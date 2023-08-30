Шокирует, что страны ЕС так усердно работали над тем, чтобы отказаться от российского ископаемого газа по трубопроводам только для того, чтобы заменить его сжиженным эквивалентом. Это все равно означает, что европейские компании направляют миллиарды в военную казну (президента РФ) Владимира Путина

Оставшись добровольно-принудительно без дешевого российского трубопроводного газа, страны Евросоюза намереваются в этом году импортировать рекордные объемы СПГ из РФ. И это при том, что к 2027 году ЕС планирует полностью отказаться от поставок российских углеводородов. Об этом со ссылкой на отраслевые данные неправительственной организации Global Witness пишет международная деловая газета Financial Times.В период с января по июль этого года импорт российского сжиженного природного газа в государства Европы вырос на сорок процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом Бельгия и Испания стали вторыми и третьими покупателями российского СПГ после Китая, подсчитали эксперты Global Witness.Такой прирост закупок российского сырья отчасти объясняется низкой базой, ведь до начала конфликта на Украине страны Евросоюза почти не покупали СПГ в России, пользуясь поставками более дешевого трубопроводного газа. Однако, даже с учетом этого фактора, рост объемов импорта в ЕС российского голубого топлива в замороженном виде значительно превышает среднемировой рост импорта российского СПГ, который составил 6% за тот же период, сообщает Global Witness. В денежном выражении европейские страны за первое полугодие 2023-го суммарно приобрели СПГ из РФ по ценам спотового рынка на 5,29 млрд евро.По прогнозам экспертов аналитического агентства Kpler, в 2023-м ЕС закупит на 1,7 процента больше российского СПГ, чем в прошлом году, когда импорт достиг рекордно высокого уровня. Это делает Россию вторым по величине поставщиком СПГ в Европу после США.— возмущенно констатировал старший аналитик компании по использованию ископаемого топлива в Global Witness.По мнению эксперта, не имеет значения, в каком виде поступают российские углеводороды в Европу: по трубам или морским транспортом. Факт остается фактом, несмотря на многочисленные громогласные заявления из Брюсселя и других европейских столиц, страны ЕС так и не смогли не только отказаться от импорта газа из России, но даже увеличивают его закупки. Причем, по существенно более высоким ценам, чем ранее закупали сырье, идущее в Европу из РФ по газопроводам.