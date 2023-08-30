Глава Чеченской Республики пошутил над слухами о своей скорой смерти

Сегодня меня развеселили размышления обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях, которые пророчат мне скорую гибель. Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и ее интересам

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал распространяющуюся в СМИ информацию о том, что он якобы должен погибнуть.Глава республики отметил, что он является пехотинцем Верховного Главнокомандующего России и готов выполнить любой приказ, даже если в конечном итоге придется погибнуть.- написал Кадыров.Далее чеченский лидер заявил, что действительно может «скоропостижно скончаться», если вдруг ему предстоит узнать, что есть какой-то другой человек, более преданный российскому президенту. К слухам о своей предстоящей смерти, отметил Кадыров, он относится с «пренебрежительным снисхождением».Глава ЧР напомнил врагам страны, что команда Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова состоит из верных пехотинцев, которые не боятся смерти.Напомним, что ряд западных и российских «оппозиционных» СМИ давно рассуждает о том, что Рамзан Кадыров якобы чем-то неизлечимо болен, и из-за этого он может уйти из жизни. Ничем эти слухи не подкреплены.