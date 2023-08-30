Пресса США: Украина разработала новую крылатую ракету на базе противокорабельной Р-360 «Нептун»

Украина разрабатывает новую крылатую ракету, работы были начаты еще до российской спецоперации. Как сообщает The Drive, разработка представляет собой модифицированную украинскую противокорабельную ракету Р-360 "Нептун".По данным американского издания, ссылающегося на украинского военного чиновника, пожелавшего остаться анонимным, Киев еще до начало российской СВО начал работу над новой версией ПКР "Нептун", предназначенной для ударов по наземным объектам. Работы велись в условиях секретности и в спешном порядке, но к началу "вторжения" российских войск завершены не были, поскольку возникли проблемы с новой системой наведения. Однако, как подчеркивается, разработка находилась на финальной части.На данный момент, судя по последним событиям, новая крылатая ракета на базе "Нептуна" уже создана и даже была применена для ударов по Крыму. В Киеве утверждают, что новой ракетой был поражен российский зенитный комплекс на мысе Тарханкут. Кроме того, российское Минобороны впервые сообщило о перехвате ракеты "Нептун" средствами ПВО. Не исключено, что это была очередная попытка применить новую ракету.Утверждается, что запускается новая ракета с той же пусковой установки, что и противокорабельная версия, но имеет дальность поражения до 400 км и боевую часть массой 350 кг, тогда как у ПКР эти показатели равны 280 км и 150 кг соответственно. Система наведения использует GPS с заранее введенными координатами, на последнем участке инфракрасная система самонаведения ракеты ищет и захватывает цель на основе предварительно загруженного изображения. В случае несовпадения атакуемого объекта указанной цели, ракета прекращает атаку. По крайней мере, так пишут американцы.Утверждается, что сейчас Киев работает над увеличением дальности новой ракеты, одновременно она проходит испытания. Информации о производстве пока нет.