Военное обозрение
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Глава евродипломатии рассчитывает согласовать со странами ЕС выделение пяти миллиардов евро на военную помощь Киеву

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Глава евродипломатии рассчитывает согласовать со странами ЕС выделение пяти миллиардов евро на военную помощь Киеву

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, который после начала спецоперации стал главным зачинателем и лоббистом военной поддержки Украины со стороны ЕС, выступил с новой инициативой по этому вопросу.


По итогам прошедшей накануне неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза Боррель заявил, что рассчитывает согласовать с членами ЕС выделение пяти миллиардов евро на военную помощь Киеву. По его словам, для этого следует создать специальный фонд. Деньги предполагается выделять ежегодно в период с 2025 по 2027 годы включительно.

Я предложил специальный фонд для военной поддержки на период с 2024 по 2027 годы в размере 5 миллиардов евро в год в качестве предельного уровня… Министры обороны обсудили этот вопрос, он еще будет обсуждаться завтра главами МИД

— сообщил главный дипломат ЕС, добавив, что рассчитывает согласовать этот вопрос до конца текущего года.

При этом Боррель отметил, что финансовая поддержка Украины важна для «успешного контрнаступления ВСУ». Получается, следуя логике главы евродипломатии, что украинская армия будет «наступать» еще как минимум три с лишним года. Не очень оптимистично как для Киева, так и для Брюсселя.

Видимо, понимая, что многие государства Евросоюза уже изрядно устали бесконечно финансировать украинскую «черную дыру», Боррель объявил, что ежегодные транши в размере пяти миллиардов евро станут «потолком», а не обязательной целью по расходам. По его словам, было бы лучше даже «тратить меньше».

Помимо создния спецфонда для финансирование военных расходов Киева, Боррель на этой же встрече глав минобороны стран ЕС предложил поднять квоту на обучение солдат ВСУ в Европе с 30 до 40 тысяч к концу этого года. По его словам, первоначальная цель по подготовке 30 тысяч украинских военнослужащих будет достигнута к концу октября этого года.
Использованы фотографии:
Викимедиа
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10 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 18:49
    0
    Ощущение, что Зелёный с ними делится, тогда понятно почем они свои попы так рвут.
    1. антивирус
      антивирус Вчера, 20:18
      0
      Нужен еще фонд на 10млрд ойро защиты степных сусликов. Степях война и акустические воздействия на грызунов. Восполнение кормовой базы ф, разброс зерна и сухого кошачьего корма
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 19:16
    +1
    И это Россию обвиняют в коррупции и распилах???
    Боррель с акушеркой ничего не стесняясь огромные миллиарды пилят на глазах у всех - и это прокатывает! И это при том при всём, что акушерка и так под статьёй ходит всё за ту же коррупцию и распил!!!
    Да русским до еропильщиков - еще учиться и учиться!
    1. opuonmed
      opuonmed Вчера, 19:26
      0
      то есть они с такой коррупцией ведут войну с РФ ????? а если бы не было коррупции ? вы на что намекаете ????????
  3. opuonmed
    opuonmed Вчера, 19:23
    0
    выделяют бабло и всу то одевают и дают оружие и технику и ракеты скора и ф16 будет по ходу !
  4. parabyd
    parabyd Вчера, 19:36
    0
    5 млрд. - это им же на месяц?! А остальные 11 где харчеваться будут?
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 20:25
      +1
      Цитата: parabyd
      5 млрд. - это им же на месяц?! А остальные 11 где харчеваться будут?

      Так это со стороны ЕС, а есть же прямые траншеи от государств ЕС, ленд-лиз и гранты от США, кредиты от МВФ, помощь от Австралии до Саудитов. Курочка по зёрнышку
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 22:05
      0
      Цитата: parabyd
      5 млрд. - это им же на месяц?! А остальные 11 где харчеваться будут?

      У Евросоюза своих денег нет, основная нагрузка ляжет на Германию, "ливерная колбаса" построит из себя девственницу, но потом согласится.
  5. Ura Orlov
    Ura Orlov Вчера, 19:41
    0
    Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ нужно вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?
  6. Див Дивыч
    Див Дивыч Вчера, 21:12
    0
    Борель совсем оборзел, сам скидываться не будет, но издаст указ чтобы за него скидывались другие.

    Шулер.