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Западное СМИ назвало плюсы закрытия европейских предприятий из-за газового кризиса

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Западное СМИ назвало плюсы закрытия европейских предприятий из-за газового кризиса

Закрытие многочисленных европейских промышленных предприятий не только несет в себе негативные последствия для экономики государств Евросоюза, но и приводит к более позитивным результатам. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.


По утверждению западного СМИ, закрываясь, европейские заводы перестают потреблять газ. Соответственно, снижается общий уровень потребления газа в Европе и в мире в целом, и это способствует снижению цен на «голубое топливо».

После введения антироссийских санкций только в Германии промышленность демонстрирует сокращение темпов производства на протяжении последних 14 месяцев. Германия, некогда потреблявшая большое количество российского газа, сейчас очень сильно снизила масштабы поставок газа. В итоге цены на газ растут не столь высокими темпами, как могли бы расти при сохранении спроса со стороны заводов и фабрик.

Банк Morgan Stanley недавно дал прогноз по поводу дальнейших масштабов спроса на «голубое топливо» на европейском рынке. Как утверждает финансовая организация, совокупный объем спроса на газ в Европе будет на 15% ниже средних показателей спроса на газ за последние пять лет. За то, чтобы избежать масштабного энергетического кризиса, Европа расплачивается рецессией промышленного производства. Соответственно, сокращаются и темпы экономического роста.

Таким образом, западные СМИ пытаются оправдать совершенно вредную для Европы энергетическую политику, от которой выигрывают США. Перспективы развития европейской промышленности в текущей ситуации весьма печальны, но США как конкурент Евросоюза, понятное дело, будут пытаться рассказать европейским государствам, что закрытие заводов и фабрик им якобы «выгодно».
Использованы фотографии:
Википедия/Fletcher6
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25 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:50
    +12
    Закроют предприятия и появится много свободного времени.Свобода.Можно на воздухе погулять. wink
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:57
      +8
      Ну да.... воздух такой чистый, чичты, а уж сытный какой, прям ням ням. laughing
      1. krot
        krot Сегодня, 12:12
        +2
        У них коровы же пердят много, чтобы воздух был чистым)) Вот когда они избавят своих людей 48 гендеров от коров и бычков, тогда исполнится мечта Гретты Тумберг. И воздух чистый, и в животе травка, которую будут сами жевать вместо мяса)) И кастрюлеголовые им в рот заглядывают еще)) Зачем цирк нужен...))
        Далее знаменитая цитата С.Лаврова..)
        1. aakvit
          aakvit Сегодня, 13:32
          0
          Так сами станут от той травки пердеть, не хуже коровок и бычков! wassat drinks
      2. ASAD
        ASAD Сегодня, 12:16
        -3
        Справедливости ради сегодня вышел отчёт Газпрома,показатели плохие .А это крупнейший налогоплательщик. В США газ на минимумах ,полосатые в плюсе будут.
        1. krot
          krot Сегодня, 12:22
          +2
          Справедливости ради:
          Уровень 2019 года: удешевление рубля вывело «Газпром» в лидеры отрасли
        2. rocket757
          rocket757 Сегодня, 12:58
          +1
          Справедливости ради, ВСЕГДА, коньюнктура рынка влияет на... разное, доходы физ лиц, предприятий, компаний и даже государств.
          Вопрос... углеводороды от того становятся каким то бросовым ресурсом? Сегодня так, завтра эдак, а "БУТЫЛКА ВСЕГДА ВЕШЬ"!
          Мы, со своими природными богатства и не попадём, потому ка самодостаточны, к тому ж умеем защищать своё.
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 12:22
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Закроют предприятия

      Некоторые переносят в Штаты, или Азию.
      Там будут загрязнять окружающую среду.
      Блюмберг пишет для даунов
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 12:27
      +8
      При Ельцине россиянам рассказывали: про "плюсы" от закрытия промышленных предприятий
      До сих пор народ и страна ощущают эти "прелести".
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:53
    +5
    А спрос на товары которые производились при помощи этого газа тоже снижается? Или как?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:04
      +4
      Цитата: Ропот 55
      А спрос на товары которые производились при помощи этого газа тоже снижается? Или как?

      Нет. Теперь немчики не свои, а русские удобрения покупают.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Ропот 55
      А спрос на товары которые производились при помощи этого газа тоже снижается? Или как?

      Ну, примерно как "Хорошо, что мне трамваем ноги отрезало - на ботинках сэкономлю".
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 11:54
    +10
    Феерично, а снижается потребление газа, люди теряют работу, меньше тратят, меньше покупают, инфляция снижается, голодный живет дольше, одни плюсы. Даешь закрытие всех заводов в ЕС, во счастье наступит.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:03
      +2
      Виктор Сергеев hi, если товары потребления привозят откуда то то и цена за транспортировку добавляется соответственно цены то растут.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:56
    +1
    По утверждению западного СМИ, закрываясь, европейские заводы перестают потреблять газ. Соответственно, снижается общий уровень потребления газа в Европе и в мире в целом, и это способствует снижению цен на «голубое топливо».
    . Прикольно... все, больше нечего сказать.. fool laughing
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 13:35
      0
      Как там пелось: "Всё хорошо, прекрасная маркиза, за исключеньем одного..." laughing
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:58
    +1
    Германия, некогда потреблявшая большое количество российского газа, сейчас очень сильно снизила масштабы поставок газа. В итоге цены на газ растут не столь высокими темпами, как могли бы расти

    ***
    — На сжиженный американский газ это не распространяется!" ...
    ***
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:00
    +3
    что закрытие заводов и фабрик им якобы «выгодно».
    ...очень даже выгодно...поднебесная скорей всего это оценила...да и нам проще...нет заводов нет параходов...и танков
  7. Русский Медведь_2
    Русский Медведь_2 Сегодня, 12:01
    +3
    Вот и отлично больше свободного времени у рабочих будет да и воздух чище.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    +4
    ... но и приводит к более позитивным результатам
    Вот это Bloomberg завернул. Оказывается закрытие предприятий в Европе влечет в итоге падение цен на газ. Вот только кто же потом будет потреблять этот "дешевый газ" (а дешовый ли?) если предприятия схлопнутся? Прямо софистика какая-то.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:31
      +1
      Да вроде ещё с год назад европейский бизнес стал уходить в США. Для населения наверно что то придумают, а вот мигрантам будет сложно. Вообще интересно будет взглянуть на ситуацию там лет через 10.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:28
    +1
    Когда будет не в моготу, снова уголек копать начнут, спираль истории никто не отменял.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:40
    +1
    Шриланка на эконавозе обвалилась, теперь ес с промкой, и в обоих случаях это очень (авторитетное) издание прям елеем растекалось от восторгов по перспективам! В плюсе оба раза ребята из сша. Велком на грабли еще раз.
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:58
    +1
    А еще на территории БАСФ или Даймлер можно построить много ЖК для понаехов. И платных сортиров на 37 гендеров.
  12. alystan
    alystan Сегодня, 13:51
    0
    Немецкий концерн BASF (мировой лидер химической отрасли) часть производственных мощностей собирался разместить в США по причине дешевизны газа. И даже кое-где еще. Просто потому, что из-за резкого подорожания газа в Европе крупнейший в ФРГ индустриальный потребитель газа сократил его использование на 30%. А ведь еще недавно BASF и его дочка Wintershall были активными и привилегированными партнерами "Газпрома". А что совсем недавно было и представить даже невозможно, BASF стало выгоднее покупать аммиак, чем производить его (?!)

    "Красочно" выглядит картина скукоживания немецкой экономике по данным январьского отчета Федерального статистического управления Германии (Destatis), согласно которому особенно значительным было снижение в химическом и энергоемком секторах. Промышленное производство в Германии в декабре упало ниже прогнозного уровня. Круглогодичное промышленное производство также отстает от показателей предыдущего года.

    В декабре, с учетом сезонных и календарных корректировок, промышленное производство Германии сократилось на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым большим снижением с марта 2022 года.

    Промышленное производство в декабре было на 3,9% ниже, чем годом ранее, в то время как годовой дефицит составил 0,5% в ноябре.

    Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 2,1% в декабре с учетом сезонных и календарных корректировок по сравнению с ноябрем и было на 2,2% ниже, чем в декабре прошлого года.

    Что касается промышленного производства, то производство потребительских товаров увеличилось на 0,3% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. Производство средств производства осталось неизменным, производство сырья и полуфабрикатов сократилось на 5,8%. Производство химического сырья сократилось на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

    Производство энергии упало на 2,3% в декабре, а производство строительных материалов - на 8,0% по сравнению с предыдущим месяцем.

    Энергоемкое производство в обрабатывающей промышленности резко упало в декабре, на 6,1% по сравнению с ноябрем и на 19,6% по сравнению с годом ранее.