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Очередной украинский катер с экипажем уничтожен истребителем Су-30СМ морской авиации ЧФ в районе острова Змеиный

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Очередной украинский катер с экипажем уничтожен истребителем Су-30СМ морской авиации ЧФ в районе острова Змеиный

Украинские ВМС потеряли еще один катер, российский истребитель уничтожил еще одно плавсредство ВМСУ, на этот раз у острова Змеиный, расположенного в 35 км от побережья Одессы. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.


Морская авиация Черноморского флота записала на свой счет еще один украинский катер, истребитель Су-30СМ уничтожил плавсредство восточнее острова Змеиный в Черном море. Согласно сообщению, катер быстроходный, на борту находился экипаж. О десанте ничего не говорится.

30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем

- говорится в сообщении.

Отметим, что это уже пятый украинский катер за сегодняшний день. Ранее боевой самолет морской авиации ЧФ, скорей всего истребитель Су-30СМ, уничтожил сразу четыре катера ВМС Украины с находящимся на борту десантом. Как утверждается, в количестве 50 человек. Какие-либо подробности отсутствуют, кроме того, что произошло это в районе полуночи в ночь на среду. Предполагается, что десант Сил специальных операций Украины на катерах шел в сторону побережья Крыма для проведения очередной диверсии, но это только один из вариантов. К сожалению, Минобороны никаких пояснений не дает.

Таким образом, начиная с 22 августа, морская авиация Черноморского флота уничтожила уже семь украинских катеров, причем два из них в районе остова Змеиный.
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28 комментариев
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  1. rusich
    rusich Сегодня, 12:39
    +1
    Хорошо закусят крабы нацистскими вояками, которые пойдут на корм барабульке . За два дня очередная подкормка
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:41
      0
      Шароварным катеров ещё подкинут. Как начнут списание в США - так и подкинут. Им главное чтобы на экипажи захистников набралось.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:00
        +5
        Цитата: Nexcom
        катеров ещё подкинут.

        Не в катерах дело, а в тех кто в них находился, а это отлично подготовленные бойцы ССО ГУР ВСУ, катер сделать проще и быстрей, чем подготовить одного такого бойца, а уж группу...
        а если учесть, что этой ночью Су-24 МА ЧФ очень удачно накрыл кассетными бомбами сразу четыре катера в открытом море, то потери ССО за сутки очень значительные
    2. yurybaxter
      yurybaxter Сегодня, 13:23
      -5
      минус четыре катера у них,четыре самолёта у нас.....где то,50-5 в пользу украины
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:40
    0
    был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем
    Да туда (на дно) ему и дорога вместе с экипажем.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:41
    -1
    У ФБ информация по четырём катерам ,что отбомбились бомбами не заходя в зону ПЗРК,СУ 24.Кому верить? recourse Но бонбы это надёжнее ,кажется ..
    1. Комментарий был удален.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 13:01
      +1
      Цитата: tralflot1832
      У ФБ информация по четырём катерам ,что отбомбились бомбами не заходя в зону ПЗРК,СУ 24.Кому верить?

      Это произошло ночью, недалеко от Крыма
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:43
    +1
    Надо испытать на Змеином что нибудь: напалм или еще что.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:04
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надо испытать на Змеином что нибудь: напалм или еще что.

      А смысл? Для чего испытывать то, что уже давно испытано, да еще и в условиях, где эффективность данного ЗО не будет высоким? Что Вы там, на том куске песчанника посреди Черного моря сжечь хотите?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:46
    0
    Понятно, что некоторая часть скакуасов, возомнил, себя, бессмертным...
    А остальные как, думают это игрушки стреляли, где есть кнопка перезапуск/возрождение???
    Просто попробовать понять, где они такое видели, что б мотолодка ушла от боевого самолёта???
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:46
    0
    Походу этот шел в виде "спасателя", может кого подобрать надеялись? У меня вот вопрос, спасательные жилеты (положены по правилам морских прогулок) поверх броников одевают или под него? Или жилеты так, для пионэров?
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:46
    0
    "морских котиков" у украинских ССО стало на порядок меньше -плавно перешли в сотояние "морских крабиков" laughing
  8. V.B.
    V.B. Сегодня, 12:48
    -5
    Хотелось увидать подтверждение видео или из космоса. В ведомстве шойгу, врут как дышат. Если да, то Слава Богу! Только один вопрос: откуда выплыли, почему не уничтожена база, почему раньше не уничтожили?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:55
      -2
      Еже ли прилетит, то тебе первому же и не поздоровится. Желания имеют свойство сбываться.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:58
      +2
      Хотелось увидать подтверждение видео

      не переживайте, покажут какой-нибудь видеоролик когда-нибудь, и вообще мо принято доверять на слово (по крайней мере на этом сайте)!...
      п.с. как я понимаю, хох.лы потихоньку отрабатывают захват Крыма
      1. Kvakosavrus
        Kvakosavrus Сегодня, 13:13
        -2
        Цитата: Владимир80
        п.с. как я понимаю, хох.лы потихоньку отрабатывают захват Крыма


        потихоньку отрабатывают обещанную ими кормежку рыбы в Крыму. Но есть нюанс...
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 12:56
    0
    на этот раз у острова Змеиный, расположенного в 35 км от побережья Одессы
    ??????? Это от побережья одесской области, так да, но от самой Одессы там порядка 150 км...
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: svp67
      но от самой Одессы там порядка 150 км...


      Нашел такую картинку, хотя на других ресурсах пишут о 140ка км.
      1. Вася Васильев_3
        Вася Васильев_3 Сегодня, 13:34
        0
        Сми есть публикация что морские дроны с этого острава запускают , по нашим кораблям которые идут в босфор
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 13:47
        0
        Цитата: Южноукраинец
        Нашел такую картинку, хотя на других ресурсах пишут о 140ка км.

        Из района плавень с барж украинцы расстреливали наши позиции на Змеином с "Богданы" и "Цезаря", у тех дальность порядка 40 км, но над морем дальность полета артиллерийского снаряда несколько уменьшается, такая специфика стрельбы в море. Так, что до Одессы может и 120 км, но до побережья меньше 37 км.
  10. Комментарий был удален.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:09
      0
      Ну дак а еже ли эти ихтеяндры задумали чего супротив Турецкого потока? Потом будем говорить, есть морская авиация, флот, проморгали....
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 13:23
        0
        Будут говорить в любом случае. Так жизнь устроена.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 13:35
      -2
      И сколько он гонялся? Секунд 10 максимум, вики свободно-редактируемая библиотека, можете сами зайти и исправить на стоимость часа полёта на СУ-30СМ на $1 000 000, и да, вы знаете стоимость ракеты, которую применил-бы СУ-30СМ? Точно дешевле $40 000?
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: Копчёный
      А во нашёл на вики "Один час полёта Су-30 оценивается в 40 тыс. долл., или 3,0 млн руб."

      Оценивать надо не какие Вы понесли затраты, а каков вред смогли предотвратить...
  11. Вася Васильев_3
    Вася Васильев_3 Сегодня, 13:28
    -1
    Вы тоже думаете что эти беспилотники запустили с територии Украины , что бы долететь до Пскова надо преодолеть не только ПВО России Беларуси и их явно запускали не с Украины не дайбог уже Прибалтика пробует нас на зуб ? Двадцать девятого августа в 23:28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове. Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что атака украинских беспилотников на аэропорт в Пскове является нетипичным выбором цели. По его словам, это направление отличается от предыдущих ударов ВСУ по российским регионам. Он предположил, что в связи с ростом технических возможностей Киева в европейской части России «безопасных мест скоро не останется».Но подумать о том что эти беспилотники запустили не с Украины , он не додумался или молчит

    https://news.ru/regions/v-pskove-pri-atake-bpla-zagorelis-dva-voenno-transportnyh-samoleta-il-76/
    меня бесит ту-ть наших генералов.Даже наши умельцы с Дроницы которые собирают всех дроноведов , заявили что средствами РЭБ трудно контролировать весь аэропорт , когда был чемпионат мира по футболу в России контролировали все , а теперь нет .Да вы смеетесь , что беспилотники запускались с кустов Пскова , но от границы Украины по прямой через Беларусь 600 км , а если облетать Беларусь облетать зигзагом то получиться больше 1000 км , а катапульту можно поставить не только в кустах но и на крыше дома. Только не бань главное на Базе Хомени в Сирии есть проверенный вариант Дирижабль.Телеграм-канал «Борус» сегодня предположил, что аэростат может принадлежать военным и похож на модель АКВ-05, принятую на вооружение министерством обороны. Подобный дирижабль может вести видеонаблюдение на расстоянии до 10 км, нести на себе радары, средства связи, радиотехнической разведки и РЭБ — так называемые глушилки связи. Есть еще разведка на дирижаблях и аэростатах. аэростаты США установленные радары большой мощности позволят не только иметь 360-градусный обзор вокруг, но и обнаружить объект с размерами человека на расстоянии около 550 км.

    Простая арифметика:

    С высоты 10 м до горизонта - 12 км

    С высоты 100 м до горизонта - 37 км

    200 м - 53 км

    нужна только оптика помощнее

    Во время обороны Москвы аростаты поднимали на высоту до 5 км и ветром не сдувало. Но выходит что дирижабли и аэростаты , мы делать разучились.Правдо до войны Гаспрому предложили.обычный метеозонд, десять КИЛОМЕТРОВ карбоновой нити по которой были прикреплены два тончайших проводка (общий вес 26 килограммов) и прилабуда типа квадрокоптера, только моторчиков было восемь. Аккумулятор, камера и передатчик - ещё три с половиной килограмма. Сигнал передавался по карбоновой нити эта штука поднималась на заявленные десять километров с ветровым сносом в полтора-два километра.Система получилась невероятно инерционная, перемещалась медленно, но как выяснилось - для наблюдения в радиусе необходимых 450 км. Черное море помогут контролировать дирижабли и аэростаты
    https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_pictures/5113563/10000000261670474-1693385674130/orig
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    https://sun9-56.userapi.com/impg/gfbZtn3zSFm5CAa2DHcVuoBiTHIJTNVdkG0a5Q/MfFjZqbanZQ.jpg?size=800x414&quality=96&sign=66df9b9a95bc634eab402e47c37d4cda&type=album

  12. tchoni
    tchoni Сегодня, 13:30
    +2
    Сколько катеров потопили - большой вопрос... Прошлый раз показывали-показывали как Сушка (целая Сушка за бог знает сколько мильенов долларов) из пушки (!) по моторкам палит и даже не одна, а в компании ведомого... Громко заявили, что лодки потоплены... А потом : кряк- вы слушали маяк! - скаклы выкладывают видео с борта той самой лодки... Значит что? - правильно.. Лодка уцелела и привезла видеозапись ...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:38
      -2
      Коношенко про потопление лодки отрапортовал?
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: tchoni
      Лодка уцелела и привезла видеозапись ...

      Наши учли и в этот раз использовали кассетные авиабомбы, площадь накрытия и поражающих эффект их достаточны для поражения группы катеров, которые тем более этого и не ожидали этого удара
  13. дядя_Рустам
    дядя_Рустам Сегодня, 14:50
    0
    Катер-это конечно прекрасно. Мне другое непонятно, причём уже полтора года, почему до сих пор на территории украины не уничтожены ни здание аппарата президента, ни здание верховной рады, ни здание министерства обороны ни здание телецентра, ни другие подобные строения. А сам зеленский и другие господа из его команды не дрожат от страха где-то в бункере, а спокойно мотаются по всей территории украины да ещё и "уважаемые западные партнёры" к ним в гости запросто приезжают. Непонятная какая-то война получается.