Военное обозрение
Войти Регистрация

Врио главы Запорожской области: ВСУ не взяли населенный пункт Работино

21
Врио главы Запорожской области: ВСУ не взяли населенный пункт Работино

Последние пару дней украинские медиа активно разгоняют тему «успеха» контрнаступления ВСУ на запорожском направлении. Некоторые СМИ, «подхватив» заявление заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр от 28 августа, сообщают о прорыве первой линии обороны ВС РФ на Запорожском направлении и даже взятии н.п. Работино, после которого для украинских войск открывается дорога на Токмак.


В то же время врио главы Запорожской области Евгений Балицкий отрицает вышеупомянутую информацию. Со слов чиновника, ВСУ не взяли населенный пункт Работино, а первая линия обороны российских войск по-прежнему успешно сдерживает натиск противника.

Более того, в ходе эфира «Россия-24» Балицкий рассказал о сложной ситуации, в которую попали ВСУ в том самом Работино.

С его слов, ВС РФ прочно удерживают ключевые высоты на юге населенного пункта в то время, как украинские войска заходят в ложбину. Последняя, как выразился чиновник, является отличным полигоном по уничтожению живой силы противника российской артиллерией. Именно поэтому ВС РФ и уступили 3-4 км, впустив врага в ловушку.

Стоит отметить, что об опасности вероятной военной хитрости российского командования, а также намечающемся котле в Работино для ВСУ заявляют и некоторое украинские источники.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:54
    +3
    Так, на Запорожском фронте боевики ВСУ продолжили свои атаки на линии Работино-Вербовое. "В Работино враг вводит тяжелую бронетехнику: у села уничтожен один "Леопард" и несколько бронемашин. ВС России ввело в бой находившиеся на доукомплектовании подразделения, ранее сменённые 7 ДШД. Идут тяжелейшие кровопролитные бои", - отмечают в канале "Два майора".

    Военные сформированного из мобилизованных Московской области 1430-го полка ВС РФ, ведущие бои на этом участке и отмечающие, что по состоянию на 10.00 в Работино ведутся бои.«Противник атакует группами пехоты, периодически отправляет на штурм тяжелую бронетехнику. Линия соприкосновения в Работино сейчас проходит по центру села. На утро нашими бойцами уничтожен один танк Leopard. Авиация регулярно наносит удары по скоплениям ВСУ.У Вербового враг готовится снова устроить попытку массированного прорыва. Цель противника — расширить выступ фронта. По оценке экспертов, по масштабу боев Вербовое в скором времени может стать «новым Работино», – пишут 1430-й полк в своем тг-канале.


    "Под Бахмутом украинские формирования вновь попытались штурмовать Клещеевку. В результате встречного боя подразделения ВСУ, которым удалось дойти до середины села, были отброшены на исходные рубежи, - пишет "Рыбарь". - Южнее российские войска нанесли контрудар у Курдюмовки. В результате атаки удалось расширить зону контроля у села и оттеснить подразделения ВСУ к каналу Северский Донец – Донбасс".
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:58
      0
      Как они могу быть "тяжелейшие и кровопролитные" если у всушников всё плохо по нашим новостям? Ну там типа людей хватают на улицах, никто не хочет воевать, вот вот скинут Зеленского и гонят в мясные штурмы и тп.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:08
        +2
        А кому сейчас легко?Что разве на улицах на Украине не хватают людей?
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 14:23
          -2
          Хватают и в мясные штурмы гонят и процент инвалидов растёт с каждым днём. Но блин, их это устраивает.
      2. leks
        leks Сегодня, 14:11
        +1
        Цитата: Копчёный
        Как они могу быть "тяжелейшие и кровопролитные" если у всушников всё плохо по нашим новостям? Ну там типа людей хватают на улицах, никто не хочет воевать, вот вот скинут Зеленского и гонят в мясные штурмы и тп.

        Хватит эту брехню слушать из ящика и то, что иногда пишут в телеге и в том числе здесь. Это называется лапша на уши народу, чтоб успокоить! По факту не нужно заниматься недооценкой противника. Нужно делать выводы и работать на всех направлениях, в том числе в тылу. Но тут большое "НО" в тылу у нас как считали, что война далеко, так и считают и не хотят учиться и делать выводы.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 14:48
          0
          Ну вот я, к примеру в тылу. Так я должен с утра начинать учится - полоса препятствий с кровати до туалета, там 40 мин. в противогазе, потом 5 раз на время собрать-разобрать пульт от телевизора (батарейки), изучение программы ТВ. Если что, дворник. Ну и?
          1. leks
            leks Сегодня, 15:02
            -1
            Цитата: Uprun
            Ну вот я, к примеру в тылу. Так я должен с утра начинать учится - полоса препятствий с кровати до туалета, там 40 мин. в противогазе, потом 5 раз на время собрать-разобрать пульт от телевизора (батарейки), изучение программы ТВ. Если что, дворник. Ну и?

            Не нужно утрировать и передергивать, хорошо. Если вы включили дурочку, то это ваши проблемы и можете посмеяться над собой и своими проблемами в области прямой кишки(40минут).
            Я, писал про тех, кто сидит у себя на военной базе и думает, что война далеко и его авиабазу или завод ну просто никак не достанут.
      3. kaufman
        kaufman Сегодня, 14:32
        -1
        Мало того ! Они ещё нагло выкладывают кучу видео с поражением живой силы и техники ВС РФ ! Непонятно кто же воюет с нами ...
        1. Мамин-Сибиряк
          Мамин-Сибиряк Сегодня, 14:37
          0
          Это фейки! Видео постановочное, снято на киностудии имени Довженко. ЦИПСО не дремлет
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 14:39
            0
            Видео постановочное, снято на киностудии имени Довженко. ЦИПСО не дремлет

            Слишком тонко, многие не поймут)
        2. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 14:55
          0
          Цитата: kaufman
          Мало того ! Они ещё нагло выкладывают кучу видео с поражением живой силы и техники ВС РФ ! Непонятно кто же воюет с нами ...


          Так мы тоже много чего выкладываем.К примеру уничтожение ВСУшного БТРа Ланцетом.
          https://dzen.ru/video/watch/64ec71f693682c2969a8fbc3
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 13:55
    +2
    У ВСУ не так много времени. Через 3 недели пойдут первые дожди и все дальнейшие действия потеряют смысл.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:07
      +2
      Не понимаю,чего надеятся на дождливую погоду?Она так же мешает и нам.Авиации,БПЛА.На этом во многом строится оборона.А штурмовым группам погода-не помеха.Наоборот,в определенных случаях помогает
    2. Ярик
      Ярик Сегодня, 14:28
      +2
      не факт, а если не пройдут? Такое уже было. Какую причину тогда нам на уши начнут вешать?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:59
    0
    Судя по сообщением в телеге от разных источников-разное там.То ли все село в серой зоне(а значит наши оттуда ушли),то ли держат оборону в южной части.Противника там нагнали много и нашим ребятам приходится тяжело.То,что говорит этот чиновник,это то,что он просто обязан говорить.Иначе под зад ногой получит
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:59
    0
    Цитата: Arzoo
    У ВСУ не так много времени. Через 3 недели пойдут первые дожди и все дальнейшие действия потеряют смысл.

    Даже при самом удачном раскладе ВСУ не успеют.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:13
    0
    Я смотрю там вообще не используется ТОСы,а там для них "раздолье ".
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:18
    +1
    Да Маляр уже заявила , что ВСУ практически взяли Бахмут в "огневое кольцо"( а это как?) и русские по Бахмуту не могут спокойно передвигаться , да и выйти с него не могут. Можно представить , что в мозгах у "ракушек" , впитывающих такую инфу . wassat
  7. polinet
    polinet Сегодня, 14:21
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Да Маляр уже заявила , что ВСУ практически взяли Бахмут в "огневое кольцо"( а это как?) и русские по Бахмуту не могут спокойно передвигаться , да и выйти с него не могут. Можно представить , что в мозгах у "ракушек" , впитывающих такую инфу . wassat

    у них всё на вранье построено.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:29
      +2
      Врут все.Так пропаганда работает,во всех конфликтах.Знают точно,что происходит лишь те,кто там находится.
  8. Новик225
    Новик225 Сегодня, 14:43
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Врут все.Так пропаганда работает,во всех конфликтах.Знают точно,что происходит лишь те,кто там находится.

    Справедливости ради, отмечу, что, по моим наблюдениям, - наши мало врут, чаще о чем-то недоговаривают, умалчивают. А вот украинские чиновники, а СМИ и подавно, - врут как дышат! И Работино уже три раза взяли, и Бахмут окружили. А как долго они врали, что бахмут еще не освобожден Российскими войсками?