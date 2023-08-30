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Экипаж состоит из водителя и командира: Германия изготавливает для ВСУ самоходные гаубицы Boxer RCH155

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Экипаж состоит из водителя и командира: Германия изготавливает для ВСУ самоходные гаубицы Boxer RCH155

В сети появилась фотография, на которой фигурирует посол киевского режима в ФРГ, запечатленный на заводе оборонного концерна KMW в Касселе на фоне 155-мм САУ Boxer RCH155 и проходящего ремонт танка Leopard 1А5.


Как указывается в западной прессе, данная фотография является подтверждением того, что Германия изготавливает RCH155 для нужд ВСУ. Начало поставок первых самоходок следует ожидать в первом квартале 2024 года, о дополнительных заказах будет объявлено в ближайшее время.

Это современное изделие обеспечит значительный прирост потенциала ВСУ, присоединившись к компании старых самоходных гаубиц, таким как CAESAR и PZH2000

- говорится в прессе.

RCH155 – это компактная, но мощная система длиной 10,4 м, шириной 2,99 м и высотой 3,6 м. Она оснащена 155-мм гаубицей L52. Система управления предполагает размещение боевого поста за пределами САУ. Зона огня составляет 40 км при стрельбе типовыми боеприпасами [с газогенератором] и 54 км – при применении АРС V-LAP; VULCANO и EXCALIBUR обеспечивают более дальние дистанции.



В качестве силовой установки выступает двигатель MTU мощностью до 600 кВт (815 л.с.). Гаубица может развивать скорость более 100 км/ч по дорогам, запас хода – свыше 700 км. Соотношение мощности к весу составляет примерно 21 л.с. на тонну, что может существенно облегчить передвижение по сложной местности.

RCH155 рассчитана на управление всего двумя членами экипажа, командиром и водителем

- отмечается в прессе.
Использованы фотографии:
KNDS
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6 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:37
    -2
    Враньё все это ! Ничего Германия изготавливать не может . Она загибается без дешевых энергоресурсов из России.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:40
      0
      Ну пока ещё барахтается Германия,но с такой политикой скоро загнётся.
    2. Мамин-Сибиряк
      Мамин-Сибиряк Сегодня, 14:41
      0
      ...а голод? Да им жрать уже нечего. Мясо раз в неделю видят, в магазинах полки пустые. Скоро продуктовые карточки наверняка введут как при Гитлере
  2. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 14:55
    -1
    Немцы всегда умели делать хорошее оружие и стебатьса тут незачем .суть в том что амеры перед тем как начать войну проводят через ООН эмбарго на поставки оружия(Ирак, Ливия ,талибы)и это правильно.а МИД под руководством бездаря Лаврова даже не пытается это сделать.так кто эффективней работает?
  3. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 15:02
    0
    армия входящая в первую десятку должна иметь(в свете боевых действий происходящих на территории россии как приемленицы ссср) артсистемы тяжелые гусеничные так и легкие колесные одного калибра,поэтому и они и мы занимаемся развитием ,это анализ это нормально
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 15:05
    0
    Вот к такому и надо стремиться, полная автоматизация: один оператор и водила!