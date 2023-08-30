Пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос по поводу возможности проведения международного расследования катастрофы самолета Пригожина

В России идет расследование недавнего крушения в Тверской области самолета Embraer, принадлежащего главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. На борту бизнес-джета находились: сам предприниматель, командир Группы Вагнера Дмитрий Уткин, пять представителей ЧВК и три члена экипажа. Спастись никому не удалось.
Сразу после происшествия украинские и западные медиа начали выстаивать версии произошедшего, естественно, делая главный акцент на причастности к этому Кремля. Ведь в конце июня Евгений Пригожин совершил попытку мятежа.
Более того, «внимательные» журналисты даже узрели совпадение по датам. Так вышло, что катастрофа случилась ровно через два месяца после июньских событий, что дало повод зарубежным медийщикам, опять же, обвинить в произошедшем российские власти.
В то же время агентство Reuters ранее сообщало, что свою помощь в расследовании России предложил Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (Embraer является бразильской компанией). Но при условии, что расследование будет вестись в соответствии с международными правилами.
На вопрос журналистов о возможности проведения последнего ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Со слов чиновника, расследование крушения самолета Евгения Пригожина является исключительно российским, внутренним делом, следовательно ни о каком международном аспекте речи не идет.