Власти Алжира предложили план урегулирования политического кризиса в Нигере и заявили о недопустимости развязывания войны

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступил с предложением, касающимся инициативы по урегулированию политического кризиса в Нигере. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД страны Ахмед Аттаф.Как уточнил глава алжирского внешнеполитического ведомства, данный план, озвученный президентом, нацелен на решение конфликта мирным путём, минуя любое военное вмешательство в западноафриканскую республику. Для этого требуется создание неких политических механизмов.В то же время, продолжил Аттаф, необходимо укрепить принцип нелегитимности конституционных изменений. Среди прочих мер предлагается также внедрить переходный период сроком на 6 месяцев с тем, чтобы за это время было принято решение, закрепляющее возвращение конституционной системы в Нигере, основанной на демократических принципах.Стоит отметить, что на минувшей неделе алжирский министр иностранных дел совершил визит в 3 государства, состоящие в ЭКОВАС, в период с 23 по 26 августа. Речь идёт о Нигерии, Бенине и Гане. В ходе встречи дипломат обсудил ситуацию вокруг кризиса в соседней стране. Кстати говоря, для проведения дискуссий по этому поводу глава нигерского кабмина встретился с алжирской делегацией во главе с генсеком МИД Алжира Лунесом Макрамане. О каких-либо деталях переговоров на данном этапе не сообщается.Напомним, что по итогам переговоров в ходе визита делегации ЭКОВАС в Нигер, прошедших 19 августа, сторонам так и не удалось прийти к какому-либо консенсусу по данному вопросу.Главным тезисом алжирского президента является недопустимость развязывания войны против Нигера и максимальное использование дипломатических средств.