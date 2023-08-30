Orsis под патрон 50 BMG и 375 Chey Tac: самые дальнобойные отечественные снайперские винтовки

Снайпер – один из самых эффективных бойцов, который способен нанести колоссальный урон противнику в живой силе. При этом в современных военных конфликтах расстояние поражения цели таким специалистом уже «переваливает» за 1,5 км и стремится к двум.
Естественно, многое в данном деле зависит от навыков и опыта самого снайпера. Однако немаловажным фактором является и оружие, которое он использует.
Оружейный эксперт Константин Лазарев на своем Ютуб-канале рассказал о новых мощных российских дальнобойных винтовках от компании Orsis под патрон 50 BMG и 375 Chey Tac.
Последний на сегодняшний день является одним из самых дальнобойных, позволяющих вести прицельную стрельбу на расстояние свыше 2 км.
Со слов эксперта, данное оружие является, без преувеличения, супермощным. Даже самые прочные гонги (мишени), рассчитанные на винтовочный патрон, не выдерживали попадания из этих «монстров». При этом выброс пороховых газов дульным тормозом компенсатором попросту сдул камеру GO-PRO у стрелка.
К слову, о ДТК. Лазарев отметил отличную работу данного элемента. С его слов, несмотря на то, что стрельба велась 50-м калибром, «никого не отбрасывало и никому ничего не ломало».
Эксперт отметил, что все винтовки компании Orsis сертифицированы, как гражданское охотничье оружие. При этом данные карабины пользуются огромной популярностью, как в спецподразделениях, так и в Вооруженных Силах РФ.
Касательно конструкции, со слов Лазарева, новые винтовки от отечественной компании – это сочетание проверенных, хорошо зарекомендовавших себя решений: болтовой затвор, вывешенный ствол, прочное шасси из алюминия и складной приклад.
Базой для новых дальнобойных карабинов компании стала легендарная Orsis T-5000, которая в свое время очень громко о себе заявила и до сих пор пользуется огромной популярностью у снайперов.
Впрочем, крупные калибры все же потребовали изменений в конструкции. В частности, увеличен контур ствола до 24 мм, резьба на срезе 20, шаг 1, а также увеличен ДТК.
Естественно, изменения коснулись ствольной коробки и магазина.
Вес новой крупнокалиберной винтовки без магазина, оптики и сошек достигает 10 кг. Для сравнения, масса Orsis T-5000 составляет 7 кг.