Боевые действия на Украине не смогут завершиться без определенных территориальных уступок со стороны страны. Об этом пишет в издании The New Yorker эксперт американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап.По утверждению эксперта, сейчас якобы ни одна страна не обладает ресурсами для полной победы над другой стороной. Такое же мнение ранее высказывал и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.В качестве примера переговоров на фоне продолжающихся боевых действий Чарап привел войну семидесятилетней давности на Корейском полуострове. Кроме того, аналитик отметил, что США не должны стремиться к тотальной изоляции России по типу КНДР, так как в этом не будет ничего хорошего для Запада.По мнению американского автора, Россия в случае территориальных уступок со стороны Украины не будет далее нападать на какие-либо еще государства. Но Соединенным Штатам и Украине придется определять условия прекращения боевых действий. Им придется исходить из того, что Украине не удастся вернуть все утраченные территории. Вероятно, с определенными территориями придется расстаться, если Киев действительно хочет завершить вооруженный конфликт.Понятно, что такие заявления не по душе киевскому режиму, но на Западе они звучат все чаще, что полностью укладывается в концепцию «окна Овертона», когда публику начинают готовить к реализации непопулярного сценария посредством все более частого появления в СМИ подобной информации.