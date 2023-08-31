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Власти Молдавии денонсировали ещё несколько соглашений в рамках СНГ

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Власти Молдавии денонсировали ещё несколько соглашений в рамках СНГ

Правительство Молдавии одобрило проекты по выходу ещё из нескольких соглашений, подписанных страной в рамках СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.


Так, речь идёт о заключённом республикой соглашении в Душанбе от 1 июня 2018 года касательно распространения документов по межгосударственной стандартизации. Комментируя расторжение данного договора, министр экономического развития и цифровизации страны вице-премьер Думитру Алайба аргументировал его «несоответствием стандартов Содружества с теми, что принимаются в ЕС».

Второй проект денонсации соглашения в рамках Содружества Независимых Государств – «О взаимной защите межгосударственной тайны» – документ, подписанный в Минске 22 января 1993 года. Соответствующий проект был представлен директором Службы информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова (РМ) Александру Мустяцэ. Как уточнил глава молдавского силового ведомства, необходимость в данном документе отпадает, поскольку, по его словам, обмен информацией между странами, указанными в соглашении, происходит «на основе отдельных соглашений на двустороннем уровне».

С подачи молдавского исполнительного органа было денонсировано и соглашение, предусматривающее сотрудничество в области подготовки специалистов в области радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии и смежных наук. Подписано оно было Кишинёвом в Минске 30 ноября 2000 года. Ещё одно соглашение, которые кабинет министров РМ решил расторгнуть, также было подписано в белорусской столице 26 июня 1992 года. Речь идёт «Об основных принципах сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях». Причиной расторжения этого документа послужил, по словам министра окружающей среды Иорданки-Родики Иордановой, тот факт, что «оно не несёт никакой пользы, являясь формальным».

Напомним, что в течение прошедшей весенней сессии молдавского парламента депутаты денонсировали 8 соглашений с СНГ. Среди них – соглашение о создании и деятельности Межгосударственной телерадиокомпании «МИР», соглашение о взаимодействии в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных и техногенных ситуаций, соглашение о сотрудничестве в области охраны труда, соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации и соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах, являющихся частью Содружества.

На финальной весенней сессии законодательного органа республики парламентарии вышли из соглашения о сотрудничестве по формированию единого образовательного пространства в рамках СНГ, а также соглашения о технических барьерах в зоне свободной торговли.
На подходе – следующие 6 проектов по денонсации в рамках международной организации, которые уже зарегистрированы в парламенте и находятся на рассмотрении молдавских народных избранников.

О том, что подобные действия ударяют не только по экономике Молдавии, но и, прежде всего, по её рядовым гражданам, ранее высказывался экс-президент страны Игорь Додон. Как отмечал бывший молдавский лидер, своими действиями действующая глава государства Майя Санду и её правящая партия действия и солидарности (ПДС) уже нанесли серьёзный урон республике, а далее ситуация будет только ухудшаться. Вместе с тем, считает он, это одна из самых огромных и стратегических ошибок, допущенных правящим большинством в своей внешней политике.
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6 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:06
    +1
    Напомним, что в течение прошедшей весенней сессии молдавского парламента депутаты денонсировали 8 соглашений с СНГ.
    Цыганские таборы, коней тоже "денонсировали"! laughing .
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:10
    +1
    Правительство Молдавии одобрило проекты по выходу ещё из нескольких соглашений, подписанных страной в рамках СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.
    . Вышли то вышли, а куда вошли, куда их зовут, куда их впустили?
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 07:03
      0
      Цитата: rocket757
      Правительство Молдавии одобрило проекты по выходу ещё из нескольких соглашений, подписанных страной в рамках СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.
      . Вышли то вышли, а куда вошли, куда их зовут, куда их впустили?

      А чтобы куда-то впустили, надо ещё больше согнуться и прогнуться, не забыв ещё про водные процедуры ! Но верхи только бумажки подмахивают, а сгибают народ !
      P.S. И что-то не было хвастливых фотографий с площади "Великого Национального Собрания" в Кишинёве в День "Независимости" как радуется народ ! Потому что народ даже в Кишингтоне в такой день наверно занимал привокзальные территории, торгуя последними вещами чтобы купить продукты !
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:10
    0
    Правительство Молдавии одобрило проекты по выходу ещё из нескольких соглашений, подписанных страной в рамках СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.
    . Вышли то вышли, а куда вошли, куда их зовут, куда их впустили?
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 06:12
    0

    .......................................................
  5. bambr731
    bambr731 Сегодня, 08:46
    0
    Вышли и вышли - не велика потеря. Главное Санду Западу показала, что рвёт все связи с РФ. Россия без "высокотехнологичной" Молдовы прекрасно обойдётся. Ей от этих договоров ни холодно ни жарко. Формальность одна