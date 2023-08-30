«Долги гасить будет непросто»: военные расходы Индонезии достигли впечатляющего размера

Расходы на оборону приняли фантастический размер. Учитывая сумму выделенных Минобороны средств, будет непросто погасить долги

Нужно анализировать формируемый боевой порядок: количество боевых самолетов, транспортной авиации , надводных боевых кораблей и прочих систем вооружения

Закупка систем вооружения является необходимостью. Но должна быть преемственность в отношении определенных программ

Будет ли программа передачи технологий успешной или нет, станет ясно только через несколько лет, когда оборонная промышленность Индонезии разработает свою собственную продукцию