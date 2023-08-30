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Пресса США: Украина разработала новую крылатую ракету на базе противокорабельной Р-360 «Нептун»

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Пресса США: Украина разработала новую крылатую ракету на базе противокорабельной Р-360 «Нептун»

Украина разрабатывает новую крылатую ракету, работы были начаты еще до российской спецоперации. Как сообщает The Drive, разработка представляет собой модифицированную украинскую противокорабельную ракету Р-360 "Нептун".


По данным американского издания, ссылающегося на украинского военного чиновника, пожелавшего остаться анонимным, Киев еще до начало российской СВО начал работу над новой версией ПКР "Нептун", предназначенной для ударов по наземным объектам. Работы велись в условиях секретности и в спешном порядке, но к началу "вторжения" российских войск завершены не были, поскольку возникли проблемы с новой системой наведения. Однако, как подчеркивается, разработка находилась на финальной части.

На данный момент, судя по последним событиям, новая крылатая ракета на базе "Нептуна" уже создана и даже была применена для ударов по Крыму. В Киеве утверждают, что новой ракетой был поражен российский зенитный комплекс на мысе Тарханкут. Кроме того, российское Минобороны впервые сообщило о перехвате ракеты "Нептун" средствами ПВО. Не исключено, что это была очередная попытка применить новую ракету.

Утверждается, что запускается новая ракета с той же пусковой установки, что и противокорабельная версия, но имеет дальность поражения до 400 км и боевую часть массой 350 кг, тогда как у ПКР эти показатели равны 280 км и 150 кг соответственно. Система наведения использует GPS с заранее введенными координатами, на последнем участке инфракрасная система самонаведения ракеты ищет и захватывает цель на основе предварительно загруженного изображения. В случае несовпадения атакуемого объекта указанной цели, ракета прекращает атаку. По крайней мере, так пишут американцы.

Утверждается, что сейчас Киев работает над увеличением дальности новой ракеты, одновременно она проходит испытания. Информации о производстве пока нет.
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12 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:52
    +1
    Война - двигатель прогресса . Дальше больше .
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 14:27
      +1
      Интересно, где они всё это разрабатывают и производят? Почему производство до сих пор функционирует?
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:52
      0
      "Нептун"-аналог Х-35У. Но массу боевой части сделали 150 кг,освободившееся "место" залили топливом.Поэтому и дальность полета до 300 км.
      Откуда 400 км и 350 кг?
      Что то тут не так.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:53
    +1
    Ну да ну да, прям таки и украина. Сша у себя лампы на процессоры заменили и вместо дров нормальный движок вставили со всей остальной начинкой, от украины(ссср) там название и корпус.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 14:23
      +1
      Оригинальное название Х-35, и во время их разработки лампы уже не использовали, только генераторные для радиосвязи, но в Х-35 они не нужны
    2. Eroma
      Eroma Сегодня, 14:27
      -2
      Абсолютно соголасен drinks системы наведения и позиционирования 100% США или НАТО. Американцы создают Украине ракеты, что бы своё не посиавлять и ни нести ответственность за их применение.

      Эти ракеты могут даже делать не в Украине, а говорить будут, что это Южмаш в подвалах разрушенных цехов собирает lol
      1. KCA
        KCA Сегодня, 14:57
        0
        Откуда где-то кроме России и окраины возьмётся элементная база, материалы, технологии для производства Х-35? Китай уже лет 30 не может повторить двигатели АЛ-31 и АЛ-41, хотя закупали их и разобрали до последнего винтика, что-то есть, но ресурс раз в 10 меньше, прям на один вылет, делов-то? На лопатки надо до миллиграмма знать компоненты, технологию, на 2 минуты во времени запекания керамики лопаток ошибся, и всё, туши свет, сливай воду
  3. Garris199
    Garris199 Сегодня, 14:04
    +2
    Думаю, что предприятия и спецы которые могут заниматься этой тематикой нам должны быть известны. Соответственно усилия должны быть направлены на срыв разработки и производства этого оружия.
    Если конечно из-за бугра не завозят уже готовые (ну или частично) изделия.
  4. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 14:09
    +2
    Вот такие предприятия надо уничтожать, которые еще позволяют украине разрабатывать и выпускать такое оружие. Это поопасней зернохранилищ.
  5. KCA
    KCA Сегодня, 14:20
    0
    Какой "нептун", небось как для остальной Х серии двигатели делали, и документацию имели, скопировали Х-35 и щёки надували, вот только сколько они их собрать успели? 1-2-3? Пока только одна полетела, они собрали 1 БРК, ну и чуть-чуть ракет, а тут не просто производство, но ещё и модернизированная версия, собирать где будут, на обломках южмаша? Если не всё на обломки, пусть начинают комплектацию и собирать, прилетит ещё
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 14:26
    +2
    А где наш ответ, можно как то узнать, когда у нас появятся средства дрло, хотя бы на любой базе, на что так трудно сделать из существующих АФАР и установить хотя бы на Ту-204 или Як-40, 42, Ка-31, которые стоят в запасниках, у меня нет слов, прошло 1,5 года и ничего не произошло...
    Ну сделайте воздушный шар с радаром и привяжите его на опасных направлениях am
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 14:40
    0
    Любая такая ракета это высокотехнологичный продукт, скажем так ОЧЕНЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ, она же не просто взлетела, полетела и упала в паре километров, поразив непонятно что. И я не верю, что на Украине имеется свое полное производство подобных ракет. Единичная сборка из западных запчастей да, возможна, но не полный цикл.