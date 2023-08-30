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Индия завершила разработку национальной противотанковой ракеты NAG

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Индия завершила разработку национальной противотанковой ракеты NAG

Индийская оборонка занималась разработкой национальной противотанковой ракеты NAG с 1988 года. Проходили десятилетия, на мировом рынке появлялись образцы с гораздо более высокими характеристиками, в итоге требования военных к новой ПТУР неоднократно менялись, и она так не поступала в серийное производство.


Как уверяют в DRDO [примерный аналог «Ростеха»], на этот раз разработка NAG завершена, ожидается заказ от индийской армии.

Масса ПТУР NAG составляет 43 кг. Может применяться в любых погодных условиях, днем и ночью. Боевая часть весом 8 кг способна пробить свыше 900 мм катаной гомогенной брони, прикрытой пассивной динамической защитой. Максимальная скорость полета составляет 230 м/с, дальность действия – 0,5-4 км в наземной версии Prospina, 7-10 км в модификации Helina для применения с вертолетов и 15-20 км в варианте SANT (модернизация Helina). Стоимость ракеты – $130 тыс. по состоянию на 2021 год.

NAG относится к типу ПТУР «выстрелил и забыл»: используется инфракрасная ГСН, которая наводится на цель перед запуском. Однако, согласно заявлению DRDO, ракета спроектирована с возможностью наведения уже после отстрела. Фотоэлектроника ГСН создана на основе теллурида кадмия-ртути. Данная технология стремительно развивалась в 1990-е годы. В частности, на основе этого химического соединения работает ГСН ПТУР Javelin.

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3 комментария
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  1. ASM
    ASM Вчера, 19:00
    -1
    То, что Индия пытается создать собственное конкурентоспособное оружие - похвально, только вот "выхлоп" от этого нужно внимательно оценивать. Уж больно любят индусы с песнями и танцами превозносить всякие недоделки, типа танков Арджун и т.д.
  2. isv000
    isv000 Вчера, 19:13
    +1
    35 лет бить в одну точку - достойно похвалы! Можно сколь угодно много хулить и хаять, но факты говорят сами за себя: луноход ползает, ракеты летают. Мало ли кто как танцы с бубнами танцует - их дело, но ракета - пошла...
  3. OldMichael
    OldMichael Вчера, 20:36
    0
    пассивной динамической защитой

    Это новое слово в бронетехнике или старая дурь копипастеров?