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«Вооружен самой большой пусковой установкой в мире»: Китай спустил на воду эсминец Type 052DL

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«Вооружен самой большой пусковой установкой в мире»: Китай спустил на воду эсминец Type 052DL

Западные ресурсы, следящие за состоянием китайского флота, сообщают о состоявшемся 30 августа 2023 года спуске на воду нового эсминца Type 052DL, который строится на верфи Dalian Shipbuilding Industry.


Это девятый по счету корабль проекта 052DL (всего было заложено 10 единиц данного класса) с полным водоизмещением свыше 7500 тонн.

Эсминец вооружен впечатляющей 850-мм вертикальной пусковой установкой с 64 ячейками, являющейся самой большой в мире

- говорится в западной прессе.

4 модуля ВПУ по 8 ячеек в каждом размещены в носовой части, 4 другие – на корме. ВПУ может оснащаться большим ассортиментом средств поражения: крылатой ПКР YJ-18, гиперзвуковой ПКР YJ-21, ЗУР большой дальности HHQ-9, торпедой с реактивным приводом Type 8 (YU-8) и КР для нанесения наземных ударов CJ-10.



В перспективе возможно оснащение Type 052DL зенитно-ракетной системой большой дальности HQ-26, что позволит превратить эти корабли в мобильные платформы противоракетной обороны.

В состав вооружения Type 052DL также входят одноствольное 130-мм орудие, система ближнего боя Type 1130, ЗРК малой дальности HHQ-10 с 24 ячейками, сдвоенные трехтрубные 324-мм торпедные аппараты, четыре 122-мм ракетные установки с 18 направляющими и противолодочный вертолет Z-9C или Ка-28. Ожидается, что последний в конечном итоге будет заменен более совершенным Z-20F.

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10 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:38
    0
    Работают люди. Строят корабли . Карты перекраивают как им надо .. к добру ли это ?
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: kaufman
      Работают люди. Строят корабли . Карты перекраивают как им надо .. к добру ли это ?


      Врятли к добру.... чем хуже дела в Китайской экономике, тем больше шансов что карту Тайваня - КПК правильно разыграет, т.к. надо будет поднять рейтинги и упрочить позиции Си, а может быть он захочет войти в историю как собиратель земель :) мол "я объединил Китайскую нацию" и т.п.

      С другой стороны у США тоже есть интерес к такому конфликту..... убрать конкурента чужими руками, ну или ослабить как получиться. Поэтому чем больше регион вооружается, тем больше шансов что в 2030х там полыхнет не слабо...
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 14:38
    0
    Новая великая китайская стена...
    Китай спустил на воду эсминец...
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: Doccor18
      Новая великая китайская стена...
      Китай спустил на воду эсминец...

      Дорого , богато ..... hi
  3. сталевар
    сталевар Сегодня, 14:41
    +1
    "Это девятый по счету корабль проекта 052DL (всего было заложено 10 единиц данного класса) с полным водоизмещением свыше 7500 тонн."
    Такое у нас невозможно!! Воруют! И это видят все, кроме Путина!
    "Министерство иностранных дел России объявило персоной нон-грата второго секретаря посольства Китая Ханга Чжу из-за его заявления о возможности справиться с российской коррупцией за один месяц."
    При такой коррупции, о каких честных выборах можно говорить?
  4. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 14:51
    +2
    Китайцев много, есть среди кого набрать экипажи. Там ради службы будут по струнке бегать. Служить на флоте в Китае в почёте. И там реально борятся с коррупцией, а не делают вид. В Китае Пекин не отдельная страна, как Москва. В общем нам до Китая как до Марса с Рогозиным.
  5. lDaive
    lDaive Сегодня, 14:59
    0
    Если 052DL относится к удлиненной версии 052D, то 28 августа был спущен на воду 16 - й корабль, а не 9 - й.
  6. 9PA
    9PA Сегодня, 15:00
    -3
    Славяне, всё, списанный материал. Шас укры о нас либо мы об укров (что без разницы) взаимоаннигилируемся и точка не вовзврата популяции будет пройдена. Русские канут в небытие, а вся Информация о русских будет уничтожена и исправлена. Живите и смотрите как умирают славяне с подачи Великих дворян (Матвиенко Медведев володин сурков сечин и тп)
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:12
      0
      Цитата: 9PA
      Славяне, всё, списанный материал. Шас укры о нас либо мы об укров (что без разницы) взаимоаннигилируемся и точка не вовзврата популяции будет пройдена. Русские канут в небытие, а вся Информация о русских будет уничтожена и исправлена. Живите и смотрите как умирают славяне

      Война это обычная славянская забава .. Воюем всё время . Всю свою историю славяне отстаивают свой мир . Землю , детей , женщин ... Сколько разных народов кануло в лету ! Все эти печенеги и хазары ... Сколько получили в итоге по морде от славян ? Все эти немцы , французы , турки , японцы, англосаксы и т.д ... А с кем по настоящему воевали китайцы ? Сами с собой . и огребали от англичан и японцев ... И опять Россия помогала им выстоять , славяне ... Так , что живите и смотрите , как славяне возвращаются на свою историческую Родину . Воссоздаётся Большая Россия ... От Камчатки до Чопа .
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:00
    +1
    У Тикондероги УПВ на 122 ячейки, у последних Берков 96 ячеек - или это именно что самая большая по габаритам в мире?