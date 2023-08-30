Минобороны: Нанесён групповой ракетный удар по пунктам управления и разведки ВСУ, все цели уничтожены

Российские войска продолжают наступление в районе Купянска, командующий СВ ВСУ Сырский признал обстановку на данном направлении сложной. Противник продолжает атаковать в районе Работино Запорожской области, но успеха не добился. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российские ВС продолжают наносить удары по военной и критической инфраструктуре Украины, не стала исключением и эта ночь. Согласно сообщению военного ведомства, нанесен групповой ракетный удар по назначенным целям, в роли которых выступили пункты управления и разведки ВСУ. Удар наносился ракетами воздушного и морского базирования, все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.
В Киеве подтверждают ночную атаку, но главком ВСУ Залужный лично утверждает, что украинская ПВО сбила все до одной запушенные российские крылатые ракеты и дроны-камикадзе типа "Герань". В общем, ни одна из 28 запущенных ракет до целей не долетела, а дроны падали пачками от огня украинских зенитчиков, поразивших аж 15 беспилотников. Разрушения в Киеве и Житомирской области объяснили падением "осколков ракет и БПЛА".
Из еще хорошего: в районе Ровное ДНР уничтожены: штаб оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе Пречистовки склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
Теперь к боям на линии соприкосновения: на Донецком направлении противник атаковал в районах Белогоровка, Зайцево и Красногоровка, наши отразили пять атак. У ВСУ снова большие потери, только по личному составу убитыми и ранеными за сутки порядка 380 человек. По бронетехнике: четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, одна Мста-Б, а также противотанковая пушка "Рапира".
На Запорожском противник продолжает попытки взломать первую линию обороны российских войск, атакуя силами штурмовых подразделений 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Вербовое. Наши отбили девять атак, но врага не пропустили. И Работино и Вербовое продолжают находиться в серой зоне, в Киеве снова выдали желаемое за действительное. Между тем, российские войска уничтожили до 85 всушников, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы М777 и три гаубицы М119, САУ Гвоздика, Богдана и AS-90.
На Купянском подразделения 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ трижды пытались выбить наши подразделения с позиций в районе Синьковка Харьковской области, Сергеевка и Новоегоровка ЛНР. Наши все атаки отбили, продвижение вперед продолжается, ситуация для ВСУ сложная, резервов уже нет, а тут еще и потери до 100 человек личного состава, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия М109, гаубица Д-30, САУ Гвоздика и Krab.
На Красно-Лиманском штурмовая группа 42-й механизированной бригады ВСУ попыталась атаковать наши позиции в районе Серебрянского лесничества, но понеся потери отступила. Уничтожено 60-и всушников, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении противник активно работает артиллерией по нашим позициям, наши "насыпают" в ответ. Сообщается, что в районе Новодаровки накрыто скопление живой силы и техники ВСУ. Уничтожено до 120-и украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении уничтожено до 15-и всушников, два автомобиля, а также гаубица Д-30.