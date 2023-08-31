Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Алжира предложили план урегулирования политического кризиса в Нигере и заявили о недопустимости развязывания войны

5
Власти Алжира предложили план урегулирования политического кризиса в Нигере и заявили о недопустимости развязывания войны

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступил с предложением, касающимся инициативы по урегулированию политического кризиса в Нигере. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД страны Ахмед Аттаф.


Как уточнил глава алжирского внешнеполитического ведомства, данный план, озвученный президентом, нацелен на решение конфликта мирным путём, минуя любое военное вмешательство в западноафриканскую республику. Для этого требуется создание неких политических механизмов.

В то же время, продолжил Аттаф, необходимо укрепить принцип нелегитимности конституционных изменений. Среди прочих мер предлагается также внедрить переходный период сроком на 6 месяцев с тем, чтобы за это время было принято решение, закрепляющее возвращение конституционной системы в Нигере, основанной на демократических принципах.

Стоит отметить, что на минувшей неделе алжирский министр иностранных дел совершил визит в 3 государства, состоящие в ЭКОВАС, в период с 23 по 26 августа. Речь идёт о Нигерии, Бенине и Гане. В ходе встречи дипломат обсудил ситуацию вокруг кризиса в соседней стране. Кстати говоря, для проведения дискуссий по этому поводу глава нигерского кабмина встретился с алжирской делегацией во главе с генсеком МИД Алжира Лунесом Макрамане. О каких-либо деталях переговоров на данном этапе не сообщается.

Напомним, что по итогам переговоров в ходе визита делегации ЭКОВАС в Нигер, прошедших 19 августа, сторонам так и не удалось прийти к какому-либо консенсусу по данному вопросу.

Главным тезисом алжирского президента является недопустимость развязывания войны против Нигера и максимальное использование дипломатических средств.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:16
    +1
    А план этот очень простой : нефик кому не следует лезть во внутренние дела стран когда не просят. И все будет тихо и мирно. Проблемы начинаются тогда когда англосаксы начинают влезать во все щели без мыла
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:20
    0
    Главным тезисом алжирского президента является недопустимость развязывания войны против Нигера и максимальное использование дипломатических средств.
    Понятно, есть там группа выражающая интересы ... понятно чьи, но, их уже могут притормозить, а то и обломать, потому как популярностью у остальных стран Африки, действия сателлитов "просвещенного запада" и отдельных бенефициаров от туда, не пользуются.
    В общем, большие дела делаются и западные радетели , реально, могут оказаться за бортом ...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:22
    -1
    Алжир имеет вес в ЭКОВАС,однако если лягушатники попрут рогом,а они попрут(нигерцы потребовали вывести контингент)войны там не избежать.Надеюсь оркестранты надают там хранцузикам.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:07
      0
      Упустили французики свой шанс. Если вторгаться, то надо было сразу, а уже поезд уехал.

      ЭКОВАС грозился, а танки оказались незаправленными... Теперь набор солдат в Нигере уже идёт полным ходом, строится оборона, Алжир впрягся решать всё дипломатией.

      В общем, теперь если и вторгаться, то потребуются силы побольше, да и сразу не получится... Уже не полицейская операция, а вполне себе война. А кому она нужна? Французам? Ну так пусть идут и воюют сами, а американцы вон уже что-то начали обсуждать и с новыми властями
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:38
    0
    Как уточнил глава алжирского внешнеполитического ведомства, данный план, озвученный президентом, нацелен на решение конфликта мирным путём, минуя любое военное вмешательство в западноафриканскую республику.
    belay А если цель Запада именно военное вмешательство? Думай еще. recourse Вот если будет угроза Западу, за вмешательство в Нигер, пусть и опосредовано, по попе от Африке, но все равно, это не поможет, слишком много урана и золота на карту поставлено. Да и там ЕС и США сталкиваются ..... Стрелять не будут, если Нигер согласится ...дцать лет отдавать свои богатства Франции, но ведь это не устроит США.... recourse Обратно хрень...