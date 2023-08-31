Китай наращивает импорт угля, возобновив ввоз этого вида топлива из Австралии

Общий импорт энергетического угля в Китай в последнем месяце лета вырос, поскольку цены на топливо для производства электроэнергии остаются конкурентоспособными на фоне ограниченных внутренних поставок.Ожидается, что в этом месяце в китайские порты суммарно прибудет 28,95 млн тонн энергетического угля по сравнению с 28,8 млн в июле - максимальным показателем с мая.С марта текущего года импорт энергетического угля по морю превышал 28 миллионов метрических тонн каждый месяц, за исключением 27,63 миллиона в июне. Для сравнения: в 2022 году импорт энергетического угля по морю лишь однажды превысил уровень в 24 миллиона тонн, в ноябре, и был ниже 20 миллионов в течение восьми из 12 месяцев.Устойчивый спрос на импортный уголь обусловлен ростом производства тепловой энергии: в июле было произведено рекордных 600 миллиардов киловатт-часов (кВтч) по сравнению с 556 миллиардами кВтч в том же месяце в 2022 году. В то же время выработка гидроэлектроэнергии упала до 121 млрд кВтч в июле по сравнению со 146 млрд кВтч в том же месяце прошлого года.Помимо возросшего спроса на угольную генерацию внутреннее производство этого топлива в Китае испытывает трудности: в июле ежедневная добыча упала до девятимесячного минимума в 12,18 миллиона метрических тонн.Китай вернулся к покупке австралийского энергетического угля после того, как Пекин снял неофициальный запрет на его импорт, введенный в середине 2020 года на фоне политического спора с Канберрой.По данным аналитиков, с апреля импорт энергетического угля из Австралии превысил 4,8 миллиона тонн, достигнув уровня, который преобладал до запрета 2020 года, когда Австралия была вторым по величине поставщиком в Китай после Индонезии.Коммунальные предприятия Китая обычно покупают индонезийский уголь с низким энергопотреблением, и он широко используется для смешивания с внутренними поставками, поскольку в нем также мало серы.Текущая общая динамика рынка, по-видимому, благоприятствует продолжению Китаем импорта энергетического угля на повышенных уровнях, учитывая ограниченное внутреннее производство, высокий спрос на угольную электроэнергию и ценовое преимущество морских грузов, даже если применяются существенные пошлины.