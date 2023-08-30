«Первая потеря радара»: в западной прессе заявляют о поражении РЛС зенитного комплекса «Бук-М3»

Подтверждена первая потеря российскими войсками радара 9С36М – неотъемлемой части ЗРК «Бук-М3». ПВО играет решающую роль в российско-украинском конфликте, и потеря такого дорогого и редкого оборудования является неудачей для ВС РФ

Такой радар пригодился бы русским для противодействия новой угрозе в лице истребителей F-16, о предстоящей поставке которых было объявлено