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Советник главы офиса Зеленского назвал папу Римского Франциска «инструментом российской пропаганды»

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Советник главы офиса Зеленского назвал папу Римского Франциска «инструментом российской пропаганды»

В неожиданную «опалу» киевским властям попал глава Римской католической церкви папа Франциск. Понтифик несколько дней назад в ходе телемоста с молодыми российскими католиками напомнил им, что они «наследники великой России, страны большой культуры и большой человечности». Более того, Франциск назвал «святыми правителями большой России» Петра I и Екатерину II, призвав не отказываться от великого наследства могущественной империи.


Такого простить понтифику в Киеве, конечно, не смогли. Для начала данные на главу Ватикана были размещены на скандальном сайте «Миротворец» (ресурс запрещен в РФ), куда киевский режим вносит всех, кого считает «врагом Украины».

С резкой критикой заявления папы Римского выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В интервью итальянской газете Corriere della Sera, посвященном теме возможных переговоров Москвы и Киева по заключению мира на Украине, один из главных киевских глашатаев обвинил Франциска ни много ни мало в том, что он превратился в «инструмент российской пропаганды».

Похоже, что понтифик в очередной раз стал орудием русской пропаганды

— возмутился Подоляк.

Он обвинил Франциска в потакании имперским амбициям России в целом и оправдании действий президента Путина. Не стесняясь в выражениях, Подоляк объявил, что такими заявлениями глава Ватикана поощряет «агрессивный империализм так называемого русского мира».

Далее советник главы ОП Украины пустился в привычные рассуждения, что, дескать, вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о мирном урегулировании конфликта не имеет смыла. По словам Подоляка, Россия должна потерпеть поражение на поле боя, мол, только это «заставит россиян более реалистично оценивать ситуацию».

Отсюда следует, что в настоящее время о любых переговорах не может быть и речи

— в очередной раз безапелляционно констатировал киевский пропагандист.

Ранее, комментируя ситуацию с выступлением папы Франциска и критикой со стороны украинских властей, Святой престол сообщил, что понтифик не собирался «превозносить логику империализма». Глава службы печати Ватикана Маттео Бруни заявил, что «папа намеревался призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России».
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23 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:51
    +4
    Опять навоз завонял...............
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 13:25
      0
      -Франциск назвал «святыми правителями большой России»
      В оригинале «святыми, правителями большой России»
      И будем называть вещи СВОИМИ именами:
      Не нациками,не бандеровцами и т.д ...а РУСОФОБАМИ.
      Которых возглавила(не победила) иудейская диаспора.
      Строится 3-й (второй разгромил Сталин) хазарский каганат.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 13:41
        0
        Не всякий русофоб нацик и бандеровец ....
        Хотя, да - всякий.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:51
    +3
    Подоляк назвал папу Римского Франциска «инструментом российской пропаганды»

    ***
    — "Папа римский Московского патриархата!" ...
    ***
  3. максим1987
    максим1987 Сегодня, 12:56
    +1
    Умеют "великие" со всеми разаср..ться fool good
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:42
      +1
      Комплекс хуторянина - Все вы, городские, за одно.
  4. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 12:57
    +1
    ...назвал папу Римского Франциска «инструментом российской пропаганды»

    Ну а мы его назовем одним из рычагов влияния западной цивилизации на нашу страну с незапамятных времен. Имеется в виду папский престол.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:01
    0
    призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России».
    В Ватикане считают, что этот призыв Украина поддержит? laughing
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:02
    +2
    Конечно инструмент. Я бы даже сказал: "Папа - молоток!"
    А воообще он прекразно понимает, где христианство, а кто поклонники Диавола.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 13:11
      -1
      Цитата: faterdom
      А воообще он прекразно понимает, где христианство, а кто поклонники Диавола.

      Это видимо потому,что нынешний папа римский - аргентинец, он не европеец,такого в истории католической церкви не было более 1000 лет.
      По этой причине и рассуждает здраво.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:06
    +1
    данные на главу Ватикана были размещены на скандальном сайте «Миротворец»
    Полный писец (северный зверек) под тихое сопение Европы и Италии в частности где утверждают, что они истинные католики. А в Киеве в очередной раз поняли, что наглость, сутяжничество, цинизм и высокомерие - второе счастье после западной помощи.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: rotmistr60
      данные на главу Ватикана были размещены на скандальном сайте «Миротворец»
      Полный писец (северный зверек) под тихое сопение Европы и Италии в частности где утверждают, что они истинные католики.

      Папе ещё пару раз так высазаться и Буданов "папамобиль" взорвёт? Или по Собору Святого Петра беспилотниками жахнут? А может быть, украинский "главный по церквям", который благословил разгон Киево-Печерской Лавры, Франциска анафеме предаст?lol
      А чо, им всё можно, им всё на Западе прощается и ни одна их дикость на Западе дикостью не кажется.

      Паноптикум, блин...
  8. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 13:08
    +1
    Марионетка назвала папу "инструментом" - это что, украинское ноу-хау в развитии кукольной промышленности? laughing
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:08
    0
    Надо было Папе предать Подоляка анафеме и посмотреть, как бы тот выбирался из этого.
  10. vet
    vet Сегодня, 13:09
    +3
    После того, как католические священники во главе с их папой прогнулись под ЛБГТ и трансгендеров, их никто не принимает всерьез и открыто хамить им могут даже ярморочные марионетки
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:14
    0
    По этому поводу вспоминается старый анекдот.
    "Попросил как-то Брежнев у своего водителя уступить место у руля... уселся и сразу превысил скорость. Останавливает его "гаишник", подходит к лимузину и видит — Брежнев за рулём! Отдаёт честь и смиренно отходит в сторонку. Другой "гаишник" его спрашивает:
    - “Кто там?! Важная шишка что-ли?”
    - “Не знаю, кто там сидит, но водителем у него сам Брежнев!”"(с)
    У нас сам папа римский пропагандистом подрабатывает оказывается. winked
  12. Igor Korbut
    Igor Korbut Сегодня, 13:19
    0
    Такое может сказать только полный идиот, прислуживающий Сатане, в Украине таких полным полно
  13. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:24
    -1
    На фига нам этот католиу нужен? в чем украинская логика?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 13:38
      -3
      Его видеотрансляцию смотрело минимум 400 граждан России, католиков, возраст где-то 18-20 лет, и это только в зале, на большом экране, а по интернету сколько? Что, списать их и выслать в католическую страну?
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 13:39
      0
      Цитата: Rt Rt
      На фига нам этот католиу нужен? в чем украинская логика?

      Хорошие вопросы.
      Нам этот католик не нужен,он кстати упомянул Петра I,как великого правителя,с чем можно согласиться,но именно в период его царствования был нанесен удар по Православию,а католики и протестанты хозяйничали в России.
      Никакой украинской логики в религиозных делах нет, нехристи и бесы,вот и ведут себя нагло.
  14. KCA
    KCA Сегодня, 13:36
    -1
    Сдаётся мне, что западенцы и пшеки на такие подоляки могут и сильно обидеться
  15. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:46
    -1
    Ну до чего же дряблый у нас инструмент... feel
  16. Simon_Dellsen
    Simon_Dellsen Сегодня, 15:05
    0
    Папа может говорить все, что хочет, кого это волнует.

    Но эти украинцы, какие они чувствительные...

    В конечном итоге этого идиота надо провести через Красную площадь в сторону Сибири... Вместе со всеми остальными майдановцами.


    El Papa, puede decir lo que quiera, que más da.

    Pero estos Ucranianos que sensibles que son...

    En definitiva, este imbécil debería ser paseado por la Plaza Roja en dirección a Siberia... Junto con todos los demás maidanitas.