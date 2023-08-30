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Французская пресса: Украинские власти являются главными подозреваемыми в организации диверсии на «Северных потоках»

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Французская пресса: Украинские власти являются главными подозреваемыми в организации диверсии на «Северных потоках»

Вслед за появлением в немецкой прессе публикаций, в которых главным подозреваемым в подрыве ниток российских газопроводов "Северные потоки" называются украинские спецслужбы, практически аналогичный материал опубликовало французское издание Le Figaro.


В материале со ссылкой на источники в немецкой прокуратуре утверждается, что для совершения теракта была использована арендованная в немецком порту Варнемюнде яхта "Андромеда", следовавшая к датскому острову Борнхольм.

Сообщается, что органами следствия на борту судна были обнаружены следы взрывчатого вещества октоген (HMX), предназначенного для применения под водой. Аналогичные фрагменты были после диверсии обнаружены на пробитых трубах газопровода. Также, по данным прокуратуры ФРГ, аренда судна была оплачена польским турагентством Feeria Lwowa, руководителем которого значится проживающая в Киеве 54-летняя гражданка Украины Наталья А.

Также была установлена личность одного из членов экипажа - им оказался гражданин Украины Валерий К., арендовавший яхту и воспользовавшийся для этого поддельным молдавским удостоверением личности. Сообщается, что он является кадровым военнослужащим украинской армии, прикрепленным к 93-й механизированной бригаде ВСУ.

Утверждается, что экипаж из шести человек, среди которых присутствовали боевые пловцы и врач, действовал по прямому приказу главкома ВСУ Залужного. При этом власти ряда стран Запада якобы были осведомлены о планах украинского руководства.
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:11
    +5
    Утверждается, что экипаж из шести человек, среди которых присутствовали боевые пловцы и врач, действовал по прямому приказу главкома ВСУ Залужного.

    ***



    "Місяць на небі, зіроньки сяють,
    Тихо по морю човен пливе" ...
    ***
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:14
      -1
      Ну да, эти самые шесть человек из инфы выше.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:15
    +4
    Вот и Францмя присоединилась к теме, которую активно раздувают в немецких СМИ и вероятно не без "подсказки" англосаксов. Так старательно уже долгое время пытаются вину за подрыв газопроводов переложить на Украину, что даже "белые нитки", которыми это сшито трещат по швам. Тут даже Станиславский не нужен, что бы сказать: "Не верю!"
  3. vet
    vet Сегодня, 12:16
    +2
    Слишком сложная работа для украинцев. Специалисты такого уровня есть у США и Британии. Украинцев просто используют, как терпил, на которых сейчас можно повесить все, что угодно - не пикнут.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:28
      -3
      Сложная чем? После учений наты там в этой балтийской луже, карта дна в HD качестве наверно. Пришёл по координатам, само собой которые дали, опустился в профи снаряге(она продаётся) на 50 метров, при сертификате профи само собой, а не на 10 метров как в Турции. Ну и всё.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 12:42
        +1
        Она сложная потому что без согласия госдепа такую работу провести решительно невозможно
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:17
        0
        Цитата: Копчёный
        Сложная чем?

        Провести укроподлодку или надувные катера с диверсами из Черного моря в Балтийское вокруг Европы.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:32
      +1
      По европейской версии, наняли частников: водолазов-глубоководников, ветеранов работ на нефте-газовых шельфах.
      Обошлись без мини-ПЛ и батискафов.
      Если бы были замешаны британцы или американцы, то французы - назло! - обязательно бы про это рассказали. У них вечные терки с англо-саксами.
      1. 41 РЕГИОН
        41 РЕГИОН Сегодня, 13:11
        -1
        Цитата: voyaka uh
        сли бы были замешаны британцы или американцы, то французы - назло! - обязательно бы про это рассказали.

        Что бы французы молчали в тряпочку и существуют жёлтые жилеты....
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:19
        0
        Цитата: voyaka uh
        У них вечные терки с англо-саксами.

        Устаревшие данные, времен мировых войн. Сейчас это одна натовская шайка.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 14:41
          0
          В обеих мировых войнах, хочу напомнить, французы и англо-саксы были союзниками.
          Разногласия начались при Де Голле и когда коммунисты активно вошли в Парламент Франции. Тогда Францию практически "исключили" из НАТО. В эпоху Брежнева Франция была одной из самых "просоветских" западных стран.
          "Терки" с Америкой оттуда.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:18
    0
    Не все правильно делают, если следствие выйдет на полосатых и бритов, как объясняться перед союзником по нате? А тут "все в ажуре" - куклы... Ну запинает немчура своего шмольца, что с того? Усидит, ладно, нет, тоже не беда, у бритов вон уже третий за год..... Кеклы - самый лучший вариант, но правда иная, и мы об этом знаем..................
  5. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 12:18
    +3
    а... ну да, ну да. если что всё вали на покойника. с него то взять нечего. request
  6. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 12:19
    0
    Хоть и не верится, что это идея укp.руководства, хорошо хоть на Россию всё перестали валить.
  7. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 12:22
    0
    Я думаю эта яхта которая там появилась,это лишь прикрытие, чтобы можно было на них,мол у них война,они и взорвали,а на самом деле всё сделали США и Британия.Так же как и сегодня удары по Пскову, ясно что БПЛА из Прибалтики прилители, они провоцируют Россию на большую войну,по другому они из того положения в каком они оказались не выйдут,от доллара постепенно отказываются, страны с ресурсами сбиваются в группу,а долги в 31 триллион нужно списать, повышение госдолга не может вечно продолжаться.
    1. Комментарий был удален.
  8. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 12:30
    -1
    Если и были задействованы укропитеки, то только как исполнители, а для подготовки и обеспечения такого терракота у них нет возможности. Да и без отмашки из побеленного дома на такую диверсию никто бы и не решился - интересы слишком сильных сторон затрагивает проект.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:32
    +1
    Французская пресса: Украинские власти являются главными подозреваемыми в организации диверсии на «Северных потоках»
    . Реального, непредвзятого расследования нет и не будет... бред всяких разныслушать не интересно.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:53
      0
      думаю, что точка не возврата уже пройдена
      РФ начала каждый месяц набирать рейтинг, а Европа терять
      и расследование и торг, компромиссы, уступки будут
      Но финальное решение - на условиях минимум 70 на 30, как бы даже не 85/15 в пользу РФ
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:01
        +1
        Нет ничего невозможного, но то, невозможное, кто то должен сделать возможным, да просто сделать, в конце концов.
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:53
    0
    На Википедии полно статей, у которых в подзаголовке написано, что теракт провели сотрудничавшие с США ультраправые радикалы, спецслужбы США об этом знали, но ничего не сделали. Например теракты в Италии на площади фонтана и в других местах, или когда кубинские эмигранты взорвали кубинский самолёт в октябре 1976 года. Так называемое правдоподобное отрицание. Очень странно, что наша пропаганда не качает эти доказанные преступления, ограничившись одной пробиркой. При том, что сибирскую язву Саддаму продали США в 1984 году типа в исследовательских целях
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 13:11
    +1
    Утверждается, что экипаж из шести человек, среди которых присутствовали боевые пловцы и врач, действовал по прямому приказу главкома ВСУ Залужного. При этом власти ряда стран Запада якобы были осведомлены о планах украинского руководства.
    То есть, Россия сейчас имеет полное право предъявить счет "властям ряда стран Запада, украинскому руководству, лично Залужному и Буданову"?
  12. alystan
    alystan Сегодня, 13:27
    0
    Их можно подозревать в подстрекательстве и в соавторстве идеи подрыва Северных потоков, но только не называть их исполнителями теракта.
  13. Дво
    Дво Сегодня, 14:24
    0
    Хорошая сказка про Украину ,нет у них таких тех средств и таких воен специалистов, по диверсиям под водой.