На Кронштадтском морском заводе завершена подготовка сухого дока для принятия атомного ледокола «Урал»

На Кронштадтском морском заводе завершены подготовительные работы в самом большом сухом доке, куда будет заведен атомный ледокол "Урал" проекта 22220 для проведения планового докования. Об этом говорится в сообщении Объединенной судостроительной корпорации."Урал" поставят в док имени Велещинского, данному сооружению на 2023 году исполнилось уже 109 лет. Длина дока составляет 236 метров, он один из самых длинных сухих доков в России. Так что атомный ледокол "Урал", длина которого составляет 173 метра, в него поместится свободно. Схема установки ледоколов проекта 22220 в данный док была опробована в 2021 году при доковании головного ледокола проекта "Арктика", после чего доработана с учетом приобретенного опыта.Как сообщается, на подошве дока установили около 1000 кильблоков и 70 больших утяжелённых доково-опорных устройств, вокруг дока разместили пять утяжелённых конструкций, которые будут использованы для крепления канатов вместо штатных кнехтов. С их помощью в док будет заведен ледокол. После установки атомохода в доке, специалисты завода проведут осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса.О том, что атомный ледокол "Урал" отправится на Кронштадтский морской завод сообщалось еще в июле этого года. Согласно контракту, все ледоколы проекта 2220 плановое обслуживание проходят на Балтике, а не в Мурманске, как все остальные. Изначально планировалось, что "Урал" прибудет в Кронштадт в конце июля, но потом сроки перенесли на конец августа. На заводе прибытие ледокола ожидают 31 числа, он должен зайти в гавань предприятия. Когда начнется операция по заведению атомохода в док не уточняется.Универсальный атомный ледокол "Урал" является вторым серийным и третьим ледоколом проекта 22220, построенным для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.