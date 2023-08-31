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Китай наращивает импорт угля, возобновив ввоз этого вида топлива из Австралии

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Китай наращивает импорт угля, возобновив ввоз этого вида топлива из Австралии

Общий импорт энергетического угля в Китай в последнем месяце лета вырос, поскольку цены на топливо для производства электроэнергии остаются конкурентоспособными на фоне ограниченных внутренних поставок.


Ожидается, что в этом месяце в китайские порты суммарно прибудет 28,95 млн тонн энергетического угля по сравнению с 28,8 млн в июле - максимальным показателем с мая.

С марта текущего года импорт энергетического угля по морю превышал 28 миллионов метрических тонн каждый месяц, за исключением 27,63 миллиона в июне. Для сравнения: в 2022 году импорт энергетического угля по морю лишь однажды превысил уровень в 24 миллиона тонн, в ноябре, и был ниже 20 миллионов в течение восьми из 12 месяцев.

Устойчивый спрос на импортный уголь обусловлен ростом производства тепловой энергии: в июле было произведено рекордных 600 миллиардов киловатт-часов (кВтч) по сравнению с 556 миллиардами кВтч в том же месяце в 2022 году. В то же время выработка гидроэлектроэнергии упала до 121 млрд кВтч в июле по сравнению со 146 млрд кВтч в том же месяце прошлого года.

Помимо возросшего спроса на угольную генерацию внутреннее производство этого топлива в Китае испытывает трудности: в июле ежедневная добыча упала до девятимесячного минимума в 12,18 миллиона метрических тонн.

Китай вернулся к покупке австралийского энергетического угля после того, как Пекин снял неофициальный запрет на его импорт, введенный в середине 2020 года на фоне политического спора с Канберрой.

По данным аналитиков, с апреля импорт энергетического угля из Австралии превысил 4,8 миллиона тонн, достигнув уровня, который преобладал до запрета 2020 года, когда Австралия была вторым по величине поставщиком в Китай после Индонезии.

Коммунальные предприятия Китая обычно покупают индонезийский уголь с низким энергопотреблением, и он широко используется для смешивания с внутренними поставками, поскольку в нем также мало серы.

Текущая общая динамика рынка, по-видимому, благоприятствует продолжению Китаем импорта энергетического угля на повышенных уровнях, учитывая ограниченное внутреннее производство, высокий спрос на угольную электроэнергию и ценовое преимущество морских грузов, даже если применяются существенные пошлины.
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4 комментария
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  1. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 08:13
    +1
    А у нас Китай уголь, я так понял, не покупает?
    1. Andobor
      Andobor Сегодня, 08:24
      +1
      Покупает по нарастающей, все что мы можем довезти, БАМ наши расширяют, что бы увеличить поставки.
  2. Escariot
    Escariot Сегодня, 08:13
    +2
    Вот только в Индонезии покупают уголь с низким тепловыделением (по научному - удельная теплота), а не "с низким энергопотреблением".
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:04
    0
    Ждем откровений от западных сми об том что увеличение импорта угля и выроботки электроэнергии на тэц в китае есть признак деградации и застоя китайской экономики под западными санкциями и вообще китаю надо сдаватся.