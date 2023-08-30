Военное обозрение
Войти Регистрация

Вертолёт ВСУ нанёс удар по своим же позициям в ходе попытки остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении

15
Вертолёт ВСУ нанёс удар по своим же позициям в ходе попытки остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении

На фоне провала ВСУ в ходе так называемого контрнаступления на Запорожском направлении, ВС РФ развивают успех в наступательной операции на Купянском направлении.


Наши военные практически вплотную подошли к важнейшему для украинского командования населенному пункту в Харьковской области. Напомним, что в Купянске находится крупная узловая ж/д станция, куда перебрасывается поступающее с Запада вооружение для ВСУ.

В свою очередь, войска противника не оставляют попыток остановить наступление ВС РФ. Правда, ВСУ здесь терпят поражение за поражением.

Так, согласно заявлению офицера пресс-службы группировки «Запад», за последние сутки противник пытался провести две контратаки силами до взвода в каждой под прикрытием танков и артиллерии 44-й ОМБР. Обе атаки были успешно отбиты передовыми подразделениями группировки «Запад» ВС РФ.

Кроме того, в сводке говорится, что близ н.п. Копанки-Новосергеевка ВСУ пытались нанести удар по российским войскам с применением вертолета Ми-8. При этом в итоге, атаковали свои же позиции.

В свою очередь, штурмовая и армейская авиация ВС РФ нанесла 12 ударов по местам скопления техники и личного состава 14 и 43 ОМБР ВСУ.

Сообщается, что в районе населенных пунктов Табаевка и Двуречная противник потерял до роты личного состава, а также пикап и два минометных расчета.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:23
    0
    Всё отлично, но почему вертолет не заземлили?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:39
      +3
      Цитата: Rt Rt
      но почему вертолет не заземлили?

      Не всякую воздушную цель можно сбить...
      А вот то, что сегодня наш вертолет "Ночной охотник" ночью, по наводке передового авиационного наводчика нашел в небе и сбил беспилотник противника, вот это интересно...
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 13:53
      +1
      Цитата: Rt Rt
      Всё отлично, но почему вертолет не заземлили?

      А зачем? Ведь хорошо отработал. Надо будет посмотреть как он на второй раз отработает. Если по всушникам не попадёт тогда и "приземлять"! laughing
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:25
    +3
    Обычная история на войне. Видно так спешил выполнить задачу и вернуться живым, что отстрелялся по первой позиции, которую обнаружил.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:33
    +1
    Молодец! Обьявить благодарность!
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 13:33
    +1
    Вспомнил фильм (вернее финал фильма) "Большая прогулка"-косой наводчик зенитного расчета.
  5. air wolf
    air wolf Сегодня, 13:45
    -5
    А где хваленный Су-35? Или они не могут обнаружить выходящую на атаку авиационную технику?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 13:49
      +1
      А что, СУ-35 постоянно дежурят в воздухе, причём сотней штук, чтоб 1000км ЛБС контролировать? Пока обнаружат, если обнаружат, пока взлетит, пока долетит, за это время АН-2 улетит к едрене фене
      1. Ryaruav
        Ryaruav Сегодня, 14:41
        0
        кса, а кто должен следить за воздушным пространством?, вася иванов из окопа первой линии? кто?или у якобы второй армии в мире нет оперативных средств контроля обстановки на фронте?
        1. KCA
          KCA Сегодня, 15:04
          0
          Стекловолоконный БПЛА радиопрозрачен, из углепластика тоже не видим, углепластик не отражает, а поглощает радиоволны, длинноволновый комплекс "Небо" увидит, а что они у нас по всей границе и перед каждым городом стоят? Потом не наша компетенция знать откуда именно дроны запускались, 12 000 000 граждан окраины получили российское гражданство, всех за ноги не подвесишь и не проверишь на 100%, да и у нас удаков хватает
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:51
      +1
      Выключи уже вентилятор, итак весь с головы до ног...................
      1. Ryaruav
        Ryaruav Сегодня, 14:43
        -2
        упрун ,это вы свой путинский вентилятор остановите
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:45
    +1
    Ми-8. При этом в итоге, атаковали свои же позиции.
    Судя по всему они уже сами не понимают где свои, а где чужие, так все перемешалось. Да и лишнее время находится в воздухе себе дороже.
  7. влад сваргин_2
    влад сваргин_2 Сегодня, 14:48
    0
    Вертолёт ВСУ нанёс удар по своим же позициям в ходе попытки остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении

    Они действуют по принципу : "бей своих что бы чужие боялись" wassat
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:52
    0
    Как будто у нас подобное не случается. Обычное дело в ходе боевых действий.