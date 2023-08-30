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Украина снова запросила электроэнергию в качестве аварийной помощи у Румынии и Польши

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Украина снова запросила электроэнергию в качестве аварийной помощи у Румынии и Польши

Вчера украинская компания «Укрэнерго» была вынуждена запросить у Польши и Румынии поставки дополнительного количества электроэнергии из-за достижения рекордного уровня расходования электричества украинскими потребителями. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.


Как утверждает «Укрэнерго», она ранее получала аварийную помощь от других государств. В частности, электроэнергию Украине поставляли Польша и Румыния. Наибольшие масштабы электропотребления были зафиксированы 22 августа 2023 года. Размеры помощи составили 2000 МВт в час.

Между тем, 29 августа было зафиксировано потребление на Украине на 0,7% больше электричества в день, чем 28 августа. У компании «Укрэнерго» уже нет возможности покрывать расходы электроэнергии за счет национальных ресурсов.

Польша и Румыния в течение дня передали Украине 2650 МВт/ч. Таким образом, сейчас потребление электроэнергии на Украине в значительной степени покрывается за счет ресурсов из соседних государств.

Между тем, приближаются осень и зима, и не очень понятно, как украинское государство собирается решать вопросы с энергообеспечением в холодное время года. Вероятно, что Украине придется запрашивать еще большее количество электроэнергии у Польши и Румынии, возможно и у других соседних государств.
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:37
    +3
    Нужно помочь, чтобы запрашивали по максимуму то, что соседи могут дать.
  2. Msi
    Msi Сегодня, 14:42
    +1
    Между тем, приближаются осень и зима, и не очень понятно, как украинское государство собирается решать вопросы с энергообеспечением в холодное время года.

    Эх добавить бы нам чуть - чуть ракеточками нашими...помочь так сказать...всё жалеем убогих...
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:47
    -1
    Необычно жаркие дни. Кондиционеры кушают много энергии.
    А в Европе газовые хранилища уже заполнены на 92%. Рекорд.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:51
      +2
      Это как-то поможет с электроэнергией окраине или разгонит ВПК запада до рекордных темпов?
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 14:51
    +1
    Вчера украинская компания «Укрэнерго» была вынуждена запросить у Польши и Румынии поставки дополнительного количества электроэнергии из-за достижения рекордного уровня расходования электричества украинскими потребителями. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
    И вот вопрос, а с чего этот уровень резко возрос? Население включило поголовно обогреватели? Так нет, еще и ночью тепло. Значит дополнительные объемы запросила промышленное производство. Или вновь организованное или восстановленное. Надо срочно найти этих "потребителей" и уничтожить...
    1. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 15:04
      0
      «Или вновь организованное или восстановленное» - или сокращаются имеющиеся мощности мощности… Ведь куда прилетает с нами не очень-то и делятся, что те, что другие.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: svp67
      Или вновь организованное или восстановленное. Надо срочно найти этих "потребителей" и уничтожить...

      Погода идеальная, расход потребления населением стабилен.
      Разведка должна установить новых потребителей, ВКС должны отключить этих потребителей.
      Да и вообще после ночных происшествий, почему в Киеве работают кафе и рестораны, а пипл не сидит по подвалам ?
      Это вопрос к МО.