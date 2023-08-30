Очередной украинский катер с экипажем уничтожен истребителем Су-30СМ морской авиации ЧФ в районе острова Змеиный

Украинские ВМС потеряли еще один катер, российский истребитель уничтожил еще одно плавсредство ВМСУ, на этот раз у острова Змеиный, расположенного в 35 км от побережья Одессы. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.
Морская авиация Черноморского флота записала на свой счет еще один украинский катер, истребитель Су-30СМ уничтожил плавсредство восточнее острова Змеиный в Черном море. Согласно сообщению, катер быстроходный, на борту находился экипаж. О десанте ничего не говорится.
30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем
- говорится в сообщении.
Отметим, что это уже пятый украинский катер за сегодняшний день. Ранее боевой самолет морской авиации ЧФ, скорей всего истребитель Су-30СМ, уничтожил сразу четыре катера ВМС Украины с находящимся на борту десантом. Как утверждается, в количестве 50 человек. Какие-либо подробности отсутствуют, кроме того, что произошло это в районе полуночи в ночь на среду. Предполагается, что десант Сил специальных операций Украины на катерах шел в сторону побережья Крыма для проведения очередной диверсии, но это только один из вариантов. К сожалению, Минобороны никаких пояснений не дает.
Таким образом, начиная с 22 августа, морская авиация Черноморского флота уничтожила уже семь украинских катеров, причем два из них в районе остова Змеиный.