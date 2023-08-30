Вслед за появлением в немецкой прессе публикаций, в которых главным подозреваемым в подрыве ниток российских газопроводов "Северные потоки" называются украинские спецслужбы, практически аналогичный материал опубликовало французское издание Le Figaro.В материале со ссылкой на источники в немецкой прокуратуре утверждается, что для совершения теракта была использована арендованная в немецком порту Варнемюнде яхта "Андромеда", следовавшая к датскому острову Борнхольм.Сообщается, что органами следствия на борту судна были обнаружены следы взрывчатого вещества октоген (HMX), предназначенного для применения под водой. Аналогичные фрагменты были после диверсии обнаружены на пробитых трубах газопровода. Также, по данным прокуратуры ФРГ, аренда судна была оплачена польским турагентством Feeria Lwowa, руководителем которого значится проживающая в Киеве 54-летняя гражданка Украины Наталья А.Также была установлена личность одного из членов экипажа - им оказался гражданин Украины Валерий К., арендовавший яхту и воспользовавшийся для этого поддельным молдавским удостоверением личности. Сообщается, что он является кадровым военнослужащим украинской армии, прикрепленным к 93-й механизированной бригаде ВСУ.Утверждается, что экипаж из шести человек, среди которых присутствовали боевые пловцы и врач, действовал по прямому приказу главкома ВСУ Залужного. При этом власти ряда стран Запада якобы были осведомлены о планах украинского руководства.