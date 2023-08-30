«Первая потеря радара»: в западной прессе заявляют о поражении РЛС зенитного комплекса «Бук-М3»

В сети появились кадры выслеживания с беспилотника и поражения машины (артснарядом или ракетой), внешне схожей с РЛС управления огнем 9С36М, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3».
Подтверждена первая потеря российскими войсками радара 9С36М – неотъемлемой части ЗРК «Бук-М3». ПВО играет решающую роль в российско-украинском конфликте, и потеря такого дорогого и редкого оборудования является неудачей для ВС РФ
- полагают в издании Army Recognition.
«Бук-М3», также известный как «Викинг» (в экспортной итерации), является системой ПВО средней дальности; дистанция его стрельбы варьируется от 2500 до 70 000 метров. ЗУР оснащены полуактивной радиолокационной системой самонаведения, с корректировкой курса по ИНС и радиоканалу. Боеголовка ракеты является осколочно-фугасной. Система имеет размеры 9,3 метра в длину, 3,25 метра в ширину и 3,8 метра в высоту. Экипаж состоит из четырех человек.
РЛС 9С36М служит не только для обнаружения и сопровождения целей, но играет ключевую роль в наведении ракет 9Р31M.
Такой радар пригодился бы русским для противодействия новой угрозе в лице истребителей F-16, о предстоящей поставке которых было объявлено
- делается вывод в западной прессе.