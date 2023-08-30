Пресс-секретарь президента РФ: Эксперты изучают вероятность прилета дронов в Псков из Прибалтики

Сегодня ночью сразу семь регионов России подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Большинство дронов были перехвачены и сбиты силами ПВО, о чем сообщило Минобороны РФ и руководство подвергшихся атакам БПЛА регионов.
Наибольший ущерб в результате атаки дронов получил военно-гражданский аэродром Пскова. Оперативно прибывший на место ЧП глава региона Михаил Ведерников выступил с видеообращением, в котором сообщил, что атака беспилотников была отражена российскими военными. Однако в результате падения обломков и/или прямого попадания в воздушной гавани возник пожар, который был локализован. По словам Псковского губернатора, жертв и разрушений в результате атаки БПЛА нет.
Позднее пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области распространила специальное заявление с некоторыми подробностями ночной атаки дронов по аэропорту. Кроме того, местные СМИ пишут о пожаре в месте дислокации 2-й бригады спецназа ГРУ, пока эта информация официально не подтверждена.
В 23:28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации ИЛ-76 в г. Пскове. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек
— говорится в заявлении ведомства.
По неофициальным данным, Псковский аэропорт атаковали около двадцати дронов. Несмотря на перехват большинства БПЛА, часть из них достигла намеченных целей. Повреждено четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76, причем два из них пострадали очень серьезно, пока неизвестно, подлежат ли они ремонту и восстановлению.
Между тем, в сети появились предположения, что дроны, в частности атаковавшие Псковский аэропорт, могли быть запущены не с территории Украины, а из других сопредельных государств. Высказываются предположения, что беспилотники могли стартовать в сторону РФ, например, из одной из Прибалтийских республик. Об участии в подготовке воздушной атаки российской территории западных спецслужб пишут и украинские ресурсы.
Ситуацию с массированной ночной атакой сразу семи российских регионов сегодня на брифинге прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил журналистам, что Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о случившемся.
Говоря о возможном запуске БПЛА, ударивших по аэродрому в Пскове, из государств Прибалтики, Песков сообщил, что военные эксперты изучают вероятные маршруты полета дронов.
Выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано с тем, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем
— заявил спикер российского президента.
Песков еще раз подчеркнул, что единственным гарантированным способом избежания подобных террористических атак, организованных киевским режимом, по территории РФ остается продолжение и реализация всех целей специальной военной операции на Украине.