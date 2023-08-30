Советник главы офиса Зеленского назвал папу Римского Франциска «инструментом российской пропаганды»

Похоже, что понтифик в очередной раз стал орудием русской пропаганды

Отсюда следует, что в настоящее время о любых переговорах не может быть и речи

В неожиданную «опалу» киевским властям попал глава Римской католической церкви папа Франциск. Понтифик несколько дней назад в ходе телемоста с молодыми российскими католиками напомнил им, что они «наследники великой России, страны большой культуры и большой человечности». Более того, Франциск назвал «святыми правителями большой России» Петра I и Екатерину II, призвав не отказываться от великого наследства могущественной империи.Такого простить понтифику в Киеве, конечно, не смогли. Для начала данные на главу Ватикана были размещены на скандальном сайте «Миротворец» (ресурс запрещен в РФ), куда киевский режим вносит всех, кого считает «врагом Украины».С резкой критикой заявления папы Римского выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В интервью итальянской газете Corriere della Sera, посвященном теме возможных переговоров Москвы и Киева по заключению мира на Украине, один из главных киевских глашатаев обвинил Франциска ни много ни мало в том, что он превратился в «инструмент российской пропаганды».— возмутился Подоляк.Он обвинил Франциска в потакании имперским амбициям России в целом и оправдании действий президента Путина. Не стесняясь в выражениях, Подоляк объявил, что такими заявлениями глава Ватикана поощряет «агрессивный империализм так называемого русского мира».Далее советник главы ОП Украины пустился в привычные рассуждения, что, дескать, вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о мирном урегулировании конфликта не имеет смыла. По словам Подоляка, Россия должна потерпеть поражение на поле боя, мол, только это «заставит россиян более реалистично оценивать ситуацию».— в очередной раз безапелляционно констатировал киевский пропагандист.Ранее, комментируя ситуацию с выступлением папы Франциска и критикой со стороны украинских властей, Святой престол сообщил, что понтифик не собирался «превозносить логику империализма». Глава службы печати Ватикана Маттео Бруни заявил, что «папа намеревался призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России».