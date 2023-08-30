Врио главы Запорожской области: ВСУ не взяли населенный пункт Работино

Последние пару дней украинские медиа активно разгоняют тему «успеха» контрнаступления ВСУ на запорожском направлении. Некоторые СМИ, «подхватив» заявление заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр от 28 августа, сообщают о прорыве первой линии обороны ВС РФ на Запорожском направлении и даже взятии н.п. Работино, после которого для украинских войск открывается дорога на Токмак.В то же время врио главы Запорожской области Евгений Балицкий отрицает вышеупомянутую информацию. Со слов чиновника, ВСУ не взяли населенный пункт Работино, а первая линия обороны российских войск по-прежнему успешно сдерживает натиск противника.Более того, в ходе эфира «Россия-24» Балицкий рассказал о сложной ситуации, в которую попали ВСУ в том самом Работино.С его слов, ВС РФ прочно удерживают ключевые высоты на юге населенного пункта в то время, как украинские войска заходят в ложбину. Последняя, как выразился чиновник, является отличным полигоном по уничтожению живой силы противника российской артиллерией. Именно поэтому ВС РФ и уступили 3-4 км, впустив врага в ловушку.Стоит отметить, что об опасности вероятной военной хитрости российского командования, а также намечающемся котле в Работино для ВСУ заявляют и некоторое украинские источники.