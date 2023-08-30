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На Кронштадтском морском заводе завершена подготовка сухого дока для принятия атомного ледокола «Урал»

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На Кронштадтском морском заводе завершена подготовка сухого дока для принятия атомного ледокола «Урал»

На Кронштадтском морском заводе завершены подготовительные работы в самом большом сухом доке, куда будет заведен атомный ледокол "Урал" проекта 22220 для проведения планового докования. Об этом говорится в сообщении Объединенной судостроительной корпорации.


"Урал" поставят в док имени Велещинского, данному сооружению на 2023 году исполнилось уже 109 лет. Длина дока составляет 236 метров, он один из самых длинных сухих доков в России. Так что атомный ледокол "Урал", длина которого составляет 173 метра, в него поместится свободно. Схема установки ледоколов проекта 22220 в данный док была опробована в 2021 году при доковании головного ледокола проекта "Арктика", после чего доработана с учетом приобретенного опыта.

Как сообщается, на подошве дока установили около 1000 кильблоков и 70 больших утяжелённых доково-опорных устройств, вокруг дока разместили пять утяжелённых конструкций, которые будут использованы для крепления канатов вместо штатных кнехтов. С их помощью в док будет заведен ледокол. После установки атомохода в доке, специалисты завода проведут осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса.

О том, что атомный ледокол "Урал" отправится на Кронштадтский морской завод сообщалось еще в июле этого года. Согласно контракту, все ледоколы проекта 2220 плановое обслуживание проходят на Балтике, а не в Мурманске, как все остальные. Изначально планировалось, что "Урал" прибудет в Кронштадт в конце июля, но потом сроки перенесли на конец августа. На заводе прибытие ледокола ожидают 31 числа, он должен зайти в гавань предприятия. Когда начнется операция по заведению атомохода в док не уточняется.

Универсальный атомный ледокол "Урал" является вторым серийным и третьим ледоколом проекта 22220, построенным для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
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10 комментариев
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  1. km-21
    km-21 Сегодня, 12:16
    -5
    Кронштадт находится в шаговой близости от территории НАТО. Вчера от НАТО прилетели беспилотники и очень успешно поразили российские самолеты в Пскове. Существуют ли гарантии того, что не будет атакован сухой док в Кронштадте? Особенно в ситуации, когда Россия практически не отвечает на предыдушие натовские атаки (удары по Украине не в счет).
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:21
      -2
      Сплюньте,и постучите по дереву.Судя по происходящему,не надо подбрасывать идею убыткам.Там и местно хрени хватает-регион либерастный
    2. Deck
      Deck Сегодня, 12:23
      -2
      Особенно с учетом того что на борту 2 ядерных реактора РИТМ-200 и это территория Санкт-Петербурга
    3. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 12:25
      0
      Вообще то если это будет доказано , что беспилотники были запущены из стран НАТО , то можно и нужно ответить . И нато не может объявить о приведении в действие параграф 5 этой организации . Они начали .
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:36
        +2
        Вот Вы сами то верите,в то что написали?Шулеров и махинаторов за карточным столом обычно бьют,а не доказывают,что они мухлюют.А это шулеры и махинаторы -мирового масштаба.Да и у наших с принятием решений не очень..От слова СОВСЕМ
    4. Zoer
      Zoer Сегодня, 13:21
      +1
      Цитата: km-21
      Существуют ли гарантии того, что не будет атакован сухой док в Кронштадте?

      Конечно существует!!! Дочь министра обороны там бюджетные миллиарды осваивает. Правда на развлекательные парки и фестивали. Наверное не посмеют НАТОвцы такую красную линию переступить... Но это не точно! laughing
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:37
    -3
    Сухой док цесаревича Алексея в Кронштадте, тяжелое наследие проклятого царизма. Коммунисты, те мыслили стратегически - купили ПД-50 в Швеции, чтобы в перспективе на металлолом сдать (к сожалению утонул). А с сухого дока прибыли нет, ничего не продать и не пропить.



    1. Zoer
      Zoer Сегодня, 13:31
      +5
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Сухой док цесаревича Алексея в Кронштадте, тяжелое наследие проклятого царизма. Коммунисты, те мыслили стратегически - купили ПД-50 в Швеции, чтобы в перспективе на металлолом сдать (к сожалению утонул). А с сухого дока прибыли нет, ничего не продать и не пропить.

      Дядь петь, ты ...?
      В советское время КМОЛЗ был передовым предприятием в судоремонте страны, а доки содержались в отличном состоянии. И только с приходом современных вертикальщиков завод обанкротили и разграбили в 2007, уничтожили доковые краны Петровского дока, тем самым обрекли его на гибель. Остальные доки худо- бедно содержат в удовлетворительном состоянии. Так что не нужно перекладывать с больной головы на здоровую.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:46
        -1
        Это у Вас проблемы со знанием истории. От царя в Кронштадте остались сухие доки, способные вместить атомный крейсер, а от коммунистов в Мурманске подобных сухих доков в наследство не осталось. Лишь в 2019 году в Мурманске начали строить сухой док для тяжелого авианесущего крейсера. И КМОЛЗ обанкротили и разворовали бывшие комсомольцы из партийной номенклатуры.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:50
    0
    Ледокол Урал уже давно в Питере ,не менее недели.