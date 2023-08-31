Президент Египта выразил полную поддержку властям Судана в вопросе обеспечения им своей безопасности и суверенитета

Мы нацелены на проведение свободных, честных и справедливых выборов, на которых суданский народ решит то, чего он хочет

Главнокомандующий ВС Судана и руководитель Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил с инициативой по мирному урегулированию конфликта в республике. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Arabiya.Так, по данным арабоязычного новостного телеканала, данная тема обсуждалась на встрече суданского генерала с президентом Египта Абдулом Фаттахом Халилом ас-Сиси, которая прошла в городе Эль-Аламейн. Так, план мирного урегулирования, представленный суданским генералом, предусматривает учреждение национального переходного правительства (с одобрения всех политических сил Судана) сроком от 9 до 18 месяцев.Помимо этого, Бурхан предлагает запретить деятельность в республике любых вооружённых группировок.– подчеркнул командующий суданской армией в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera el-Ekhbariya.Абдель Фаттах аль-Бурхан совершил визит в Эль-Аламейн во главе с суданской делегацией. Делегация была представлена главой МИД страны Али ас-Садиком, главой Службы внешней разведки Ахмедом Ибрагимом Муфадалом, а также генеральным директором системы оборонной промышленности Миргани Идрисом Сулейманом. Стоит отметить, что среди стран, которые намерен посетить руководитель Суверенного совета Судана в ходе своего зарубежного турне с момента начавшегося в стране конфликта 15 апреля, первой в списке оказался Египет. Среди остальных государств, в которые суданский генерал также нанесёт визит, числятся несколько африканских и арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Южный Судан, Чад и Кувейт.