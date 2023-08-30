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«Первая потеря радара»: в западной прессе заявляют о поражении РЛС зенитного комплекса «Бук-М3»

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«Первая потеря радара»: в западной прессе заявляют о поражении РЛС зенитного комплекса «Бук-М3»

В сети появились кадры выслеживания с беспилотника и поражения машины (артснарядом или ракетой), внешне схожей с РЛС управления огнем 9С36М, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3».


Подтверждена первая потеря российскими войсками радара 9С36М – неотъемлемой части ЗРК «Бук-М3». ПВО играет решающую роль в российско-украинском конфликте, и потеря такого дорогого и редкого оборудования является неудачей для ВС РФ

- полагают в издании Army Recognition.

«Бук-М3», также известный как «Викинг» (в экспортной итерации), является системой ПВО средней дальности; дистанция его стрельбы варьируется от 2500 до 70 000 метров. ЗУР оснащены полуактивной радиолокационной системой самонаведения, с корректировкой курса по ИНС и радиоканалу. Боеголовка ракеты является осколочно-фугасной. Система имеет размеры 9,3 метра в длину, 3,25 метра в ширину и 3,8 метра в высоту. Экипаж состоит из четырех человек.

РЛС 9С36М служит не только для обнаружения и сопровождения целей, но играет ключевую роль в наведении ракет 9Р31M.

Такой радар пригодился бы русским для противодействия новой угрозе в лице истребителей F-16, о предстоящей поставке которых было объявлено

- делается вывод в западной прессе.

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32 комментария
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  1. aleksr2005
    aleksr2005 Вчера, 18:53
    +29
    Они так написали, как будто он у нас единственный.
    1. leks
      leks Вчера, 18:56
      +15
      Цитата: aleksr2005
      Они так написали, как будто он у нас единственный.

      Не единственный, но это все равно неприятно, а так же нужно будет вытаскивать и искать другую замену на этот участок hi
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 19:30
        +2
        "Фигня война!Главное-манёвры!" СОУ 9А317М способна самостоятельно бороться с воздушными целями ...хотя и с несколько ограниченными возможностями ,по сравнению с "главным радаром" !Транспортно-пусковые установки(ТПУ) 9А316М хотя и лишены радара ,но могут взаимодействовать с "внешними" радарами ! Более того...в комплекс могут входить "самостийные" радары ,аналогичные радарам СОУ 9А317М !
        1. Владимир М
          Владимир М Вчера, 19:33
          +3
          Может, если будет знать где находится цель и будет наведена в сектор нахождения цели. И этот сектор очень мал.
          1. poquello
            poquello Вчера, 19:38
            -12
            Цитата: Владимир М
            Может, если будет знать где находится цель и будет наведена в сектор нахождения цели. И этот сектор очень мал.

            предлагаете сдаться?
            1. Владимир М
              Владимир М Вчера, 19:59
              +4
              Я разве писал про "сдаться"? Я написал только о том, что самостоятельно работать СОУ 9А317М практически не может, только если будет наведена в известный сектор цели.
              1. poquello
                poquello Вчера, 21:03
                -7
                Цитата: Владимир М
                Я разве писал про "сдаться"? Я написал только о том, что самостоятельно работать СОУ 9А317М практически не может, только если будет наведена в известный сектор цели.

                ну как, ох ужас, практически не может, пора сдаваться, читать комментарии рядом религия не позволяет?
                Цитата: Nikolaevich I
                ранспортно-пусковые установки(ТПУ) 9А316М хотя и лишены радара ,но могут взаимодействовать с "внешними" радарами ! Более того...в комплекс могут входить "самостийные" радары ,аналогичные радарам СОУ 9А317М !
          2. Shurik70
            Shurik70 Вчера, 19:40
            +1
            Такой радар выслеживающий должен был легко обнаружить беспилотник над собою.
            Раз не заметил - значит был выключен. Вероятно, для перидислокации.
            Вывод - перед сменой дислокации сначала дежурство должен перехватывать новый радар, а уже потом отключаться прежний.
            1. poquello
              poquello Вчера, 19:53
              -11
              Цитата: Shurik70
              Такой радар выслеживающий должен был легко обнаружить беспилотник над собою.
              Раз не заметил - значит был выключен. Вероятно, для перидислокации.
              Вывод - перед сменой дислокации сначала дежурство должен перехватывать новый радар, а уже потом отключаться прежний.

              так ситуации разные вероятно там бывают, только для укропов что-либо наше атаковать - радость великая, а у наших ихнее долбить - обычные будни
              1. SovAr238A
                SovAr238A Вчера, 22:07
                -4
                Цитата: poquello
                Цитата: Shurik70
                Такой радар выслеживающий должен был легко обнаружить беспилотник над собою.
                Раз не заметил - значит был выключен. Вероятно, для перидислокации.
                Вывод - перед сменой дислокации сначала дежурство должен перехватывать новый радар, а уже потом отключаться прежний.

                так ситуации разные вероятно там бывают, только для укропов что-либо наше атаковать - радость великая, а у наших ихнее долбить - обычные будни

                Так почему до сих пор будни не победили праздник?
                Ведь будней на порядок больше праздников?
                Может просто понять простую истину, что и у нас будет, и у них тоже те же будни...
                И эшелоны техники нашей, продолжающей идти туда, подтверждают это
                Вам, сайтовым маршалам и генералам, которые друг-другу плюсики раздавали, понимать такие простые вещи, как серпом по чему то.
                Хотя вы даже не понимаете то, что вам сейчас написали.
            2. ettore
              ettore Вчера, 19:55
              +1
              Цитата: Shurik70
              Такой радар выслеживающий должен был легко обнаружить беспилотник над собою.
              Раз не заметил - значит был выключен. Вероятно, для перидислокации.

              На видео как раз видно, уничтожен сразу как заехал в зелёнку.
    2. ААК
      ААК Вчера, 23:15
      -1
      Не единственный, конечно, но и не так уж и много их у нас, не понятно почему такая избирательность... Подобные интернет-ролики необходимо, по моему мнению, пересылать в ГШ, для того, чтобы те гиганты мысли хоть как-то влияли на соблюдение маскировки и безопасности наших ЗРК, методичку какую разработать - как правильно в инженерном и огневом плане обустроить позиции, как перемещаться на запасные, как выявлять БПЛА и не допускать негативных последствий ... тут за последних дней десять просто куча фактов жёстких потерь из-за недоработок
  2. alystan
    alystan Вчера, 18:56
    +4
    А что это он один-одинешенек там делал?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 18:59
      +1
      А чего им кучковаться? wassat............
      1. alystan
        alystan Вчера, 19:18
        +4
        Бук-М3 - стартовые и наземные средства комплекса:
        - Командный пункт 9С510М.
        - Станция обнаружения и целеуказания 9С36М.
        - Радиолокационная станция 9С18М3.
        - Гусеничная самоходная огневая установка (СОУ) 9А317М.
        - Пусковая установка (ПУ) 9А316М.
        - Транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) 9Т243М.

        На ваш взгляд он один полностью выполняет задачи всего комплекса?

        Где прикрытие "Бук-М3" от возможных угроз с воздуха, которое должны обеспечивать "Тор-М2", отвечающие за безопасность воздушной обстановки в ближнем радиусе?
        1. Удав КАА
          Удав КАА Вчера, 20:53
          0
          Цитата: alystan
          Где прикрытие "Бук-М3" от возможных угроз с воздуха, которое должны обеспечивать "Тор-М2", отвечающие за безопасность воздушной обстановки в ближнем радиусе?

          Где, где... -- В Караганде!!!
          Тут либо не было "наряда сил", из-за нахождения далеко от ЛБС. Либо "головотяпус вульгариус" с его извечным корешем "АВОСЬ-Ивановичем" внезапно поразил командование бригады/дивизиона ЗРК...
          Но ясно одно: нужно разбираться и не допускать впредь. Ребят (расчет) РЛС жалко. Нелепо и обидно, и главное не в бою...при отражении налета ЛА противника.
          АГА.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 18:58
    +9
    Еще не факт, что это правда. Хотя есть видео ударов по ТОСу. Это война все может быть. И, действительно, он у нас не единственный, хотя если потеря была, то это крайне неприятный эпизод...
    1. Aken
      Aken Вчера, 19:27
      -4
      Считаете, это мультики студии имени Довженко? Ну, возможно.
    2. Бром4ег
      Бром4ег Вчера, 19:35
      +1
      Сколько этих неприятных эпизодов было и сколько ещё будет.
  4. Saler
    Saler Вчера, 19:11
    -2
    Русские еще сделают! Пусть за нас не переживают! laughing
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Вчера, 20:10
      +4
      позвольте полюбопытствовать, что именно Вы сегодня для СВО сделали, кроме комментов на ВО? или Вы- не русские? к чему коммент? к ураааа по любому поводу и без? боевой расчет- тоже еще сделают? не вижу причин для такого легкомысленного отношения..
  5. kventinasd
    kventinasd Вчера, 19:22
    -9
    А с каких пор на ВО начали публиковать контент вражеских каналов демонстрирующих поражение наших подразделений на СВО?
    1. Aken
      Aken Вчера, 19:27
      +5
      С тех пор, как посетители начали настойчиво требовать визуального подтверждения события.
      Если просто написать, на сайте тут же начнут орать - враньё, такого не может быть, пруфы в студию.
      Вот вам пруф, забирайте.
    2. Escariot
      Escariot Вчера, 20:21
      +3
      Цитата: kventinasd
      А с каких пор на ВО начали публиковать контент вражеских каналов демонстрирующих поражение наших подразделений на СВО?

      Так ВО же про боевые действия и технику, а не про пропаганду правильной позиции. И ежели информация от нашего нынешнего врага подтверждена об'ективными доказательствами, то почему бы её и не рассмотреть?
  6. acetophenon
    acetophenon Вчера, 19:34
    +6
    Цитата: kventinasd
    А с каких пор на ВО начали публиковать контент вражеских каналов демонстрирующих поражение наших подразделений на СВО?

    За отсутствием гербовой, пишем на почтовой.
    Это - плата за враньё и умолчание наших российских СМИ и официальных лиц.
    НАДО
    МЕНЬШЕ
    ВРАТЬ!
    1. Aken
      Aken Вчера, 19:36
      0
      Вы предлагаете им сказать народу правду? Вы считаете их самоубийцами?
    2. koramax81
      koramax81 Вчера, 19:50
      -6
      "Это - плата за враньё и умолчание наших российских СМИ и официальных лиц.
      НАДО МЕНЬШЕ ВРАТЬ!"
      А вы считаете что вы должны все знать? КТО ВЫ ТАКОЙ?
      Кому надо - все знают. Это тоже самое как во время ВОВ - кричать сколь наших танков и пр. уничтожено
      1. Aken
        Aken Вчера, 20:31
        -1
        Кто я такой? Я гражданин России. А кто ты такой, чтобы вменять это мне в вину?
    3. Lako
      Lako Вчера, 20:15
      -3
      А вот у них вся правда, чистая как слеза. Даже уголовная ответственность есть, если какой несознательный укроп выложит в сети результат прилёта или какую другую хрень компрометирующую великую перемогу. А в России все можно. Можно черпать и выкладывать инфу прямо из ЦИПСО. А можно и ссылаться на них, чего уж там. Как был бардак, так и остался
  7. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 20:06
    0
    Как уже не раз здесь писали комментаторы, в интернете много видео успешных ударов с обеих сторон...
  8. Василий Луговской
    Василий Луговской Вчера, 21:43
    +1
    Экипаж жалко, а бук это железо, ещё сделаем
  9. Mitchman
    Mitchman Вчера, 21:56
    0
    Такое ощущение, что его не беспилотником минусанули…