского газа, сейчас очень сильно снизила масштабы поставок газа. В итоге цены на газ растут не столь высокими темпами, как могли бы расти при сохранении спроса со стороны заводов и фабрик.Банк Morgan Stanley недавно дал прогноз по поводу дальнейших масштабов спроса на «голубое топливо» на европейском рынке. Как утверждает финансовая организация, совокупный объем спроса на газ в Европе будет на 15% ниже средних показателей спроса на газ за последние пять лет. За то, чтобы избежать масштабного энергетического кризиса, Европа расплачивается рецессией промышленного производства. Соответственно, сокращаются и темпы экономического роста.Таким образом, западные СМИ пытаются оправдать совершенно вредную для Европы энергетическую политику, от которой выигрывают США. Перспективы развития европейской промышленности в текущей ситуации весьма печальны, но США как конкурент Евросоюза, понятное дело, будут пытаться рассказать европейским государствам, что закрытие заводов и фабрик им якобы «выгодно».