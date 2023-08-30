Вертолёт ВСУ нанёс удар по своим же позициям в ходе попытки остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении

На фоне провала ВСУ в ходе так называемого контрнаступления на Запорожском направлении, ВС РФ развивают успех в наступательной операции на Купянском направлении.
Наши военные практически вплотную подошли к важнейшему для украинского командования населенному пункту в Харьковской области. Напомним, что в Купянске находится крупная узловая ж/д станция, куда перебрасывается поступающее с Запада вооружение для ВСУ.
В свою очередь, войска противника не оставляют попыток остановить наступление ВС РФ. Правда, ВСУ здесь терпят поражение за поражением.
Так, согласно заявлению офицера пресс-службы группировки «Запад», за последние сутки противник пытался провести две контратаки силами до взвода в каждой под прикрытием танков и артиллерии 44-й ОМБР. Обе атаки были успешно отбиты передовыми подразделениями группировки «Запад» ВС РФ.
Кроме того, в сводке говорится, что близ н.п. Копанки-Новосергеевка ВСУ пытались нанести удар по российским войскам с применением вертолета Ми-8. При этом в итоге, атаковали свои же позиции.
В свою очередь, штурмовая и армейская авиация ВС РФ нанесла 12 ударов по местам скопления техники и личного состава 14 и 43 ОМБР ВСУ.
Сообщается, что в районе населенных пунктов Табаевка и Двуречная противник потерял до роты личного состава, а также пикап и два минометных расчета.