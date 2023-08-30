Пресс-секретарь президента РФ: Эксперты изучают вероятность прилета дронов в Псков из Прибалтики

В 23:28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации ИЛ-76 в г. Пскове. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек

Выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано с тем, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем