Британское издание The Guardian опубликовало на своем официальном интернет-портале кадры, на которых, как утверждается, запечатлены ракетные удары, нанесенные российской армией по объектам, расположенным в Киеве.
Опубликованные британским изданием кадры прямо опровергают заявления украинского командования об уничтожении всех российских ракет и беспилотников, запущенных по объектам на подконтрольных Киеву территориях.
Киевский режим запрещает своим гражданам снимать и тем более публиковать кадры, подтверждающие факты поражения объектов на Украине, однако на западные издания этот запрет, видимо, не распространяется.
Ранее Минобороны России сообщило об успешном нанесении группового удара при помощи высокоточного оружия по пунктам управления и разведки ВСУ. Все назначенные объекты были поражены. Кроме того, очередной катер ВСУ с экипажем был уничтожен российским самолетом Су-24 восточнее острова Змеиный.
Ранее сообщалось, что в Харьковском военном госпитале закончились места для размещения получивших ранения боевиков киевского режима. Оперативно-тактические группы украинской армии "Лиман" и "Харьков" несут значительные безвозвратные потери из-за того, что медики вынуждены транспортировать раненых боевиков в другие подконтрольные киевскому режиму регионы. Из-за критической загруженности местных больниц становится невозможным обеспечение даже минимальной стабилизации состояния раненых боевиков ВСУ и должным образом подготовить их к транспортировке. Вследствие этих факторов многих раненых не представляется возможность довезти живыми.