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Пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос по поводу возможности проведения международного расследования катастрофы самолета Пригожина

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Пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос по поводу возможности проведения международного расследования катастрофы самолета Пригожина

В России идет расследование недавнего крушения в Тверской области самолета Embraer, принадлежащего главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. На борту бизнес-джета находились: сам предприниматель, командир Группы Вагнера Дмитрий Уткин, пять представителей ЧВК и три члена экипажа. Спастись никому не удалось.


Сразу после происшествия украинские и западные медиа начали выстаивать версии произошедшего, естественно, делая главный акцент на причастности к этому Кремля. Ведь в конце июня Евгений Пригожин совершил попытку мятежа.

Более того, «внимательные» журналисты даже узрели совпадение по датам. Так вышло, что катастрофа случилась ровно через два месяца после июньских событий, что дало повод зарубежным медийщикам, опять же, обвинить в произошедшем российские власти.

В то же время агентство Reuters ранее сообщало, что свою помощь в расследовании России предложил Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (Embraer является бразильской компанией). Но при условии, что расследование будет вестись в соответствии с международными правилами.

На вопрос журналистов о возможности проведения последнего ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Со слов чиновника, расследование крушения самолета Евгения Пригожина является исключительно российским, внутренним делом, следовательно ни о каком международном аспекте речи не идет.
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18 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:53
    +1
    Самолёт бразильский, с Бразилией у нас нормальные отношения. Значит это что то ДРУГОЕ!
    1. Msi
      Msi Сегодня, 14:58
      +1
      Со слов чиновника, расследование крушения самолета Евгения Пригожина является исключительно российским, внутренним делом, следовательно ни о каком международном аспекте речи не идет.
      да вы уже нарасследовали с малазийским боингом. Ещё захотели?
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:59
      +4
      "Главное в ходе следственных действий — не выйти на самих себя"..
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:53
    +3
    С какой это стати должно быть какое то международное расследование?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:56
      0
      Ну а почему и нет? Что можно скрывать если это просто катастрофа?
      1. Msi
        Msi Сегодня, 14:59
        0
        Ну а почему и нет? Что можно скрывать если это просто катастрофа?
        у нас своих специалистов хватает и получше бразильских. Помогите кому - нибудь другому.
        1. Mazunga
          Mazunga Сегодня, 15:02
          +1
          эмбраер производится Бразилией она также член БРИКС другое дело что у нас этих эмбраеров вагон с тележкой подумаешь один упал остальные то летают чего рассусоливать то
        2. ASAD
          ASAD Сегодня, 15:04
          -2
          Вообще непонятна ваша точка зрения, самолёт гражданский, бразильского производства, что может найти независимая экспертиза? Гексоген?
      2. ААК
        ААК Сегодня, 15:04
        0
        Ну да, ну да....и просто катастрофа, и представителей авиапроизводителя и представителей ИКАО не подключаем, и похороны безлюдные, типа "по просьбе родственников" (хотя вероятнее - по просьбе "к родственникам"), и вообще - кому надо то умер, умер и всё..., в общем нехрен лезть...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:55
    +1
    А это Embraer не гарндоед от плосатых? Нет? Ну так и займитесь своими делами дома, кто то просил помощи?
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 14:56
    +2
    На вопрос журналистов о возможности проведения последнего ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Со слов чиновника, расследование крушения самолета Евгения Пригожина является исключительно российским, внутренним делом, следовательно ни о каком международном аспекте речи не идет.
    Не знаю конкретно условий "международного расследования" и что там такого "секретного" было на борту, но думается мне, что зря наши отказываются от помощи компании производителя. Сразу столько вопросов и обвинений снялось бы.
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:59
    +1
    Со слов чиновника, расследование крушения самолета Евгения Пригожина является исключительно российским, внутренним делом, следовательно ни о каком международном аспекте речи не идет.
    Ответ этого чиновника даёт ещё больше пищи к размышлению о причинах крушения самолёта и гибели людей находившихся на его борту.
    Как говорил один киногерой известного фильма:
    Меня опять терзают смутные сомнения
    what
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:03
    +4
    Вообще то это международная практика когда компания-изготовиитель самолётов участвует в расследовании катастрофы её борта в той или иной стране мира,дабы избежать такой трагедии на будущее. Мы создаём прецедент,теперь,не дай Бог упадёт Суперджет в той или иной стране мира и нас также пошлют подальше как мы вежливо послали бразильских экспертов.
  7. Msi
    Msi Сегодня, 15:03
    -2
    В то же время агентство Reuters ранее сообщало, что свою помощь в расследовании России предложил Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий
    эти всё не успокоятся. Круг замкнулся погибшие похоронены. Надо идти дальше...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:08
      +1
      В смысле? Никто не виновен в катастрофе? Закопали и всё?
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:03
    -1
    Цитата: ASAD
    Самолёт бразильский, с Бразилией у нас нормальные отношения. Значит это что то ДРУГОЕ!

    Нет друже: просто международное расследование подразумевает отсутствие суверенитета и поэтому НЕПРИЕМЛЕМО..
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:09
      0
      Вы забыли про ядерный удар сказать, если будут настаивать.
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:04
    +1
    Зря отказались (конечно если скрывать нечего), отказ порождает много вопросов и домыслов которых можно было избежать.