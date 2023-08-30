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Белорусская погранохрана сообщила о нарушении границы страны латвийскими военнослужащими

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Белорусская погранохрана сообщила о нарушении границы страны латвийскими военнослужащими

Сегодня двое вооруженных латвийских военнослужащих незаконно перешли государственную границу Белоруссии и Латвии. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.


Как утверждает белорусская погранохрана, латвийские военные углубились на территорию республики на два метра. После этого они вернулись назад. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения в районе пограничного пункт пропуска Григоровщина (с латвийской стороны – Патерниеки).

Пограничный комитет Белоруссии сразу же проинформировал о происшествии латвийскую сторону. Правда, пока Рига хранит молчание по данному вопросу.


В последнее время Польша, Литва и Латвия сконцентрировали большое количество военных на белорусской границе. Одновременно они обвиняют Минск в том, что белорусские власти якобы потворствуют нелегальным мигрантам, которые пытаются прорваться в страны Евросоюза.


Кроме того, сегодня стало известно о работе на государственной границе Латвии и России сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Не исключено, что они занимаются ведением разведывательной деятельности против нашей страны. Украинские контрразведчики могут быть причастны к различным провокациям, которые совершаются против нашей страны.
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11 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Вчера, 18:42
    +7
    Как утверждает белорусская погранохрана, латвийские военные углубились на территорию республики на два метра. После этого они вернулись назад. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения

    Хорошо бы оснастить камеры пулемётами. Пересёк "красную" линию - там же прилёг, с фотофиксацией...
  2. kamakama
    kamakama Вчера, 18:46
    +3
    В наглую, прям на МАПП? Видно же, что просто фуру обходят, а раздули то
    1. isv000
      isv000 Вчера, 19:05
      +2
      Цитата: kamakama
      В наглую, прям на МАПП? Видно же, что просто фуру обходят, а раздули то

      yes Абсолютно так! В наглую. Ещё красные фломастеры в задницы повтыкать! am
      Название КПП читали?!! "Грыгорывщина"! На БАТЬКОвщину покусились!
  3. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 18:47
    +4
    А нельзя ли это расценивать как нарадение на Белоруссию?!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:49
    +4
    Умные, на два метра зашли.Валить ни как, могли на свою латвийскую сторону упасть.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 19:02
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Умные, на два метра зашли.Валить ни как, могли на свою латвийскую сторону упасть.

      Тогда гарпунить, и на нашу территорию тащить...
    2. ettore
      ettore Вчера, 19:59
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Умные, на два метра зашли.Валить ни как, могли на свою латвийскую сторону упасть.

      Не могли, часть организма всё равно осталась бы на Белорусской территории.
  5. old64
    old64 Вчера, 19:11
    +3
    Что такое 2 метра? Ничто. Проверяют на слабо. Сначала на 2м. Потом на 200 м. Потом на 2 км.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 19:19
      +2
      Цитата: old64
      Что такое 2 метра? Ничто. Проверяют на слабо. Сначала на 2м. Потом на 200 м. Потом на 2 км.

      А если бы наши потоптались на их двух метрах?! Какой вой бы стоял!!!
  6. Lako
    Lako Вчера, 20:20
    +2
    Поймать и затолкать в задницу компас. Что бы не блудились.
  7. brusia
    brusia Вчера, 22:03
    -2
    Но, ведь видно, фуру обходили. К чему этот пафос, вам, что напряжённости мало.