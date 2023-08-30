Глава евродипломатии рассчитывает согласовать со странами ЕС выделение пяти миллиардов евро на военную помощь Киеву

Я предложил специальный фонд для военной поддержки на период с 2024 по 2027 годы в размере 5 миллиардов евро в год в качестве предельного уровня… Министры обороны обсудили этот вопрос, он еще будет обсуждаться завтра главами МИД

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, который после начала спецоперации стал главным зачинателем и лоббистом военной поддержки Украины со стороны ЕС, выступил с новой инициативой по этому вопросу.По итогам прошедшей накануне неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза Боррель заявил, что рассчитывает согласовать с членами ЕС выделение пяти миллиардов евро на военную помощь Киеву. По его словам, для этого следует создать специальный фонд. Деньги предполагается выделять ежегодно в период с 2025 по 2027 годы включительно.— сообщил главный дипломат ЕС, добавив, что рассчитывает согласовать этот вопрос до конца текущего года.При этом Боррель отметил, что финансовая поддержка Украины важна для «успешного контрнаступления ВСУ». Получается, следуя логике главы евродипломатии, что украинская армия будет «наступать» еще как минимум три с лишним года. Не очень оптимистично как для Киева, так и для Брюсселя.Видимо, понимая, что многие государства Евросоюза уже изрядно устали бесконечно финансировать украинскую «черную дыру», Боррель объявил, что ежегодные транши в размере пяти миллиардов евро станут «потолком», а не обязательной целью по расходам. По его словам, было бы лучше даже «тратить меньше».Помимо создния спецфонда для финансирование военных расходов Киева, Боррель на этой же встрече глав минобороны стран ЕС предложил поднять квоту на обучение солдат ВСУ в Европе с 30 до 40 тысяч к концу этого года. По его словам, первоначальная цель по подготовке 30 тысяч украинских военнослужащих будет достигнута к концу октября этого года.