Украина снова запросила электроэнергию в качестве аварийной помощи у Румынии и Польши

Вчера украинская компания «Укрэнерго» была вынуждена запросить у Польши и Румынии поставки дополнительного количества электроэнергии из-за достижения рекордного уровня расходования электричества украинскими потребителями. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.Как утверждает «Укрэнерго», она ранее получала аварийную помощь от других государств. В частности, электроэнергию Украине поставляли Польша и Румыния. Наибольшие масштабы электропотребления были зафиксированы 22 августа 2023 года. Размеры помощи составили 2000 МВт в час.Между тем, 29 августа было зафиксировано потребление на Украине на 0,7% больше электричества в день, чем 28 августа. У компании «Укрэнерго» уже нет возможности покрывать расходы электроэнергии за счет национальных ресурсов.Польша и Румыния в течение дня передали Украине 2650 МВт/ч. Таким образом, сейчас потребление электроэнергии на Украине в значительной степени покрывается за счет ресурсов из соседних государств.Между тем, приближаются осень и зима, и не очень понятно, как украинское государство собирается решать вопросы с энергообеспечением в холодное время года. Вероятно, что Украине придется запрашивать еще большее количество электроэнергии у Польши и Румынии, возможно и у других соседних государств.