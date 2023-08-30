Габонский политик рассказал подробности военного переворота в стране

Они пришли, остановили трансляцию результатов и решили отменить результаты выборов, закрыть границы и распустить все органы власти. Теперь ждем следующего заявления

Военным переворотом в Габоне, о котором стало известно сегодня утром, руководил начальник штаба Республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на габонского политика, бывшего кандидата в президенты страны и лидера движения «Новая власть в Габоне» Привата Нгомо.26 августа 2023 года Али Бонго Ондимба был переизбран президентом страны. За него, по официальным данным, проголосовали 64,2% избирателей. Но военные с результатами выборов не согласились. Они объявили об отмене результатов выборов и роспуске действующих институтов власти. Самого Али Бонго поместили под домашний арест.- сообщает РИА Новости , цитируя информацию от Нгомо.Республиканская гвардия Габона представляет собой военное формирование, которое западные эксперты называют наиболее мощным среди сил безопасности республики. Она отвечает за безопасность первых лиц государства, чиновников правительства, административных зданий и специальных объектов. Численность Республиканской гвардии составляет 2500 человек, при общей численности габонских вооруженных сил более чем в 5000 человек.Командующий гвардией генерал Брис Нгема уже провозгласил себя новым лидером государства. Военнослужащие габонских вооруженных сил поддержали военный переворот в стране, никто из них в защиту свергнутого президента Али Бонго не выступил.