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Пресс-секретарь президента РФ: Эксперты изучают вероятность прилета дронов в Псков из Прибалтики

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Пресс-секретарь президента РФ: Эксперты изучают вероятность прилета дронов в Псков из Прибалтики

Сегодня ночью сразу семь регионов России подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Большинство дронов были перехвачены и сбиты силами ПВО, о чем сообщило Минобороны РФ и руководство подвергшихся атакам БПЛА регионов.


Наибольший ущерб в результате атаки дронов получил военно-гражданский аэродром Пскова. Оперативно прибывший на место ЧП глава региона Михаил Ведерников выступил с видеообращением, в котором сообщил, что атака беспилотников была отражена российскими военными. Однако в результате падения обломков и/или прямого попадания в воздушной гавани возник пожар, который был локализован. По словам Псковского губернатора, жертв и разрушений в результате атаки БПЛА нет.

Позднее пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области распространила специальное заявление с некоторыми подробностями ночной атаки дронов по аэропорту. Кроме того, местные СМИ пишут о пожаре в месте дислокации 2-й бригады спецназа ГРУ, пока эта информация официально не подтверждена.

В 23:28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации ИЛ-76 в г. Пскове. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек

— говорится в заявлении ведомства.

По неофициальным данным, Псковский аэропорт атаковали около двадцати дронов. Несмотря на перехват большинства БПЛА, часть из них достигла намеченных целей. Повреждено четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76, причем два из них пострадали очень серьезно, пока неизвестно, подлежат ли они ремонту и восстановлению.

Между тем, в сети появились предположения, что дроны, в частности атаковавшие Псковский аэропорт, могли быть запущены не с территории Украины, а из других сопредельных государств. Высказываются предположения, что беспилотники могли стартовать в сторону РФ, например, из одной из Прибалтийских республик. Об участии в подготовке воздушной атаки российской территории западных спецслужб пишут и украинские ресурсы.

Ситуацию с массированной ночной атакой сразу семи российских регионов сегодня на брифинге прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил журналистам, что Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о случившемся.

Говоря о возможном запуске БПЛА, ударивших по аэродрому в Пскове, из государств Прибалтики, Песков сообщил, что военные эксперты изучают вероятные маршруты полета дронов.

Выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано с тем, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем

— заявил спикер российского президента.

Песков еще раз подчеркнул, что единственным гарантированным способом избежания подобных террористических атак, организованных киевским режимом, по территории РФ остается продолжение и реализация всех целей специальной военной операции на Украине.
Использованы фотографии:
Официальный канал Псковской области
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20 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:52
    +6
    Мммдаа... Эксперты будут изучать возможность пересечения вражескими беспилотниками государственной границы РФ. request Это граница или как?!
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 14:56
      -4
      А вы подумать не пробовали ? Или так , надо сразу писать гневное?
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 15:13
        +1
        А о чём надо подумать? О том что 20 дронов пересекли границу с членами НАТО и никто этого не заметил! Вообще никто?
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:16
        0
        Цитата: Скобаристан
        А вы подумать не пробовали ? Или так , надо сразу писать гневное?

        уже полтора года думаем, и пока только к одному выводу приходим, граница - проходной двор
      3. ААК
        ААК Сегодня, 15:16
        0
        И чего коллеги разминусовались?! Гражданин говорящий генерал-лейтенант нас радует уничтожением всякой мелочи и тем что некие "цели поражены", а тут трах-бабах то бомбардировщика нет, батареи С-300, то четырёх транспортников, а то и вообще моста, а ещё высадки бандер в Крыму со шлюпок, а ещё все морские объекты "Черноморнефтегаза" бандерами используются... охренеть как дофига поводов для радости...
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 14:53
    +6
    Песков еще раз подчеркнул, что единственным гарантированным способом избежания подобных террористических атак, организованных киевским режимом, по территории РФ остается продолжение и реализация всех целей специальной военной операции на Украине.
    Он забыл добавить: "Не на словах, а на деле"
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 15:06
      -1
      Ничего себе . Боевые действия идут во всю. Потери сторон уже на десятки тысяч ...а вы про то что все на словах.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:12
        +2
        Путин был незамедлительно проинформирован о случившемся.
        И сразу все дроны попадали на землю !
  3. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 14:55
    +1
    Ну надо же! Никогда такого не было и вот опять!!! Сказали бы честно 4 самолёта ВТА уничтожено! Да у нас их до чёрта много, раз они стоят на открытых стоянках! Тек же как и стратеги. Бейте ещё, всё равно всё не уничтожите! Просто достал этот ПОЗОР уже!!!
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 15:04
      -3
      А можно фото всех 4 самолётов которые уничтожены ? А то это только у товарищей украинцев было.
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 14:57
    +2
    Говоря о возможном запуске БПЛА, ударивших по аэродрому в Пскове, из государств Прибалтики, Песков сообщил, что военные эксперты изучают вероятные маршруты полета дронов.

    Да уж. Видать и Штирлицев "оптимизировали". Одни эксперты остались И некому Родину предупредить...
  5. Комментарий был удален.
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 15:01
    +1
    Если дроны были запущены с территории одной из прибалтийских республик, тем хуже для этой республики. И для Украины - не лучше.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 15:07
      +3
      Интересно, а чем хуже. Ну и если из Прибалтики, то что войну объявим или ядерный удар нанёсем, как тут некоторые предлагают. Просто откройте глаза. Мы воюем как можем, а можем мы как видим не так много.
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 15:09
      +1
      Да х.з. Ну что мы сейчас сделаем Эстонии ? Во первых это хрен доказуемо . Во вторых им пофиг: морду эстонским кирпичом и все. В третьих....Так что стоит только принять и запомнить. Ну и сделать выводы . А то что прилетело , ну да не очень приятно. Но идёт борьба , мы их они нас.
    3. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 15:12
      0
      ну да павел ,наше руководство эту республику красным цветом окрасит ,берегитесь трибалты!!!
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:17
      0
      Цитата: Pavel73
      Если дроны были запущены с территории одной из прибалтийских республик

      для начала это нужно доказать, хотя какая разница, заявят об очередной красной линии
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:05
    0
    Ну первоисточник это укры об третьей стране. И это понятно, надо пиарнутся что весь мир с нами и тд и тп. А вот для прибалтов этот подарок выглядитк как атака страны нато на рф, за что рф обязана адекватно сжечь их и ес в полном составе, что собственно украм и надо, в смысле втянуть всю нату за себя воевать, для этого негрех и лабусов подставить. Впрочем самолетный дрон в мастерской собрать недолго и в области а взрывчаткой посольства америки и ес с радостью обеспечат на месте, да и ее сделать можно там же.
  8. Igor K_2
    Igor K_2 Сегодня, 15:05
    +3
    Странное слово "изучать". Для этого нужно иметь технические данные с систем ПВО, а централизованно системы нет. А если бы была, то не нужно ничего изучать, всё было бы известно сейчас, место запуска и маршрут. Когда уже что-то начнёт решаться с самолётами ДРЛО.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:06
    0
    Ну изучат они эту версию,ответка как таковая будет-как всегда,вероятно,потом,не исключено что когда-нибудь???
  10. igorra
    igorra Сегодня, 15:08
    -1
    Крымский мост после первого раза бонами и другим средствами пассивного задержаниями не перекрыли, второй раз прилетело, вернее приплыло, сейчас оказывается приграничные аэродромы не прикрыты. Никто ни за что не отвечает? Или идёт умышленный саботаж группой неустановленных генералов, что на подсосе у олигархов? Настоящих предателей среди них наверное немного, просто давно считают госкарман своим и службу не отделяют от своих личнокорыстных желаний. Главное не видно серъёзных телодвижений Путина, по просчётам генералов, наверное думает, нам знать не обязательно ФИО несправившихся генералов. Он на расслабоне, генералы на расслабоне, ну и страна тоже. Школа начинается, люди из отпуска возращаются. Надо ребят, что в отпусках, или отдыхают после ранения или коммисованных в приказном порядке в школы, организации и предприятия, чтобы мы в живую их видели и слушали своими ушами, за что они проливают кровь и за кого погибают.