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Западная пресса: Страны ЕС намерены в этом году импортировать рекордные объемы российского СПГ

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Западная пресса: Страны ЕС намерены в этом году импортировать рекордные объемы российского СПГ

Оставшись добровольно-принудительно без дешевого российского трубопроводного газа, страны Евросоюза намереваются в этом году импортировать рекордные объемы СПГ из РФ. И это при том, что к 2027 году ЕС планирует полностью отказаться от поставок российских углеводородов. Об этом со ссылкой на отраслевые данные неправительственной организации Global Witness пишет международная деловая газета Financial Times.


В период с января по июль этого года импорт российского сжиженного природного газа в государства Европы вырос на сорок процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом Бельгия и Испания стали вторыми и третьими покупателями российского СПГ после Китая, подсчитали эксперты Global Witness.

Такой прирост закупок российского сырья отчасти объясняется низкой базой, ведь до начала конфликта на Украине страны Евросоюза почти не покупали СПГ в России, пользуясь поставками более дешевого трубопроводного газа. Однако, даже с учетом этого фактора, рост объемов импорта в ЕС российского голубого топлива в замороженном виде значительно превышает среднемировой рост импорта российского СПГ, который составил 6% за тот же период, сообщает Global Witness. В денежном выражении европейские страны за первое полугодие 2023-го суммарно приобрели СПГ из РФ по ценам спотового рынка на 5,29 млрд евро.

По прогнозам экспертов аналитического агентства Kpler, в 2023-м ЕС закупит на 1,7 процента больше российского СПГ, чем в прошлом году, когда импорт достиг рекордно высокого уровня. Это делает Россию вторым по величине поставщиком СПГ в Европу после США.

Шокирует, что страны ЕС так усердно работали над тем, чтобы отказаться от российского ископаемого газа по трубопроводам только для того, чтобы заменить его сжиженным эквивалентом. Это все равно означает, что европейские компании направляют миллиарды в военную казну (президента РФ) Владимира Путина

— возмущенно констатировал старший аналитик компании по использованию ископаемого топлива в Global Witness.

По мнению эксперта, не имеет значения, в каком виде поступают российские углеводороды в Европу: по трубам или морским транспортом. Факт остается фактом, несмотря на многочисленные громогласные заявления из Брюсселя и других европейских столиц, страны ЕС так и не смогли не только отказаться от импорта газа из России, но даже увеличивают его закупки. Причем, по существенно более высоким ценам, чем ранее закупали сырье, идущее в Европу из РФ по газопроводам.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал ПАО «Газпром»
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12 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:41
    +3
    В этом году уже 8 месяцев закончилось . О каких ещё рекордных объемах речь ? Тем более хранилища у них заполнены на 90% уже.
    Рынок газа потерян на 70%. На расчеты в рублях не перешли . Рупии тоже , теперь проблема. В чем стратегический замысел ? Как мы двигаемся и планируем вообще ??
    1. Николай С.
      Николай С. Сегодня, 14:04
      +1
      Разница в походах. ФРГ конфисковала (уворовала) нефтяные активы России - Транснефть ответила: следующие поставки только после оплаты за украденное. Но продолжают транспортироваь, так называемую казахскую нефть (Казахстану в ней принадлежит менее 10%). Прокачка сернистой казахской нефти невозможна без смешивания её с лёгкими сибирскими сортами.
      Газовые активы, п т.ч. принадлежащие Газпрому ПХГ вместе с находящимся в них газом, ФРГ у России тоже украла. Но Газпром под руководством Миллера продолжает поставлять газ в ФРГ как ни в чём не бывало.. На расчёты в рублях за газ по предложенной им схеме немцы давно перешли.
  2. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:42
    +9
    С врагами торговать - это святое . ..
  3. aakvit
    aakvit Сегодня, 13:45
    +1
    А как же прогнозы Блумберга ранее? Что-то не так: то снижают потребление русского газа, то оно резко растёт.. Вы уж там определитесь - да-да, нет-нет! request
    Шокирует, что страны ЕС так усердно работали над тем, чтобы отказаться от российского ископаемого газа по трубопроводам только для того, чтобы заменить его сжиженным эквивалентом. Это все равно означает, что европейские компании направляют миллиарды в военную казну (президента РФ) Владимира Путина — возмущенно констатировал старший аналитик компании по использованию ископаемого топлива в Global Witness.

    Шокирует - так в чём проблема, прекратите брать! stop Янкесы вам сразу же помогут, ведь цена однозначно прыгнет вверх, а для полосатых это главное, выгодно же! Бизнес, ничего прочего... Вы, европейцы, оченно богатые, похоже... fool
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:50
    +2
    Евросоюза намереваются в этом году импортировать рекордные объемы СПГ из РФ
    И для этого стоило отказываться от трубопроводного и взрывать газопроводы?
  5. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:56
    +4
    страны Евросоюза намереваются в этом году импортировать рекордные объемы СПГ из РФ
    Оплату за этот газ они заблокируют, а на Украину направят побольше вооружения и боеприпасов, которые они смогут произвести благодаря наличию этого СПГ... Это нормальный такой бизнес.
  6. Simon_Dellsen
    Simon_Dellsen Сегодня, 14:04
    -2
    Когда я читаю эту новость, мне интересно...

    Разве Россия не «заблокирована и не подвергнута санкциям»?

    Потому что, если российский газ и нефть пойдут в Европу (как и украинская пшеница), то какого черта были введены эти чертовы санкции?

    Европейцы настоящие идиоты, начиная с немцев, которым было ровно 41 год, несмотря на то, что Вождь все посылал дяде Адольфо, он все равно вторгся в СССР, чтобы выкопать себе могилу...

    Ну, похоже, Россия усвоила урок и западных "партнеров" больше нет... Надеюсь

    Yo cuando leo estas noticias me pregunto...

    No es que Rusia está "bloqueada y sancionada"?

    Porque si el gas y petróleo Ruso llegan a Europa (como el trigo ucraniano) entonces para que mierda se realizó la dichosa sanción?

    Los europeos son verdaderos imbéciles, empezando por los alemanes, que igualito al 41, a pesar que el Lider le seguía mandando de todo al tío Adolfo, este igual invadió la URSS para cabarse su propia tumba...

    Bueno, parece ser que Rusia aprendió la lección y ya no tiene "socios" occidentales...

    Espero


  7. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 14:10
    +4
    А мы охотно наращиваем поставки. Питая своими энергоносителями ту самую европейскую-натовскую промышленность, которая снабжает Украину дронами, ракетами, танками, горючкой и т.п.
    Воистину - странная война.
  8. esl462
    esl462 Сегодня, 14:16
    0
    Зима близко... Пгх-это буфер, но никак не источник.
    1. Ярик
      Ярик Сегодня, 14:22
      +1
      С такими как Миллер и прочие "народное достояние", ПХГ для немцев -это, источник
  9. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:24
    +1
    Штаты своего добились, они на 1 месте. Что касаемо торговли с врагом, то общая система не изменилась, барыганам тьфу на все, кроме барыша, причем с обеих сторон. Коммунизм не за горами, он за Млечным путем и еще миллиард световых лет раком.
  10. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 14:25
    +1
    Это как? А как же страшная НАТА? Весь мир воюет с Россией?