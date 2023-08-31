Власти Молдавии денонсировали ещё несколько соглашений в рамках СНГ

Правительство Молдавии одобрило проекты по выходу ещё из нескольких соглашений, подписанных страной в рамках СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.Так, речь идёт о заключённом республикой соглашении в Душанбе от 1 июня 2018 года касательно распространения документов по межгосударственной стандартизации. Комментируя расторжение данного договора, министр экономического развития и цифровизации страны вице-премьер Думитру Алайба аргументировал его «несоответствием стандартов Содружества с теми, что принимаются в ЕС».Второй проект денонсации соглашения в рамках Содружества Независимых Государств – «О взаимной защите межгосударственной тайны» – документ, подписанный в Минске 22 января 1993 года. Соответствующий проект был представлен директором Службы информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова (РМ) Александру Мустяцэ. Как уточнил глава молдавского силового ведомства, необходимость в данном документе отпадает, поскольку, по его словам, обмен информацией между странами, указанными в соглашении, происходит «на основе отдельных соглашений на двустороннем уровне».С подачи молдавского исполнительного органа было денонсировано и соглашение, предусматривающее сотрудничество в области подготовки специалистов в области радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии и смежных наук. Подписано оно было Кишинёвом в Минске 30 ноября 2000 года. Ещё одно соглашение, которые кабинет министров РМ решил расторгнуть, также было подписано в белорусской столице 26 июня 1992 года. Речь идёт «Об основных принципах сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях». Причиной расторжения этого документа послужил, по словам министра окружающей среды Иорданки-Родики Иордановой, тот факт, что «оно не несёт никакой пользы, являясь формальным».Напомним, что в течение прошедшей весенней сессии молдавского парламента депутаты денонсировали 8 соглашений с СНГ. Среди них – соглашение о создании и деятельности Межгосударственной телерадиокомпании «МИР», соглашение о взаимодействии в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных и техногенных ситуаций, соглашение о сотрудничестве в области охраны труда, соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации и соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах, являющихся частью Содружества.На финальной весенней сессии законодательного органа республики парламентарии вышли из соглашения о сотрудничестве по формированию единого образовательного пространства в рамках СНГ, а также соглашения о технических барьерах в зоне свободной торговли.На подходе – следующие 6 проектов по денонсации в рамках международной организации, которые уже зарегистрированы в парламенте и находятся на рассмотрении молдавских народных избранников.О том, что подобные действия ударяют не только по экономике Молдавии, но и, прежде всего, по её рядовым гражданам, ранее высказывался экс-президент страны Игорь Додон. Как отмечал бывший молдавский лидер, своими действиями действующая глава государства Майя Санду и её правящая партия действия и солидарности (ПДС) уже нанесли серьёзный урон республике, а далее ситуация будет только ухудшаться. Вместе с тем, считает он, это одна из самых огромных и стратегических ошибок, допущенных правящим большинством в своей внешней политике.