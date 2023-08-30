Военное обозрение
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Британское издание опубликовало кадры ночного прилета по объекту в Киеве

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Британское издание опубликовало кадры ночного прилета по объекту в Киеве

Британское издание The Guardian опубликовало на своем официальном интернет-портале кадры, на которых, как утверждается, запечатлены ракетные удары, нанесенные российской армией по объектам, расположенным в Киеве.


Опубликованные британским изданием кадры прямо опровергают заявления украинского командования об уничтожении всех российских ракет и беспилотников, запущенных по объектам на подконтрольных Киеву территориях.





Киевский режим запрещает своим гражданам снимать и тем более публиковать кадры, подтверждающие факты поражения объектов на Украине, однако на западные издания этот запрет, видимо, не распространяется.

Ранее Минобороны России сообщило об успешном нанесении группового удара при помощи высокоточного оружия по пунктам управления и разведки ВСУ. Все назначенные объекты были поражены. Кроме того, очередной катер ВСУ с экипажем был уничтожен российским самолетом Су-24 восточнее острова Змеиный.

Ранее сообщалось, что в Харьковском военном госпитале закончились места для размещения получивших ранения боевиков киевского режима. Оперативно-тактические группы украинской армии "Лиман" и "Харьков" несут значительные безвозвратные потери из-за того, что медики вынуждены транспортировать раненых боевиков в другие подконтрольные киевскому режиму регионы. Из-за критической загруженности местных больниц становится невозможным обеспечение даже минимальной стабилизации состояния раненых боевиков ВСУ и должным образом подготовить их к транспортировке. Вследствие этих факторов многих раненых не представляется возможность довезти живыми.

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23 комментария
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  1. aleksr2005
    aleksr2005 Вчера, 18:16
    -3
    Это больше похоже на падение остатков чего то сбитого. Ракета или герань не горят до попадания в цель, как на видео.
    1. KCA
      KCA Вчера, 18:43
      +2
      Почему горят? Двигатель-то работает, а судя как жмакает, совсем не Герань, у Искандера-М двигатель работает от старта и до попадания в цель, да и как пролёт ночью КР я не видел, там тоже двигатель работает
    2. alystan
      alystan Вчера, 19:00
      0
      Это больше похоже на падение остатков чего то сбитого.

      Вы первый и главный прилет видать зевнули, который в самом начале ролика.
      А в конце там действительно непонятно что за горящий шар медленно падает.
      Но правда от него и взрыва никакого на земле не наблюдалось.
      1. KCA
        KCA Вчера, 20:03
        +2
        Баллистическая ракета Искандер-М пикирует на цель с высоты от 50 до 100км, на скорости до, или свыше 2000м/с, наверное светиться будет? Ну как-бы оболочка нагревается до или свыше 1000 градусов цельсия
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 18:17
    -7
    Наконец-то видео появилось, с утра ждем. И опять же, показали враги, а не наше МО! Вот уж поистине удивительно, почему бы не показать успешные удары и не прокомментировать их цели?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 18:22
      +7
      а вы считает что у МО там есть представительство и оно занимается видеофиксации?
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Вчера, 18:35
        -3
        Вообще-то должны быть представители и много, разведка должна работать
        1. Хорон
          Хорон Вчера, 18:51
          +5
          Цитата: Читателль 2013
          Вообще-то должны быть представители и много, разведка должна работать

          И что будет с этими "представителями"? Ведь опубликовать работу разведки это фактически засветить его.
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 23:00
          +1
          Цитата: Читателль 2013
          Вообще-то должны быть представители и много

          даже если есть то если МО выложив подобные фото подпишет смертный приговор своим агентам
      2. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 18:48
        -7
        А что у украинцев открылся филиал ГУР во Пскове?
    2. beybender
      beybender Вчера, 18:23
      -20
      А может нечего показывать ?!? Конашенков не зря же генерал - лейтенанта получил , ему же языком молоть , не мешки таскать !!! Али навоевал на звание служивый ?!?
    3. yuliatreb
      yuliatreb Вчера, 18:32
      +6
      А с чего вы взяли, что МО РФ должно перед кем то отчитываться, да и вообще это не правильная тенденция.
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Вчера, 18:37
        -3
        А почему бы не отчитываться перед народом
        1. krot
          krot Вчера, 21:34
          +1
          Цитата: Читателль 2013
          А почему бы не отчитываться перед народом

          Видели как у кастрюлеголовых отчитываются перед народом? Их этому англосаксы учат.. Наших некому, поэтому на своих ошибках только!
    4. kventinasd
      kventinasd Вчера, 18:33
      +4
      Цитата: Михаил-Иванов
      почему бы не показать успешные удары и не прокомментировать их цели?

      Потому что у нас практически нет агентурной сети на Украине. А давно надо было создать, но это видимо никому не надо.
      1. carpenter
        carpenter Вчера, 18:47
        +4
        Цитата: kventinasd
        А давно надо было создать, но это видимо никому не надо.

        На Украине плати деньги и не жалей, всё сдадут с потрохами.
        Главное что бы было желание.
      2. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 18:51
        +1
        А я о чем написал? О том, почему Конашенков с фотоаппаратом не приехал в Киев???
        На украинских телегах уже в обед шла информация, что дроны пускали с нашей территории! Врагов надо читать, хотя бы для того чтобы понимать их ближайшие планы и настроения. У них на нашей территории работает большая агентурная сеть, которую кормят, поят, финансируют и снабжают оружием и взрывчаткой. И это не шутки...
  3. VSO-396
    VSO-396 Вчера, 18:24
    -6
    [quote][/quote]Опубликованные британским изданием кадры прямо опровергают заявления украинского командования об уничтожении всех российских ракет и беспилотников, запущенных по объектам на подконтрольных Киеву территориях.
    Заявляют что все сбиты кроме одного.
  4. HAM
    HAM Вчера, 18:37
    +3
    На других ветках была инфа что был повторный прилёт по ГУР...
  5. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 18:53
    +2
    Чтото фигню какую-то разрушили, похоже на переход между зданиями
  6. Uno
    Uno Вчера, 19:06
    -7
    На видео, которое опубликовало The Guardian видно падение сбитой ракеты на крышу гипермаркета Ашан, там даже название видно. Позже показали и последствия прилета, которое потверждает сбитие, а не прилет. А так да, все военные объекты поражены)
    1. Lako
      Lako Вчера, 20:31
      0
      А что, только одну ракету запустили? И ещё не известно, что на этот Ашан упало, может и своя ПВО, нештатно сработала. В Гардиан могли бы написать, что на детсад или роддом упала, что им укропы сольют, то и публикуют.
  7. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 22:38
    +1
    однако на западные издания этот запрет, видимо, не распространяется.

    Это нога... у кого надо, нога.©