Белорусская погранохрана сообщила о нарушении границы страны латвийскими военнослужащими

Сегодня двое вооруженных латвийских военнослужащих незаконно перешли государственную границу Белоруссии и Латвии. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.Как утверждает белорусская погранохрана, латвийские военные углубились на территорию республики на два метра. После этого они вернулись назад. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения в районе пограничного пункт пропуска Григоровщина (с латвийской стороны – Патерниеки).Пограничный комитет Белоруссии сразу же проинформировал о происшествии латвийскую сторону. Правда, пока Рига хранит молчание по данному вопросу.В последнее время Польша, Литва и Латвия сконцентрировали большое количество военных на белорусской границе. Одновременно они обвиняют Минск в том, что белорусские власти якобы потворствуют нелегальным мигрантам, которые пытаются прорваться в страны Евросоюза.Кроме того, сегодня стало известно о работе на государственной границе Латвии и России сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Не исключено, что они занимаются ведением разведывательной деятельности против нашей страны. Украинские контрразведчики могут быть причастны к различным провокациям, которые совершаются против нашей страны.