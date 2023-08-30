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«Габон недавно присоединился к британскому содружеству»: во Франции комментируют военный переворот в стране

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«Габон недавно присоединился к британскому содружеству»: во Франции комментируют военный переворот в стране

После военного переворота в Габоне, судьба которого, впрочем, пока не ясна, начали раздаваться голоса об очередной стране, уходящей из-под влияния Франции. Однако ситуация, сложившаяся вокруг этого государства, не столь очевидна.


Габон богат природными ресурсами. Здесь добывается нефть, ведутся разработки марганца, развиты лесозаготовки. Страна входит в пояс франкоязычных государств, которые обрели независимость от Парижа, но фактически остались в сфере его влияния. При этом в последние годы наблюдается распад французской неоколониальной империи в Африке. Из-под контроля Парижа вышли Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, Гвинея, а недавно еще и Нигер. Однако и Габон в последнее время было сложно называть профранцузским.

Габон в последние месяцы дистанцировался от Франции, несмотря на присутствие на его территории около 300 французских военнослужащих. В июне 2022 года вместе с Того эта франкоязычная страна присоединилась к Содружеству [наций], состоящему из бывших колоний Британии

- говорится в издании Opex360.

Как указывается, совсем недавно она укрепила свои связи с Китаем, который является ее главным экономическим партнером, благодаря визиту президента Али Бонго в Пекин. При этом глава государства отказывался помогать французскому следствию в так называемому деле о «незаконно приобретенной собственности» [расследование коррумпированности президентских кланов в Габоне, Конго и Экваториальной Гвинее].

Во французской прессе отмечают сдержанную реакцию Парижа на путч в Габоне. Так, премьер-министр Элизабет Борн беспристрастно заявила, что с «величайшим вниманием» следит за ситуацией в Либревиле.

Напротив, Китай незамедлительно призвал «заинтересованные стороны действовать в интересах народа Габона немедленно вернуться к нормальному порядку и гарантировать личную безопасность Али Бонго»

- поясняется в издании.

Как можно понять из этой публикации, французская пресса пытается объяснить, что произошедший путч не мог подорвать позиции Парижа в Габоне, так как он уже вышел из-под его влияния. При этом переворот может неблагоприятно отразиться на позициях Пекина в этой стране. Поэтому, если принять во внимание этот комментарий, на данный момент неясно, какие цели в действительности преследовал этот мятеж и против кого он был направлен.
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7 комментариев
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  1. Aken
    Aken Вчера, 20:49
    -3
    Ой, как всё закручивается! То есть, Путин как бы и ни при чём? Полагаю, окраницы должны отреагировать крайне нервно, ибо не понятно, кого хвалить, а кому лизать.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Вчера, 21:16
      +7
      У них там местные родственные разборки... С Украины пример берут - майдан, переворот, война... А на душе печальный груз, что не берут в ЕвроСоюз...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:52
    +7
    Однозначно мятяж направлен против семейки Али Бонго ,узурпировавших своими родственниками власть в Габоне.Там как обычно сыновья ,братья и примкнувшие к ним.Выборы 26 августа этой семейной были сорваны.Ухи пока ничьи не торчат.Чисто африканский междусобойчик.Надо подождать ,рано ещё кого то приплетать,особенно КНР.Эти ребята не так действуют.Ни чего пока не ясно.Читайте сми Габона!
    1. Santa Fe
      Santa Fe Вчера, 21:58
      +4
      узурпировавших своими родственниками власть в Габоне

      60 лет правили, угарно
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 00:31
      0
      tralflot1832: Читайте сми Габона!
      А они у них в какое время выходят и на каком языке? laughing
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 21:58
    +4
    Скоро Макарон прятаться от всех начнет, а то вопросами замучают, будут пытать, кто остался, а кто ушел. Развешь он всех упомнит... Тут без бутылки водки и блокнота не разберешься)))
  4. Cypa
    Cypa Вчера, 22:56
    +1
    И все-таки скорее всего еще один плюс для Китая