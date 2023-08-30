«Габон недавно присоединился к британскому содружеству»: во Франции комментируют военный переворот в стране

Габон в последние месяцы дистанцировался от Франции, несмотря на присутствие на его территории около 300 французских военнослужащих. В июне 2022 года вместе с Того эта франкоязычная страна присоединилась к Содружеству [наций], состоящему из бывших колоний Британии

Напротив, Китай незамедлительно призвал «заинтересованные стороны действовать в интересах народа Габона немедленно вернуться к нормальному порядку и гарантировать личную безопасность Али Бонго»

После военного переворота в Габоне, судьба которого, впрочем, пока не ясна, начали раздаваться голоса об очередной стране, уходящей из-под влияния Франции. Однако ситуация, сложившаяся вокруг этого государства, не столь очевидна.Габон богат природными ресурсами. Здесь добывается нефть, ведутся разработки марганца, развиты лесозаготовки. Страна входит в пояс франкоязычных государств, которые обрели независимость от Парижа, но фактически остались в сфере его влияния. При этом в последние годы наблюдается распад французской неоколониальной империи в Африке. Из-под контроля Парижа вышли Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, Гвинея, а недавно еще и Нигер. Однако и Габон в последнее время было сложно называть профранцузским.- говорится в издании Opex360.Как указывается, совсем недавно она укрепила свои связи с Китаем, который является ее главным экономическим партнером, благодаря визиту президента Али Бонго в Пекин. При этом глава государства отказывался помогать французскому следствию в так называемому деле о «незаконно приобретенной собственности» [расследование коррумпированности президентских кланов в Габоне, Конго и Экваториальной Гвинее].Во французской прессе отмечают сдержанную реакцию Парижа на путч в Габоне. Так, премьер-министр Элизабет Борн беспристрастно заявила, что с «величайшим вниманием» следит за ситуацией в Либревиле.- поясняется в издании.Как можно понять из этой публикации, французская пресса пытается объяснить, что произошедший путч не мог подорвать позиции Парижа в Габоне, так как он уже вышел из-под его влияния. При этом переворот может неблагоприятно отразиться на позициях Пекина в этой стране. Поэтому, если принять во внимание этот комментарий, на данный момент неясно, какие цели в действительности преследовал этот мятеж и против кого он был направлен.